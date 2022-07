Bourse Zurich: les indices se dispersent, après des résultats et avant la Fed

Zurich (awp) - Les indices s'éparpillaient mardi dans les premiers échanges à la Bourse, après un soubresaut initial. La saison des résultats à mi-parcours en 2022 avait repris ses droits, avec les performances notamment d'UBS et de Logitech. La place new-yorkaise avait bouclé sans direction une séance hésitante lundi.

"Sans surprise, les marchés sont restés calmes pendant la nuit, avant un déluge de résultats intermédiaires et la décision du principal comité de politique monétaire de la Fed sur le restant de la semaine", résume Jeffrey Halley, analyste auprès du courtier en ligne Oanda.

L'attention des investisseurs se concentrera mardi sur les statistiques de l'immobilier aux Etats-Unis, note de son côté John Plassard. L'expert de Mirabaud Banque souligne que cette semaine est celle "de tous les dangers", entre la réunion de la Réserve fédérale, la publication de la croissance au pays de l'oncle Sam au deuxième trimestre ou encore les performances d'Apple, Amazon, Meta, Alphabet ou encore Microsoft.

A 09h13, le Swiss Market Index (SMI) cédait 0,37% à 11'087,80 points et le Swiss Leader Index (SLI) 0,40% à 1699,18 points. Sur les trente principales valorisations, seules six progressaient et deux s'accrochaient à la ligne de flottaison. Le Swiss Performance Index (SPI) grappillait encore 0,01% à 14'374,55 points.

Logitech (-6,7%) et UBS (-5,8%) se partageaient les places du fond. Le producteur de périphériques informatiques comme le numéro un bancaire helvétiques ont manqué de conviction au moment de présenter leurs copies trimestrielles. L'autre bancaire Credit Suisse (-2,1%) se présentait comparativement nettement mieux, à la veille de ses propres résultats trimestriels.

Les poids lourds pharmaceutiques Roche (bon +0,4%) et Novartis (+0,1%) faisaient partie des rescapés, quand le paquebot alimentaire Nestlé (-0,03%) se maintenait presque à flot.

La meilleure performance du moment revenait à Kühne+Nagel (+3,0%). Le titre du logisticien de Schindellegi avait souffert la veille, malgré une performance trimestrielle plus qu'honorable.

Sur le marché élargi, le chocolatier Lindt&Sprüngli (+4,5%) a soigné sa rentabilité sur les six premiers mois de l'année. Le producteur d'emballages alimentaires SIG Group (-0,4%) a de son côté augmenté ses prix en toutes régions pour dégager un excédent d'exploitation insoupçonné.

Le laboratoire Idorsia (-1,0%) a engrangé de premiers revenus commerciaux sur les six premiers mois de l'année, insuffisants toutefois pour stabiliser une accentuation de son déficit.

jh/ol/rq