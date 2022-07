Bourse Zurich: les indices reprennent des couleurs

Zurich (awp) - La Bourse suisse poursuivait son rebond mercredi à l'approche de la mi-journée, portée par ses valeurs technologiques et deux des poids lourds. Les valeurs bancaires ne profitaient pas de cette embellie et s'engluaient dans le rouge.

"Alors qu'une partie des investisseurs met son capital en sécurité en raison d'une inflation en hausse et du revirement de la politique monétaire des banques centrales, une autre se retire des marchés des actions dans la crainte de voir venir une récession", résument les analystes de CMC Markets.

Du côté du pétrole, les prix repartaient à la hausse, après leur plongeon de mardi. La peur d'une récession dans les pays consommateurs de brut, qui pourrait détruire la demande, demeure vive, alors que les inquiétudes quant aux perturbations de l'offre semblent se tasser quelque peu.

Sur le plan des nouvelles macroéconomiques, les commandes industrielles ont très légèrement rebondi en mai en Allemagne, grignotant 0,1% sur un mois après trois baisses d'affilée dans le sillage de la guerre en Ukraine. L'indicateur, qui donne un avant-goût de la production industrielle, est toutefois en recul de 0,9% sur un mois en éliminant les grosses commandes.

En Suisse, UBS s'est montré moins optimistes dans ses perspectives conjoncturelles. La banque a raboté ses projections de croissance pour 2022 à 2,4%, contre 2,5% en mai, et à 0,9% contre 1,5% pour 2023, en raison des difficultés dans le secteur de l'énergie.

Dans la soirée, les investisseurs s'intéresseront au procès-verbal de la Fed.

A 10h59, le Swiss Market Index (SMI) prenait 1,09% à 10'819,07 points, tandis que le Swiss Leader Index (SLI) avançait encore de 0,9% à 1646,97 points et que le Swiss Performance Index (SPI) gagnait 1,08% à 13'946,67 points. Sur les 30 principales valorisations, seules six étaient dans le rouge, une (Kühne + Nagel) stable et les 23 autres dans le vert.

Le podium provisoire se composait de Temenos (+3,1%), Logitech (+2,7%) et Partners Group (+2,6%).

Les poids lourds Roche (+2,1%) et Nestlé (+1,6%) soutenaient l'indice, tandis que Novartis (+0,3%) s'affichait en petite forme.

Roche a décroché aux Etats-Unis un examen prioritaire de l'autorité sanitaire (FDA) pour Lunsumio (mosunétuzumab) dans l'indication contre tous types de lymphomes non-hodgkiniens, mais en ligne subordonnée de traitements. Le produit s'adresse ainsi aux patients souffrant de formes de la maladie récidivantes ou résistantes à au moins deux traitements préalables.

Holcim (+0,4%) a signé un accord en vue du rachat de la société belge Cantillana, active dans les systèmes de construction de façades et d'isolation. Avec ses 200 collaborateurs, Cantillana génère un chiffre d'affaires annuel de 80 millions d'euros environ.

Chez les bancaires, l'heure n'était pas à la fête: Julius Bär (-2,4%), UBS (+1,1%) et Credit Suisse (-0,6%) se repliaient, après avoir subi des abaissements de leurs objectifs de cours respectifs, notamment par Jefferies et la Banque royale du Canada (RBC).

Sur le marché élargi, le constructeur de machines-outils Tornos (+3,2%) a procédé à une réduction de 2,50 francs suisses de la valeur nominale de son action, qui s'établit désormais à un franc.

