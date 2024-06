Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé dans le rouge mercredi. Après avoir encore pointé dans le vert en matinée, le SMI a inversé la tendance et est reparti à la baisse, chutant sous la barre symbolique des 12'000 points à son plus bas du jour, pour finir de peu au-dessus de ce niveau.

A New York, Wall Street évoluait en ordre dispersé en matinée, la technologie dans le vert alors que les investisseurs s'interrogent sur la trajectoire des taux après des propos de membres de la Réserve fédérale (Fed), en attendant la publication de nouveaux indicateurs américains.

Alors qu'on s'approche de la fin du premier semestre, plusieurs gouverneurs et présidents régionaux de la Fed ont décliné leurs scénarios pour le reste de l'année quant à l'évolution de l'inflation et du chômage ainsi que la réponse monétaire possible.

Les hypothèses vont d'"une baisse ordonnée de l'inflation permettant à la Fed d'abandonner lentement sa politique restrictive à un ralentissement prononcé (en passant par) une inflation et croissance qui demeurent fortes, signifiant des taux élevés plus longtemps, voire de nouvelles hausses", a résumé Art Hogan de B. Riley Wealth Management.

Au niveau macroéconomique, la confiance des ménages s'est étiolée en France en juin, pénalisée notamment par un plus grand pessimisme quant au niveau de vie futur. En Allemagne, le baromètre GFK du moral des consommateurs a également fléchi, alors que la remontée de l'inflation en mai a relancé le sentiment d'incertitude.

Les perspectives à court terme de la conjoncture helvétique sont modérées, selon les analystes interrogés dans le cadre de la publication de l'indicateur UBS-CFA. Aussi, au cours des six prochains mois, les experts s'attendent à ce que le franc s'apprécie encore face à l'euro et au dollar.

Le SMI a terminé en repli de 0,58% à 12'015,72 points, avec un plus bas à 11'984,33 points et un plus haut à 12'163,23 points. Le SLI a perdu 0,42% à 1947,09 points et le SPI 0,56% à 15'947,72 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 18 ont reculé et 12 avancé.

Le spécialiste des implants dentaires Straumann (+2,7%) a bouclé en tête du groupe de gagnants, devant Sonova (+1,2%) et Sika, SIG Group et Kühne+Nagel (tous +1,1%).

Le spécialiste de la logistique semble avoir profité par ricochet de la solide performance de Fedex aux Etats-Unis, qui a publié des résultats supérieurs aux attentes au quatrième trimestre de son exercice annuel décalé mardi et vu son cours de bourse s'envoler.

Le poids lourd pharmaceutiques Novartis (+0,04%) a gagné un peu de terrain, alors que Roche (bon -1,5%, porteur -1,3%,) a fortement pesé sur l'indice, tout comme, un peu moins nettement, Nestlé (-1,1%).

Le bon Lindt (-3,0%) a terminé lanterne rouge.

Richemont (-1,5%) partage le deuxième rang des plus gros perdants avec le bon Roche.

Le spécialiste genevois du luxe a vu son objectif de cours abaissé par la Banque royale du Canada. L'analyste s'attend à une forte croissance au Japon, ainsi qu'à des chiffres positifs pour les Etats-Unis et l'Europe, mais la région Asie-Pacifique devrait connaître un recul. La dynamique de la joaillerie devrait se poursuivre, tandis que l'horlogerie pourrait reculer compte tenu des données d'exportation de montres suisses de ces derniers mois.

L'assureur Zurich Insurance (-1,1%) a annoncé reprendre les activités mondiales d'assurance et d'assistance voyage personnelle d'AIG pour 600 millions de dollars, plus un éventuel complément supplémentaire. La transaction devrait être finalisée avant la fin de l'année.

Le Tribunal fédéral a confirmé la sanction infligée par la Commission de la concurrence à Swisscom (-0,6%) dans le cadre du litige sur les retransmissions sportives. Le géant bleu devra payer une amende de 71,8 millions de francs suisses.

Sur le marché élargi, l'exploitant de boutiques et restaurants pour voyageurs Avolta (-1,5%) a annoncé l'obtention d'une nouvelle concession aéroportuaire en zone Asie-Pacifique, à Macao, valable pour une période de sept ans.

Le facilitateur de distribution DKSH (-1,6%) a signé un contrat avec le fabricant de génériques Sunward Pharmaceutical, sis à Singapour. DKSH se chargera de la logistique et de la commercialisation des produits en Malaisie. Aucun détail financier n'a filtré.

L'éditeur genevois de logiciels bancaires Temenos (-1,5%) a placé ses services sur abonnements auprès de la Banque canadienne Haventree. Les modalités financières de l'opération ne sont pas divulgués.

Le producteur d'emballages en verre Vetropack (-0,7%) a annoncé mercredi l'arrêt immédiat de la production sur son site de St-Prex, initialement agendé pour août 2024. La direction justifie "cette mesure irréversible" par le mauvais état de la cuve de fusion et par un effectif réduit ne garantissant plus le fonctionnement sécurisé de l'usine.

rp/al