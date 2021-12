Bourse Zurich: les indices repartent de l'avant avant la Fed

Zurich (awp) - La Bourse suisse est repartie de l'avant mercredi, après avoir reculé lors des deux premières séances de la semaine. Le SMI a évolué dans le vert dès l'ouverture et il a progressivement gagné du terrain, jusqu'à repasser au-dessus de la barre des 12'500 points. Après une petite pause, il a encore accentué ses gains sur la fin, terminant tout près du plus haut du jour.

A New York, Wall Street cédait du terrain en matinée.

Tous les yeux étaient tournés vers la Réserve fédérale américaine (Fed) et la conférence de presse de son président, Jerome Powell, prévue à 20h30 (heure suisse).

Vu l'accélération de l'inflation aux Etats-Unis, qui a atteint un sommet en près de quarante ans à 6,8% sur un an (indice CPI), les membres du Comité monétaire de la Banque centrale (FOMC) ont laissé entendre à plusieurs reprises qu'elle était prête à accélérer le retrait de son soutien monétaire.

Cela impliquerait la possibilité de relever les taux d'intérêt plus tôt courant 2022. La Fed va publier aussi de nouvelles prévisions économiques et les investisseurs guetteront les projections du niveau des taux sur les deux prochaines années par chacun des membres du Comité monétaire ("dot plot").

Le SMI a terminé en hausse de 0,69% à 12'530,95 points, avec un plus haut à 12'533,72 points et un plus bas à 12'432,14 points à l'ouverture. Le SLI a gagné 0,88% à 2016,78 points et le SPI 0,95% à 16'000,10 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 24 ont progressé et six reculé.

UBS (-0,9%) a fini lanterne rouge, derrière AMS Osram et Julius Bär (chacun -0,7%), ainsi que Credit Suisse (-0,5%).

La banque aux deux voiles prévoit de procéder vendredi à de nouveaux remboursements dans le cadre de la débâcle des fonds liés à la société d'affacturage Greensill. Les clients concernés par ce paiement recevront des montants correspondant aux parts détenues dans certains fonds. La banque n'a pas précisé le montant de ces nouveaux remboursements.

Lonza (+2,8%) a terminé sur la plus haute marche du podium, suivi par Sonova (+2,4%) et Temenos (+2,0%%).

Le sous-traitant pharmaceutique a signé un partenariat avec le laboratoire de sciences de la vie américain Agilent. L'accord porte sur le développement et l'intégration de nouvelles technologies analytiques dans les thérapies cellulaires sur la plateforme Cocoon. Par ailleurs, le variant Omicron du coronavirus laisse augurer une demande persistante pour les vaccins anti-Covid que produit Lonza pour le compte de Moderna.

Le développeur de logiciels bancaires genevois veut renforcer sa collaboration avec Microsoft Azure qui abrite les services bancaires nuagiques du groupe. Ce partenariat permettra de renforcer l'offre de Temenos pour ses clients dans le secteur du cloud, un domaine en forte expansion.

Les poids lourds Roche (+1,6%) et Nestlé (+1,1%) ont soutenu l'indice, alors que Novartis (+0,4%) est resté en retrait.

Goldman Sachs a relevé l'objectif de cours de Nestlé et confirmé "buy". Les analystes ont adapté leurs estimations pour l'ensemble du secteur alimentaire, afin de prendre en compte les dernières tendances inflationnistes et l'évolution des taux de change.

Roche a lancé les premiers tests destinés à détecter les maladies infectieuses sur son système Cobas 5800 dans les pays acceptant les normes CE. Il s'agit des premiers tests lancés pour une utilisation sur le système Cobas 5800 pour les hépatites B et C, ainsi que pour le virus de l'immunodéficience humaine (VIH).

Dans le camp du luxe, Oddo a relevé l'objectif de cours de Richemont (+0,9%) et confirmé "neutral". Le contexte pour les articles de luxe reste favorable, selon l'analyste qui a relevé ses prévisions de bénéfice. Le cours de l'action reflète cependant déjà la croissance attendue, a-t-il précisé. Swatch (+0,6%) suit un peu plus loin.

Vifor (+0,3%) a repris son souffle après avoir crevé le plafond mardi, dans le sillage de l'annonce de son rachat pour près de 11 milliards de francs suisses par l'australien CSL. Oddo a abaissé sa recommandation à "neutral" de "outperform" et fixé l'objectif de cours à 167 francs suisses, le montant offert par CSL. Julius Bär a aussi placé l'objectif à 167 francs suisses et confirmé "hold".

Sur le marché élargi, Polyphor (-2,3%) a mis en phase clinique une version inhalée de son antibiotique murépavadine, pour traiter des infections à bacille pyocyanique chez les personnes atteintes de mucoviscidose.

La société uranaise Orascom Development Holding (-0,4%) a confirmé le changement à sa tête. Le président Samih Sawiris va quitter la présidence du développeur de projets immobiliers et exploitant d'hôtels lors de la prochaine assemblée générale. Son fils doit prendre le relais.

VT5 a terminé à 10,10 francs suisses pour son 1er jour de cotation, après un prix d'émission de 10 francs suisses et un premier cours de 10,20 francs suisses.

