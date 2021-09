Bourse Zurich: les indices se maintiennent dans le vert

Zurich (awp) - La Bourse suisse se maintenait à flot vendredi à l'approche de la mi-journée, malgré un petit ralentissement. Sans avoir véritablement douché l'ambiance, l'annonce jeudi par la Banque centrale européenne (BCE) d'un ralentissement modéré de ses rachats de dettes réalisés dans le cadre de son plan d'urgence pandémique (Pepp) avait pesé sur la séance précédente.

"Christine Lagarde a souligné qu'il ne s'agissait pas d'un premier pas en direction d'une normalisation de la politique monétaire", rappelle Credit Suisse. "'Progressivement' constitue le coeur du message, alors que les banques centrales s'apprêtent à normaliser", relève de son côté Mark Haefele d'UBS.

La reprise du dialogue au plus haut niveau entre les deux plus grandes économies mondiales que représentent les Etats-Unis et la Chine semblait aussi mettre du baume au coeur aux investisseurs.

Plus près de nos latitudes, la production industrielle a poursuivi sa reprise en juillet en France ou en Italie, mais a nettement ralenti en Espagne. La croissance britannique a marqué le pas à la même période. Berlin confirme une inflation de 3,9% en août.

A 11h00, le Swiss Market Index (SMI) prenait 0,17% à 12'136,81 points, le Swiss Leader Index (SLI) 0,28% à 1990,06 points et le Swiss Performance Index (SPI) 0,16% à 15'680,28 points. Sur les 30 valorisations principales, 22 progressaient, le bon Schindler orbitait autour de l'équilibre et les sept autres reculaient.

Richemont (+2,8%) conservait la direction des opérations, poursuivi à distance par son homologue Swatch (+2,0%). L'impondérable AMS était passée des tréfonds du classement à la troisième marche du podium provisoire.

L'effet de la cession des activités brésiliennes de Holcim (+0,6%) s'essouflait déjà.

Le gestionnaire d'actifs Partners Group prenait 0,9%, alimenté par un relèvement d'objectif de cours.

Les poids lourds sombraient au classement Novartis lâchait 0,4%, Nestlé 0,3%, quand le bon Roche - qui célèbre ses cinq quarts de siècle d'existence - conservait un gain de 0,2%.

Les bancaires suivaient la courbe inverse, après s'être un temps disputé la lanterne rouge. Julius Bär s'adjugeait 0,5%, Credit Suisse 0,7% et UBS 0,8%.

Sur le marché élargi, le fabricant de prothèses et instruments chirurgicaux Medacta (+3,1%) a sensiblement amélioré sa rentabilité en première moitié d'année. Le prestataire de services et conseils informatiques aux entreprises Softwareone (+0,2%) a jeté son dévolu sur le prestataire de services dévolus au nuage informatique du géant de la tech Amazon, Helecloud.

La société immobilière Fundamenta (-0,3%) a publié de solides résultats semestriels.

Le laboratoire dermatologique italien Cassiopea (-5,1%) a revendiqué un succès très partiel pour sa molécule clascoterone contre l'alopécie féminine.

Le laboratoire rhénan Polyphor (-3,0%) en voie de fusion inversée avec l'américain Enbiotix a finalisé le transfert vers ce dernier des droits sur le murepavadin en formule inhalable.

jh/al