Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note négative mercredi. A part une toute petite excursion en vert en début de séance, le SMI a affiché un cap vers le sud et a fini sous la barre des 11'200 points. Dans l'attente des décisions de la Réserve fédérale américaine (Fed) en soirée et de la Banque centrale européenne jeudi, les investisseurs ont eu à digérer divers résultats d'entreprises du marché élargi, avant ceux de des deux géants Nestlé et Roche et du cimentier Holcim jeudi.

A New York, Wall Street évoluait en ordre dispersé en matinée, dans l'attente elle aussi des décisions de la Fed.

"La Fed entre en scène et va relever les taux sur les fonds fédéraux de 25 points de base pour les fixer entre 5,25% et 5,50%", a averti Patrick O'Hare de Briefing.com, reflétant les paris unanimes du marché. La banque centrale avait fait une pause dans ses hausses de taux lors de sa dernière réunion monétaire en juin.

"La nouvelle sera annoncée à 18H00 GMT (20 heures en Suisse), mais c'est surtout les déclarations du président Jerome Powell à 18H30 GMT qui vont capter toute l'attention du marché", a-t-il ajouté. "Il va souligner que la Fed ne pense pas à réduire les taux et que ceux-ci sont susceptibles de rester plus élevés plus longtemps pour s'assurer que l'inflation est sous contrôle", a estimé l'analyste.

Le SMI a terminé en baisse de 0,43% à 11'183,55 points, avec un plus bas à 11'116,54 points et un plus haut à 11'242,69 points en phase d'ouverture. Le SLI a cédé 0,41% à 1768,70 points et le SPI 0,39% à 14'756,76 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 22 ont reculé et huit avancé.

Swiss Life et Julius Bär (tous les deux +0,7%) se partagent la première place du podium, devant Nestlé (+0,6%) et UBS (+0,5%).

Au lendemain des chiffres de Julius Bär, KBW a relevé sa recommandation à "market perform", de "underperform", et augmenté l'objectif de cours. Kepler Cheuvreux a relevé l'objectif de cours et confirmé "hold". L'analyste de KBW se dit prudemment optimiste et estime que le programme d'embauche commence à porter ses fruits.

Le géant de Vevey publie ses chiffres semestriels jeudi et les analystes tablent sur un chiffre d'affaires semestriel de 46,5 milliards de francs suisses, assorti d'un bénéfice net de 5,9 milliards.

Roche (-0,8%) dévoilera également ses données semestrielles jeudi. Les attentes sont de 30 milliards de francs suisses pour le chiffre d'affaires semestriel et de 10,8 milliards pour l'Ebit de base.

Le troisième poids lourd, Novartis (-1,1%) a nettement fléchi.

Temenos et le bon Lindt (chacun -1,8%) ont reculé le plus fortement, derrière VAT (-1,7%) et Richemont (-1,5%).

Swatch (-0,8%) a également souffert au lendemain de chiffres jugés en demi-teinte de leur concurrent français LVMH, lui-même à la peine à la Bourse de Paris.

Vontobel, Bank of America et Barclays ont relevé l'objectif de cours de Logitech (-0,2%) avec recommandations d'achat après les trimestriels de la veille. L'analyste de la banque britannique a qualifié les chiffres de "solides".

Au lendemain de ses chiffres, Kühne+Nagel (-0,7%) n'a pas profité d'un relèvement d'objectif de cours par Morgan Stanley qui a salué les chiffres du 2e trimestre, notant toutefois la faiblesse des volumes au 1er semestre, assortis cependant de solides marges.

A la veille de ses résultats semestriels, Holcim (-0,3%) a limité la casse. Les analystes s'attendent ä un chiffre d'affaires de 13 milliards de francs suisses et à un Ebit récurrent de 1,9 milliard.

Sur le marché élargi, la banque privée zurichoise EFG (+2,5%) a enregistré au premier semestre une nette amélioration de sa rentabilité, assortie d'une progression de ses avoirs sous gestion. L'établissement profite de la publication de ses résultats à mi-parcours mercredi pour annoncer le lancement d'un programme de rachat d'actions, portant sur six millions de titres sur douze mois.

Le distributeur de matériel informatique et de logiciels Also (+3,8%) a souffert au cours des six premiers mois de 2023, publiant des résultats à la baisse. Le groupe lucernois confirme toutefois ses objectifs à court et moyen terme, sous réserve de l'évolution macroéconomique.

Le laboratoire transalpin Cosmo (-3,7%) a dégagé un bénéfice net de 1,49 million d'euros, en fort repli par rapport aux 7,9 millions engrangés un an auparavant.

Le fabricant jurassien de machines-outils Tornos (-1,0%) a vu son chiffre d'affaires s'étoffer sur les six premiers mois de 2023, à la faveur d'un carnet de commandes record. Les prochains mois risquent cependant de s'avérer plus difficiles, en raison de l'incertitude autour des investissements des clients, qui s'est traduite par le report de nombreux projets.

