Zurich (awp) - La Bourse suisse a encore progressé mardi, poursuivant sur la lancée positive de la veille. Le marché n'a pas réagi à la publication de l'inflation CPI américaine en novembre, en ligne avec les attentes. Le SMI a effectué un parcours en dents de scie dans une fourchette d'une cinquantaine de points, avec quelques brefs passages dans le rouge. Les investisseurs de par le monde attendaient les décisions de la Réserve fédérale américaine (Fed), dont le Comité monétaire siège mardi et mercredi.

A New York, Wall Street gagnait un peu de terrain en matinée, après une ouverture en ordre dispersé. Les investisseurs accueillaient plutôt favorablement un indice des prix qui confirme le ralentissement de l'inflation, toujours sensiblement plus élevée que ne le souhaiterait la Fed.

L'indice de prix CPI, qui a montré une légère décélération de l'inflation sur un an, à 3,1% en novembre, contre 3,2% le mois précédent.

Même si le chiffre sur un mois est ressorti un peu au-dessus des projections des économistes (+0,1% contre une stabilité attendue), la plupart des données étaient conformes aux anticipations.

Le rythme de progression des prix retombe, "mais pas très rapidement non plus", a fait valoir Kurt Spieler, de FNBO.

"Les membres de la Fed devraient garder une posture offensive dans la mesure où les prix continuent à monter à une vitesse trop rapide", a commenté, dans une note, Rubeela Farooqi, de High Frequency Economics, alors que la Réserve fédérale doit communiquer mercredi sur sa politique monétaire.

Après la Fed, la Banque nationale suisse (BNS), la Banque centrale européenne (BCE) et la Banque d'Angleterre (BoE) livreront jeudi leurs décisions de politique monétaire.

Le SMI a terminé en hausse de 0,19% à 11'151,22 points, avec un plus haut à 11'168,18 et un plus bas à 11'119,69. Le SLI a avancé de 0,30% à 1762,74 points et le SPI de 0,12% à 14'546,10 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 21 ont progressé et 9 reculé.

Kühne+Nagel (+3,1% à 275,90 francs suisses) a terminé sur la plus haute marche du podium, devant Logitech (+1,7%) et Sandoz et VAT Group (chacun +1,4%).

L'action du logisticien de Schindellegi a profité d'un relèvement de recommandation à "neutral" de "underperform" par Bank of America, qui a aussi nettement augmenté l'objectif de cours, à 270 de 210 francs suisses.

Dans le camp des poids lourds, Novartis (+0,4%) a soutenu l'indice. Le bon Roche (-0,2%) et Nestlé (-0,08%) ont cédé un peu de terrain.

Kepler Cheuvreux a repris la couverture de Lonza (+0,7% à 327,20 francs suisses) avec recommandation "reduce" et objectif 304,08 francs suisses. L'analyste se montre prudent en raison notamment de l'impact sur les bénéfices de la perte des contrats Moderna et Kodiak, et à plus long terme, de l'effet du durcissement de la concurrence dans les biotechs de la part des groupes asiatiques Samsung, Wuxi et Fujifilm.

Stifel a entamé la couverture d'Alcon (+0,03% à 63,78 francs suisses) à "buy" et objectif cours 85 USD. L'établissement francfortois se montre dans l'ensemble confiant pour l'industrie ophtalmique, avec une croissance moyenne autour de 5% et présentant une bonne résistance à toute récession. Grâce à une position dominante, Alcon dispose de surcroît d'un potentiel d'extension de ses marges.

SIG Group (-1,4%) a fini lanterne rouge, derrière Julius Bär (-1,3%) et Partners Group (-0,8%).

Julius Bär souffre ces derniers temps de la déroute de son débiteur René Benko et de l'empire commercial de ce dernier.

Le conglomérat d'électrotechnique ABB (-0,2%) s'invite dans le capital du gestionnaire américain d'énergie Lumin, pour un montant et dans une ampleur non précisée.

Sur le marché élargi, Kepler Cheuvreux a relevé l'objectif de cours de Cosmo (+3,1%) et confirmé "buy". L'analyste a rappelé que, la veille, le laboratoire transalpin avait annoncé l'extension de son partenariat avec le géant américain Medtronic, dans le domaine des plateformes d'intelligence artificielle.

Meyer Burger (-18,8%) a encore fortement reculé après avoir déjà perdu près de 13% la veille. Selon des courtiers, le titre a notamment souffert de craintes d'un changement de la loi sur les énergies renouvelables en Allemagne et d'une forte réduction d'objectif de cours par UBS.

rp/ol