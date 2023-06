Zurich (awp) - La Bourse suisse restait dans le vert lundi à l'approche de la mi-journée, première séance d'une semaine qui s'annonce animée avec plusieurs données macroéconomiques d'importance et les décisions des politiques monétaires de la Réserve fédérale américaine (Fed) mercredi et de la Banque centrale européenne (BCE) jeudi. En Suisse, Novartis est sous les feux des projecteurs après une importante acquisition et Credit Suisse connaît ce lundi son dernier jour de négoce avant sa décotation de SIX mercredi.

"Depuis le début de l'année, la grande majorité des titres a à peine progressé, les valorisations sont toujours très attractives", note Mario Montagnani, stratège d'investissement pour Vontobel, qui recommande actuellement de surpondérer les actions.

De con côté, Pierre Veyret, analyste chez ActivTrades, voit "l'appétit pour les actifs plus risqués se renforcer dans le contexte des paris sur une position moins agressive des banquiers centraux". Il s'attend également "à ce que la volatilité du marché continue d'augmenter à l'approche des réunions des banques centrales que tout le monde attend cette semaine, car l'optimisme à l'égard de la perspective d'une "pause" ou d'un "pivot" de resserrement de la part de la Fed pourrait être contrebalancé par l'incertitude monétaire persistante sur le vieux continent".

A 10h55, l'indice SMI prenait 0,49% à 11'309,4 points, le SLI 0,65% à 1769,37 points et le SPI 0,46% à 14'898,04 points. Sur les trente valeurs vedettes, 25 progressaient, quatre reculaient et une (Givaudan) était stable.

Dans une lettre ouverte, UBS (+1,0%) a annoncé avoir formellement finalisé l'acquisition de Credit Suisse (+1,1%), ordonnée dans le cadre du plan de sauvetage de la banque aux deux voiles décrété par la Confédération, mettant un terme à l'histoire plus que centenaire de l'établissement fondé par Alfred Escher. La Finma a averti lundi qu'il "continuera à surveiller de très près la grande banque fusionnée pendant le processus d'intégration".

Parmi les poids lourds, Novartis (+0,8%) a annoncé la reprise du laboratoire washingtonien Chinook Therapeutics, qui développe notamment deux traitements expérimentaux contre des maladies néphrologiques. Le prix de transaction s'élève à 3,2 milliards de dollars, en plus d'options pour jusqu'à 300 millions.

Nestlé (+0,2%) progressait plus timidement tandis que Roche (-0,7%) tenait la lanterne rouge provisoire.

Swisscom (-0,6%), Kühne+Nagel (-0,5%) et Temenos (-0,1%) complétaient le groupe des perdants.

Le peloton des gagnants était emmené par VAT Group (+2,6%), suivi par Richemont (+2,4%), Straumann (+2,2%) et Sika, à égalité avec Partners Group (chacun +1,7%). Ce dernier a annoncé le rachat d'une plateforme de biogaz et de méthane en Allemagne pour le compte de ses clients.

Sur le marché élargi, Dottikon ES (+5,1%) bondissait, alors que vendredi, le chimiste de spécialités a annoncé que son actionnaire majoritaire, Markus Blocher, va augmenter le capital flottant vers les 30% à travers un placement d'actions.

Après une ouverture dans le rouge, Georg Fischer (+2,1%) avait inversé la tendance. Le groupe industriel a présenté une offre de rachat pour la société finlandaise Uponor, spécialisée dans la fabrication de systèmes de canalisations pour le transport de l'eau et d'autres liquides. L'offre de rachat valorise l'entreprise à 2,2 milliards d'euros.

De son côté, Idorsia (+0,5%) a annoncé avoir débuté la commercialisation du somnifère Quviviq (daridorexant) en Suisse.

ol/lk/jh