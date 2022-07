Bourse Zurich: les indices replongent au lendemain d'une éclaircie

Zurich (awp) - La Bourse suisse n'a pas poursuivi sur la lancée positive de la veille et a terminé sur une note nettement négative mardi. Après avoir encore ouvert légèrement dans le rouge, le SMI a rapidement perdu du terrain jusqu'en fin de matinée, avant de se mettre à évoluer latéralement autour des 10'800 points. Il a ensuite replongé en début d'après-midi et a fini à son plus bas du jour juste au-dessus des 10'700 points.

A New York, Wall Street perdait du terrain en matinée dans le sillage des places européennes. La perspective d'une récession attendue dans les trimestre à venir pèse sur les marchés depuis des semaines. Pour Patrick O'Hare, de Briefing.com, le raidissement des marchés européens s'expliquait aussi par les prix toujours élevés de l'énergie. Le prix du gaz européen bondissait notamment de plus de 4% et retrouvait ses niveaux du début de l'invasion de l'Ukraine.

"Le marché se concentre clairement sur le moindre signe de faiblesse" de l'économie, a commenté Karl Haeling, de LBBW, qui citait également le rapport de la Banque d'Angleterre (BoE) sur la stabilité financière. La BoE a ainsi indiqué que les perspectives économiques s'étaient "considérablement détériorées". "Les esprits sont préoccupés par des craintes d'une récession", a insisté Karl Haeling.

Au niveau macroéconomique, l'activité dans les services en Chine a rebondi en juin, à la faveur d'un allègement des carcans sanitaires. "L'économie de l'Empire du Milieu pourrait ainsi déployer à nouveau une certaine dynamique ces prochaines semaines", a estimé Jochen Stanzl, analyste chez CMC Markets.

Sur le front des nouvelles d'entreprises, la généreuse offre de rachat amicale déposée par le mexicain Fomento Económico Mexicano sur le détaillant Valora a fait décoller l'action.

Le SMI a fini en recul de 1,65% à 10'702,50 points, soit son plus bas du jour, le plus haut s'inscrivant lui à 10'916,20 en ouverture. Le SLI a abandonné 1,90% à 1632,26 points et le SPI 1,41% à 13'797,24 points. Sur les 30 valeurs vedettes, les seuls gagnants sont Lonza (+0,9%), Sonova (+0,7%), Givaudan (+0,6%) et Straumann (+0,1%).

Le fournisseur de l'industrie pharmaceutique a profité d'une recommandation à l'achat et augmentation d'objectif de cours émises par Citigroup. Les analystes ont estimé les récentes craintes sur les capacités de financement de la branche comme exagérées. Ils saluent le solide bilan de Lonza, un investissement attrayant.

Les plus gros perdants du jour sont Sika (-4,9%), AMS Osram (-4,7%) et UBS (-4,6%):

Credit Suisse (-4,4%) et Julius Bär (-3,8%) ont également souffert, comme les assureurs Swiss Re (-4,3%), Swiss Life (-4,2%) et Zurich (-4,0%).

Le spécialiste de l'inspection et de la certification SGS (-0,4%) a annoncé mardi l'acquisition du laboratoire américain Silver State Analytical Laboratories et de sa filiale Excelchem Laboratories. Le montant de l'opération n'a pas été divulgué.

Sur le marché élargi, Valora (+51,5% à 259 francs suisses) s'est envolé avec le quatrième plus gros volume d'échanges de la journée, (plus de 197 millions de titres), derrière les trois poids lourds. L'offre de Femsa, à 260 francs suisses par action, comprend en effet une prime considérable sur le cours de clôture de 170 francs suisses lundi soir. L'opération devrait être conclue d'ici fin septembre, début octobre prochains. L'entreprise devrait être décotée de la Bourse suisse et intégrée dans la division Proximity de Femsa. Le siège restera à Muttenz.

Burckhardt Compression (-4,2% ou 16,50 francs suisses), était traitée hors dividende de 7,50 francs suisses, Lem (-8,1% ou 146 francs suisses) hors dividende de 50 francs suisses.

Le groupe Chemie+Papier Holding (CPH, -1,4%) a annoncé la conclusion d'un partenariat exclusif avec le producteur brésilien de PVC Cipatex. Ce dernier va approvisionner la nouvelle usine de la division Perlen Packaging en monofilms destinés à l'industrie pharmaceutique, dont la mise en service est prévue au quatrième trimestre.

rp/vj