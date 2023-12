Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note peu changée vendredi à la veille du week-end prolongé de Noël. Le SMI a longtemps oscillé entre rouge et vert, pour terminer sur une note légèrement positive. La plupart des intervenants étaient déjà aux abonnés absents. La Bourse rouvrira mercredi 27 décembre.

A New York, Wall Street poursuivait sur sa lancée positive des derniers jours en matinée, soutenue par des indicateurs favorables.

"Il est raisonnable de penser que le marché ne sera pas très dynamique vendredi alors que les traders déplacent leur attention sur le week-end prolongé de Noël avec la fermeture des marchés lundi", a noté Patrick O'Hare de Briefing.com.

Sur le front macroéconomique, plusieurs indicateurs ont confirmé le scénario d'une "Goldilocks economy", où l'inflation parvient à être maîtrisée sans mettre en danger la croissance. Ainsi la progression de l'indice d'inflation PCE aux Etats-Unis, mesure favorite de la Réserve fédérale américaine (Fed) pour évaluer la hausse des prix, a fortement baissé à 2,6% sur un an en novembre.

La hausse de l'indice sous-jacent, hors énergie et alimentation, est encore au-dessus de 3% mais elle a ralenti plus que prévu à 3,2% sur un an contre 3,4% le mois précédent. Et sur un mois, il a augmenté de 0,1%, comme attendu.

Parallèlement les revenus des ménages ont gonflé de 0,4% sur le mois en novembre mais leurs dépenses ont progressé moins vite à +0,2%.

Par ailleurs, les commandes de biens durables ont rebondi fortement (+5,4%), bien plus qu'attendu en novembre, grâce notamment aux nouvelles commandes d'avions.

Parmi les autres nouvelles conjoncturelles, le Japon a fait état d'une forte décélération de l'inflation en novembre. Au Royaume-Uni, le produit intérieur brut (PIB) s'est contracté de 0,1% au troisième trimestre, selon de nouvelles estimations officielles, alors qu'une première le donnait inchangé.

Le SMI a terminé en hausse de 0,18% à 11'153,09 points, avec un plus haut à 11'160,23 points et un plus bas à 11'093,37 points. Le SLI a gagné 0,17% à 1780,93 points et le SPI 0,17% à 14'581,43 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 20 ont progressé et dix reculé.

Le podium du jour se compose de Kühne+Nagel (+2,2%), Lonza (+2,1%) et Sandoz (+1,4%).

Barclays a relevé l'objectif de Lonza et confirmé "overweight". Le modèle de calcul a été adapté pour le fournisseur de l'industrie pharmaceutique en amont de la présentation des résultats annuels. La désignation d'un nouveau directeur général sera, selon l'expert, un facteur décisif pour la surperformance de l'action.

Dans le camp des poids lourds, Novartis (+0,7%) et Nestlé (+0,2%) ont soutenu l'indice, alors le bon Roche (-0,3%) et la porteur Roche (-0,6%) ont pesé.

VAT Group (+0,5%) a profité d'un relèvement d'objectif de cours par Vontobel qui a confirmé "buy". Pour l'analyste, l'industrie des semi-conducteurs entre dans un cycle de plus en plus positif. La baisse des rendements obligataires va augmenter la valeur des sous-traitants suisses. VAT est selon l'expert un leader incontesté dans son domaine d'activité et jouit de parts de marché élevées et d'un bilan solide.

Les valeurs du luxe Richemont (-1,4%) et Swatch (-1,2%) ont reculé le plus fortement, avec SGS (-1,1%).

Aux bancaires, UBS (+0,1%) a grignoté un peu de terrain et Julius Bär (-0,6%) en a perdu. La banque privée zurichoise est toujours dans la tourmente en raison de son implication dans la déconfiture du groupe Signa de l'investisseur autrichien René Benko.

Sur le marché élargi, l'assureur Vaudoise (+1,2%) a annoncé que Neocredit, sa plateforme spécialisée dans le financement participatif, ne publiera plus de nouvelles campagnes et cessera progressivement ses activités de gestion jusqu'à la maturité du dernier prêt, en raison d'un modèle d'affaires qui n'est "plus soutenable malgré les efforts entrepris depuis l'an passé par le groupe".

Le distributeur de matériel informatique et de logiciels Also (+0,6%) a procédé à l'acquisition de trois sociétés basées en République tchèque et en Slovaquie. Les détails financiers de ces opérations n'ont pas été divulgués.

Le fabricant yverdonnois de batteries Leclanché (-5,9%) s'est vu infliger une amende de 15'000 francs suisses par SIX Exchange Regulation (SER) pour avoir enfreint les prescriptions relatives à la publicité événementielle.

