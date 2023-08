Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note nettement négative mardi. Le SMI a passé toute la journée dans le rouge et a inscrit son plus bas du jour peu avant la fin de séance. Les investisseurs ont été refroidis par les vents contraires en provenance de Chine. En Suisse, les acteurs du marché ont eu à décortiquer une dizaine de résultats d'entreprises, en majorité du marché élargi.

A New York, Wall Street perdait aussi du terrain en matinée préoccupée par l'économie chinoise après une série d'indicateurs décevants et un abaissement des taux de la banque centrale chinoise, tandis que la consommation reste solide aux Etats-Unis.

Malgré la bonne nouvelle d'une hausse plus forte que prévu des ventes au détail aux Etats-Unis en juillet, les investisseurs gardaient les yeux braqués sur les mauvais chiffres de l'économie chinoise.

La banque centrale chinoise a abaissé son taux de référence à 2,50% pour encourager les crédits alors que la croissance de la production industrielle a marqué le pas et que les ventes au détail n'ont augmenté que de 2,5% sur un an en juillet, bien moins que prévu.

Aux Etats-Unis, la bonne santé du consommateur a été une surprise avec une hausse des ventes au détail en juillet de 0,7% contre +0,4% prévu sur le mois et de 3,2% sur un an.

"Le bond des ventes au détail en juillet suggère que le resserrement de la politique monétaire a encore remarquablement peu d'impact sur l'activité économique réelle", a souligné Andrew Hunter de Capital Economics.

Le SMI a terminé en recul de 1,12% à 10'985,22 points, avec un plus bas à 10'956,38 et un plus haut à 11'097,54 en phase d'ouverture. Le SLI a cédé 1,17% à 1733,52 points et le SPI 1,09% à 14'495,22 points. Sur les 30 valeurs vedettes, Logitech (+0,4%) et Holcim (+0,1%) sont les seuls gagnants du jour.

Straumann (-3,3%) a fini lanterne rouge, derrière AMS Osram (-2,9%) et Swatch (-2,8%).

Le spécialiste des implants dentaires a accusé sur les six premiers mois de l'année une contraction de plus d'un cinquième de son bénéfice net à 206,0 millions de francs suisses. La direction a cependant reconduit sa feuille de route pour l'ensemble de l'année, comprenant une croissance organique de près de 10% et une rentabilité de l'ordre de 25%, investissements compris.

Richemont (-2,4%) n'a guère fait mieux que son concurrent biennois. Les deux valeurs du luxe helvétiques sont particulièrement exposées au marché chinois et ont donc souffert des décevantes informations en provenance de l'Empire du milieu.

Dans le camp des poids lourds, Nestlé (-1,4%) a reculé le plus fortement derrière Roche (-1,0%) et Novartis (-0,8%). Ce dernier a revendiqué, via sa filiale génériques Sandoz, le succès d'une étude clinique avancée sur une version biosimilaire de l'aflibercept, dont le produit de référence est commercialisé par les concurrents allemand Bayer et américain Regeneron.

Aux bancaires, Julius Bär (-0,1%) a mieux limité la casse qu'UBS (-0,6%). Cette dernière va payer 1,4 milliard de dollars au Département américain de la justice (DoJ) pour solder le litige des hypothèques de mauvaise qualité ("subprimes") qui avaient conduit à une grave crise financière en 2008.

Alcon (-1,5%) devait publier ses résultats trimestriels après la clôture de Wall Street.

Sur le marché élargi, Tecan (+7,8%) a comme attendu bouclé les six premiers mois de 2023 sur des résultats en baisse marquée, plombés par l'absence des revenus liés au Covid-19 et à la force du franc, mais confirme ses ambitions annuelles.

Basilea (+11,7%) est revenu en zone bénéficiaire au premier semestre. L'entreprise bâloise a relevé ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice.

Le spécialiste des systèmes de connectivité électrique Huber+Suhner (-7,5%) a vu son bénéfice net faiblir de 12,7% à 38,2 millions de francs suisses sur les six premiers mois de l'année. La direction justifie son résultat par un ralentissement du marché nord-américain dans sa division communication.

La Banque cantonale de Glaris (GLKB, stable), Ina Invest (-2,0%), IVF Hartmann (inchangé), Medartis (+3,0%), Montana Aerospace (-4,2%) et Polypeptide (+4,2%) ont également dévoilé leurs performances à mi-parcours.

rp/rq