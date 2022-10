Bourse Zurich: les indices rebondissent après plusieurs séances moroses

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note nettement positive mardi. Le SMI s'est affiché en progression quasi constante durant toute la séance et il a allégrement refranchi la barre symbolique des 10'500 points, terminant à son plus haut du jour. L'action Credit Suisse a également profité de l'embellie et est repassée au-dessus des 4 francs suisses.

A New York, Wall Street montait fortement en matinée, poursuivant sur la lancée très positive de la veille.

"Le marché a entamé la semaine et un nouveau trimestre par une séance constructive, lundi", se félicitait Art Hogan de B. Riley Wealth. "La principale raison" du rebond, selon l'analyste, "est qu'on a traversé le pire mois de septembre en deux décennies, les marchés glissant en territoire survendu".

Paradoxalement, La remontée des valeurs s'expliquait également par les mauvais indicateurs économiques publiés lundi comme l'activité manufacturière (ISM) tombée en septembre au plus bas depuis plus de deux ans et la chute des dépenses de construction.

Ces mauvaises performances "sont vues comme un élément positif en ce qui concerne la politique monétaire de la Fed", a souligné encore Art Hogan. Les investisseurs espéraient de nouveau que la Réserve fédérale modère ses tours de vis monétaires si l'économie montre des signes nets de ralentissement.

Le SMI a fini en hausse de 2,92% à 10'590,92 points, plus haut du jour et après un plus bas à 10'355,75 en ouverture. Le SLI a gagné 3,49% à 1598,57 points et le SPI 2,80% à 13'556,22 points. La défensive Swisscom (-0,3%) est la seule à avoir terminé dans le rouge.

Les poids lourds Novartis (+1,3%) et Nestlé (+1,0%) ont aussi "souffert" de leur caractère défensif.

Roche (+3,3%) a progressé plus nettement. Le géant bâlois a obtenu le feu vert de l'Agence américaine du médicament (FDA) pour son test Pathway anti-HER2 (4B5) pour un diagnostic de cancer du sein. Avec environ 2,3 millions de nouveaux cas diagnostiqués chaque année dans le monde et 620'000 décès, le cancer du sein est actuellement la forme la plus fréquente de la maladie.

Le podium du jour se compose de Credit Suisse (+8,9% à 4,288 francs suisses), VAT (+8,5%) et Straumann (+6,6%).

L'action Credit Suisse a rebondi après la déconfiture de la veille, qui l'avait vue inscrire un nouveau plus bas historique en séance à 3,518 francs suisses. Selon un nouvel article du Financial Times, des dirigeants de la banque aux deux voiles réfutent les allégations selon lesquelles la banque a formellement approché des investisseurs pour lever davantage de capitaux, alors que son action est au plus bas et que les coûts d'emprunts sont croissants en raison de l'abaissement des notations.

Julius Bär (+4,9%) et UBS (+4,4%) ont aussi surfé sur la vague de l'ambiance favorable.

Le chimiste de la construction Sika (+6,0%) a révisé ses perspectives de croissance à la hausse pour 2022. Le chiffre d'affaires devrait progresser de 15% en monnaies locales, a indiqué l'entreprise zougoise dans le cadre de sa journée des investisseurs. Sika a par ailleurs confirmé la cession du secteur des adjuvants pour béton repris lors de l'acquisition de l'ex-filiale de BASF MBCC, afin d'obtenir le feu vert des autorités de la concurrence de plusieurs pays à la transaction.

Au lendemain de la séparation et de l'entrée en Bourse d'Accelleron (+0,9% sur le marché élargi), plusieurs analystes ont revu leur copie pour ABB (+6,1%) pour prendre en compte cette opération, abaissant l'objectif de cours avec des recommandations variant entre "neutral" et "buy". Goldman Sachs et la BC de Zurich ont entamé la couverture d'Accelleron à respectivement "neutral" et "surpondérer"-

Holcim (+3,9%) a mis un point final au rachat de la division Polymers Sealants North America (PSNA) appartenant à Illinois Tool Works. Le montant de la transaction n'a pas été dévoilé.

Sur le marché élargi, Meyer Burger (+8,1%) se propose de réaliser une augmentation de capital pour récolter jusqu'à 250 millions de francs suisses, afin d'augmenter ses capacités de production.

Cosmo (+1,2%) a signé un nouvel accord de licence et de distribution exclusive pour son traitement topique de l'acné Winlevi.

A l'issue lundi du premier délai de son offre d'achat sur Bobst Group (-0,5%), JBF Finance détenait 10,5 millions d'actions du fabricant vaudois de machines d'emballage, soit 63,64% du capital-actions et des droits de vote.

rp/ib