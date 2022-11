Bourse Zurich: les indices repartent à la hausse au lendemain d'un repli

Zurich (awp) - La Bourse suisse est repartie à la hausse mardi après avoir fléchi la veille. Après avoir encore hésité en matinée avec de brefs passages au rouge, le SMI a regagné en élan et il a inscrit son plus haut du jour à un peu plus de 10 unités des 11'100 points dans la foulée de l'annonce du retour au vert de l'activité manufacturière dans la région de New York en novembre avant de fléchir un peu sur la fin.

A New York, Wall Street progressait nettement en matinée, après de bons indicateurs qui confirment un essoufflement de l'inflation et montrent une activité toujours soutenue aux Etats-Unis.

"L'amélioration des données d'inflation justifie un ralentissement des hausses de taux de la Fed (banque centrale américaine) dans les mois qui viennent", a commenté Rubeela Farooqi, de High Frequency Economics, dans une note.

"L'inflation montre qu'elle se dirige dans la bonne direction", a abondé Art Hogan, "et les marchés vont le saluer, comme ils l'ont fait avec le CPI", l'indice des prix à la consommation, qui était ressorti en-deçà des attentes, jeudi dernier, provoquant une envolée de Wall Street.

Après ces publications, les opérateurs accordaient une probabilité de près de 60% à l'hypothèse d'un taux directeur arrêtant sa course à une fourchette de 4,75% à 5% d'ici juin, alors qu'ils le voyaient majoritairement dépasser 5% la semaine dernière.

Le SMI a terminé en hausse de 0,24% à 11'026,22 points, avec un plus haut à 11'087,42 et un plus bas à 10'991,74. Le SLI a gagné 0,05% à 1708,13 points et le SPI 0,14% à 14'123,71 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 10 ont progressé et 20 reculé.

Le podium du jour se compose de Straumann et Lonza (chacun +1,6%), Lonza (+1,5%) et Novartis (+1,1%).

Au lendemain des résultats semestriels de Sonova, trois analystes ont abaissé l'objectif de cours et confirmé leur recommandation d'achat ("buy" ou "overweight"). L'analyste de Vontobel notamment a réduit ses projections d'Ebita ajusté de 3,6% pour tenir compte de la perte du contrat avec Costco et de l'affaiblissement du marché. L'expert souligne la qualité de l'action Sonova et signale une opportunité de s'engager sur le titre.

Roche (+0,7%) a aussi soutenu l'indice après avoir obtenu de la part de l'Agence américaine du médicament (FDA) une autorisation de mise sur le marché pour son biomarqueur Ventana Folr1 RxDx Assay destiné à identifier les patientes souffrant de cancer des ovaires susceptibles d'être traitées avec le cocktail d'anticorps Elahere (mirvetuximab soravtansine-gynx), développé par Immunogen.

Pour sa part, Nestlé (-0,3%) a calé sur la fin.

Les bancaires UBS (+1,0%) et Julius Bär (+0,2%) ont gagné du terrain, Credit Suisse (-0,1%) en a perdu.

Le numéro deux bancaire helvétique a franchi un nouveau pas dans la restructuration de ses activités de banque d'affaires en vendant une partie "importante" du segment des produits titrisés au fonds d'investissements américain Apollo.

Par ailleurs, UBS a réduit l'objectif de cours de l'action et confirmé "neutral". L'analyste estime que la réorientation de la banque aux deux voiles est radicale. A court terme, les pertes, les sorties de fonds et les coûts supplémentaires constitueront autant d'obstacles, alors que les revenus risquent de rester sous pression.

La porteur Swatch (-2,4%) a terminé lanterne rouge, derrière Adecco (-1,6%) et AMS Osram (-1,4%).

Alcon (-0,4%) devait dévoiler en soirée ses résultats du troisième trimestre.

Sur le marché élargi, Deutsche Bank a rétrogradé Zur Rose (-12,9%) à "sell" de "hold" et abaissé l'objectif de cours. L'analyste pense désormais que l'introduction généralisée de l'ordonnance électronique en Allemagne n'aura pas lieu cette année et sera reportée à l'an prochain. Il a donc réduit ses estimations, relevant les risques considérables liés à la forte dépendance du pharmacien en ligne de cette introduction.

Le développeur de logiciels bancaires Crealogix (-1,9%) espère renouer avec la croissance sur l'exercice décalé 2023/2024, après avoir vu son chiffre d'affaires reculer cette année, close en juin, a annoncé l'entreprise zurichoise.

Medacta (+1,0%) a annoncé que trois de ses filiales - International, Etats-Unis et Allemagne - ont conclu un accord avec l'américain Conformis dans le cadre d'un litige de brevets.

Phoenix Mecano (+0,6%) a annoncé la vente de l'intégralité de ses parts dans ses filiales allemande Phoenix Mecano Digital Elektronik GmbH et tunisienne Phoenix Mecano Digital Tunisie S.à.r.l au groupe neuchâtelois Cicor (inchangé).

rp/lk