Bourse Zurich: les indices replongent, Credit Suisse toujours à la peine

Zurich (awp) - La Bourse suisse a encore reculé vendredi. Le SMI, qui s'était maintenu dans le vert jusqu'en fin de matinée, a ensuite replongé dans le rouge et a même franchi à la baisse la barre des 10'600 points à son plus bas du jour, terminant de peu au-dessus de ce niveau. Credit Suisse reste sous pression et n'est pas parvenu à se maintenir au-dessus de la barre des 2 francs suisses.

A New York, Wall Street cédait du terrain en matinée. Les investisseurs s'inquiétaient de l'instabilité du système bancaire, First Republic et d'autres institutions régionales replongeant à nouveau.

Wall Street avait terminé en fanfare la séance de jeudi, enthousiasmée par l'intervention d'un groupe de grandes banques américaines, qui vont déposer 30 milliards de dollars dans les caisses de First Republic, considéré comme le nouveau maillon faible du système.

L'euphorie aura été de courte durée et les indices ont rapidement montré des signes d'essoufflement dans les échanges électroniques postérieurs à la clôture.

"La question est désormais de savoir si ce sera suffisant", s'est interrogé Quincy Krosby, de LPL Financial, au sujet du coup de pouce des grands noms de la place à First Republic. "Des questions demeurent sur la solidité du système financier."

"Les investisseurs évaluent les inquiétudes concernant la stabilité économique aux Etats-Unis et en Europe, après les faillites de la Silicon Valley Bank et de la Signature Bank et les problèmes de Credit Suisse", a résumé John Plassard de Mirabaud Banque dans un commentaire.

"Après les turbulences ayant affecté le secteur bancaire, les regards se portent sur les décisions de la Fed" qui se réunit mardi et mercredi prochains, ont ajouté les experts de Raiffeisen. Les investisseurs surveilleront de près les déclarations de politique monétaire dans le contexte inflationniste et de crise bancaire. La Banque nationale suisse (BNS) suivra jeudi.

Le SMI a terminé en recul de 0,98% à 10'63,65 points, avec un plus bas à 10'566,90 et un plus haut à 10'794,33 en début de séance. Le SLI a cédé 1,21% à 1674,66 points et le SPI 0,84% à 13'905,31 points. Sur les 30 valeurs vedettes, AMS Osram (+4,0%), VAT (+1,3%), Kühne+Nagel et Sonova (chacun +0,6%), Roche et Straumann (chacun +0,2%) sont les seuls gagnants du jour.

Nestlé (-0,4%), Novartis (-1,0%) ont moins bien résisté que Novartis.

Novartis a décroché auprès de l'Agence américaine des médicaments (FDA) une extension d'indication pédiatrique pour sa combinaison anti-cancéreuse de Tafinlar et de Mekinist, contre une forme commune de cancer du cerveau.

Credit Suisse (-8,0% à 1,86 franc, plus bas du jour à 1,767 franc) a terminé lanterne rouge, derrière Swatch (-4,3%) et Swiss Life (-3,4%).

Julius Bär (-3,2%) et UBS (-1,2%) n'ont pas échappé à la tendance.

Les analystes de JP Morgan ont élaboré plusieurs scénarios quant à l'avenir de l'établissement de la Paradeplatz, qui pourraient impliquer la 8e restructuration de Credit Suisse depuis 2011, alors que les analystes jugent "le soutien de la BNS en matière de liquidités (comme annoncé mercredi soir) insuffisant". "Le statu quo n'est pas une option", cinglent les experts.

"La banque suisse a reçu hier matin une bouée de sauvetage de la part des régulateurs suisses, une tentative de calmer les investisseurs après des jours de turbulences dans le secteur bancaire qui ont alimenté les craintes d'une crise financière et économique plus large", a rappelé John Plassard de Mirabaud Banque.

La banque genevoise note aussi que la banque aux deux voiles est désormais poursuivie par des actionnaires américains, qu'ils accusent de les avoir trompés.

Richemont (-2,3%) prévoit une cotation secondaire de ses titres A à la Bourse de Johannesburg, en parallèle à la celle déjà en place à Zurich sur SIX Swiss Exchange.

Sur le marché élargi, Interroll (+7,8%) a fait état de résultats en hausse à tous les niveaux en 2022, légèrement supérieurs aux attentes. Après avoir inscrit le meilleur résultat net de son histoire, l'entreprise entend en faire profiter ses actionnaires, à qui elle proposera un dividende légèrement relevé de 1 franc à 32 francs suisses par action.

Talenthouse (+3,5%), brièvement suspendu de cotation, a enregistré pour 25 millions de francs suisses de promesses de souscription dans le cadre de son augmentation de capital de série B.

Medacta (+0,4%) a dégagé l'an dernier un bénéfice net de 46,2 millions d'euros, en recul de 10%. Le conseil d'administration proposera néanmoins aux actionnaires un dividende inchangé de 54 centimes de franc par titre.

