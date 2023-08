Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé proche de l'équilibre lundi. Les indices n'ont pas affiché de direction claire et le SMI a fait des aller-retour entre rouge et vert. Il a fini sur un léger gain et un peu au-dessus de la barre des 11'100 points. La saison des résultats marque une pause cette semaine et, au niveau des blue chips, seul Zurich Insurance est au programme jeudi

A New York, Wall Street gagnait un peu de terrain en matinée après une semaine négative, marquée par la hausse des taux obligataires et l'abaissement de la note de la dette américaine par Fitch.

Cette semaine, le rythme des annonces de résultats d'entreprises va ralentir. Jusqu'ici, près de 80% des sociétés du S&P 500 ont publié des résultats nets meilleurs que prévu, en revanche, elles ne sont que 59% à avoir dépassé les prévisions de chiffres d'affaires. "C'est un plus bas depuis trois ans", a noté Art Hogan de B. Riley Wealth Management.

Parmi les résultats attendus cette semaine, figurent les laboratoires Eli Lilly (+0,92% après l'ouverture), le transporteur UPS (+0,39%) et Disney (+0,10%).

Les investisseurs vont surtout se concentrer sur l'inflation alors que l'indice CPI des prix à la consommation pour juillet sera publié jeudi. Les analystes s'attendent à ce que les prix aient continué d'augmenter de 0,2% le mois dernier.

Une gouverneur de la banque centrale américaine (Fed) Michelle Bowman a répété lundi que l'inflation "restait bien au-dessus de la cible des 2%" annuels de la Fed. Elle a souligné aussi que "le marché du travail restait tendu avec davantage d'offres d'emplois que de travailleurs disponibles".

"Dans ces conditions, j'étais favorable à une hausse des taux en juillet et je m'attends à ce que d'autres hausses soient nécessaires pour abaisser l'inflation vers la cible du Comité monétaire", a ajouté cette membre votante du Comité. La prochaine décision monétaire de la Fed est prévue le 20 septembre.

En Suisse, l'emploi reste solide avec un taux de chômage inchangé à 1,9% en juillet. Plusieurs indicateurs semblent cependant suggérer un prochain ralentissement de l'économie helvétique. Selon l'institut KOF, les entreprises suisses, et en particulier le secteur manufacturier, ont ainsi constaté un net ralentissement de la marche des affaires en juillet.

Ailleurs dans le monde, on surveillera aussi cette semaine l'inflation et les prix à la production en juillet en Chine mercredi.

Le SMI a terminé en hausse de 0,08% à 11'107,47 points, avec un plus haut à 11'118,90 et un plus bas à 11'058,54. Le SLI a grignoté 0,01% à 1754,73 points et le SPI a gagné 0,06% 14'666,92 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 16 ont progressé, 13 reculé et Partners Group a fini stable.

Sika (-2,8%) a fini lanterne rouge, derrière AMS Osram (-1,1ç%) et VAT et Richemont (chacun -0,9%).

Le chimiste de la construction a fait l'acquisition du péruvien Chema, qui fabrique des produits à base de mortier. Les détails financiers de la transaction n'ont pas été révélés. Vendredi, le groupe avait publié ses résultats semestriels, avec une croissance des ventes contrebalancée par l'effet négatif des devises et les coûts liés à l'acquisition des activités d'étanchéité de l'allemand BASF (MBCC). La rentabilité en a pâti. Plusieurs analystes ont, dans la foulée, revu l'objectif de cours.

Au contraire de son concurrent genevois, le biennois Swatch (+0,3%) a gagné du terrain.

Adecco (+1,1%) précède Swiss Life (+1,0%) et Novartis (+0,9%) sur le podium.

Nestlé (+0,2%) a soutenu l'indice, alors que Roche (-0,1%) a fini en léger repli.

Aux bancaires, UBS (+0,8%) a donné de premières informations quant à la restructuration de son unité de banque d'affaires dans le cadre de la reprise et de l'intégration des activités de Credit Suisse. L'opération devrait se solder par de nombreuses suppressions d'emplois. Le numéro un bancaire helvétique a par ailleurs nommé les nouveaux responsables de l'unité en charge des opérations de fusions et acquisitions et de financement des entreprises.

Julius Bär (+0,5%) a également progressé.

Sur le marché élargi, le front des nouvelles d'entreprises est resté calme. Idorsia (-6,9%) reculé le plus fortement et XLife (+5,3%) progressé le plus nettement.

