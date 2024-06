Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note peu changée mercredi au terme d'une séance sans grand relief en l'absence des marchés américains, fermés pour cause de jour férié. Les investisseurs étaient déjà dans l'attente des décisions de politique monétaire de la Banque nationale suisse jeudi.

Sur le front macroéconomique, les exportations du Japon ont bondi de 13,5% sur un an en mai, leur plus forte croissance en un an et demi en raison de la faiblesse du yen, un facteur qui renchérit par ailleurs les importations de l'archipel.

En Grande-Bretagne, l'inflation a ralenti à 2% sur un an en mai pour la première fois depuis près de trois ans, retrouvant l'objectif de la Banque d'Angleterre, bonne nouvelle pour le gouvernement conservateur en campagne en vue des législatives.

Le SMI a terminé sur un gain de 0,11% à 12'060,24 points, avec un plus haut à 12'068,12 points et un plus bas à 12'024,00 points. Le SLI a grignoté 0,03% à 1949,78 points et le SPI 0,07% à 16'018,34 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 17 ont gagné du terrain et 13 en ont perdu.

Julius Bär (-2,2%), que les rumeurs continuent de faire l'acheteur d'EFG International (+0,2%), a fini lanterne rouge, derrière Geberit (-1,3%) et Givaudan et le bon Schindler (chacun -1,1%).

Jefferies et Berenberg ont tous deux relevé l'objectif de cours du géant genevois des parfums et arômes avec recommandation respectives à "underperform et "hold". Après une rencontre avec les dirigeants, l'analyste de Berenberg a augmenté ses prévisions de bénéfice par action pour cette année et la suivante. Celui de Jefferies s'attend à une croissance de 16,3% dans le secteur des parfums et de la beauté au 2ème trimestre et de 13,3% pour les domaines goût et nutrition.

Sandoz (+1,6%) précède SIG Group (+1,2%) et Kühne+Nagel (+1,0%) sur le podium du jour.

L'assureur Zurich Insurance (+0,7%) a pris le contrôle de son homologue indien Kotak General Insurance. L'assureur zurichois concrétise ainsi l'accord convenu en novembre dernier. La multinationale zurichoise a déboursé 670 millions de dollars, soit environ 592 millions de francs suisses, pour s'emparer de 70% du capital de Kotak.

Du côté des poids lourds, Novartis (+0,8%) et Roche (bon +0,8%, porteur +0,6%) ont soutenu l'indice, alors que Nestlé (-0,4%) l'a freiné.

Aux bancaires, UBS (+0,04%) a oscillé autour de l'équilibre. L'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Finma) a clôturé sa procédure de contrôle cartellaire dans le cadre de la fusion entre UBS et Credit Suisse. Elle arrive à la conclusion que la fusion ne menace en rien la concurrence dans aucun segment du marché.

Sur le marché élargi, le laboratoire Cosmo (-1,0%) va pouvoir commercialiser son bleu de méthylène Lumeblue en Chine. L'entreprise China Medical System (CMS), à laquelle le laboratoire milanais coté à la Bourse suisse a cédé en 2020 les droits du Lumeblue pour plusieurs pays d'Asie, a obtenu son homologation pour la Chine.

Le laboratoire dermatologique Galderma (+1,3%) a annoncé la certification par le gendarme sanitaire suédois de son site d'Uppsala pour la production et l'évaluation d'une forme de toxine botulique en voie de développement.

Du côté de Komax (-1,2%), deux établissements, Vontobel et Mirabaud Securities, ont abaissé l'objectif de cours pour le fabricant de machines de câblage. La veille, le titre avait déjà terminé sur un repli de 2,9% après l'annonce de la mise au chômage partiel complète de ses sites de Dierikon, dans le canton de Lucerne, et de Cham, dans le canton de Zoug, dès le 1er juillet.

L'action Molecular Partners (+17,8% à 8,39 francs suisses) continue de progresser. En l'espace d'une semaine, le cours a doublé et il a même presque triplé depuis le début du mois, le tout après des informations de produits positives.

