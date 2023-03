Bourse Zurich: les indices se replient à l'ouverture après les propos de Powell

Zurich (awp) - La Bourse suisse a entamé la séance de mercredi en recul, dans la foulée d'une chute des principaux indices américains mardi soir après les propos du président de la Fed, Jerome Powell.

M. Powell a souligné que le principal taux directeur de la Fed, qui grimpe depuis un an pour juguler l'inflation, pourrait monter à un rythme plus rapide qu'anticipé et aller au-delà du niveau auquel les responsables de l'institution le voyaient jusqu'à présent s'arrêter, soit 5,1%.

"Les annonces de Powell ont semé le désordre", remarque l'analyste Ipek Ozkardeskaya de Swissquote. "En vérité la réaction aurait pu être pire, mais la baisse pourrait ne pas s'arrêter là", ajoute la spécialiste.

Sur le volet des nouvelles macroéconomiques, la production industrielle a rebondi en janvier en Allemagne, malgré des reculs marqués dans l'automobile et la santé. Dans l'après-midi suivront les créations d'emplois dans le secteur privé en février ainsi que la balance commerciale en janvier aux Etats-Unis.

A 9h04, le SMI perdait 0,47% à 11'011,06 points, le SLI lâchait 0,64% à 1753,61 points et le SPI reculait de 0,46% à 14'192,82 points. Sur les trente valeurs vedettes, seulement trois avançaient, 26 reculaient et une (Swiss Re) était stable.

Logitech chutait le plus lourdement (-5,6%) après la publication de sa feuille de route pour le prochain exercice. Le fabricant de périphériques et d'accessoires informatiques a prévenu que ses recettes risquent de chuter d'un cinquième environ en comparaison annuelle et hors effets de changes au premier semestre de son exercice décalé, soit d'avril à fin septembre 2023.

Geberit (-3,1%) était le deuxième plus grand perdant. Le spécialiste des installations sanitaires a vu son bénéfice net reculer de presque 7% à 706 millions de francs suisses l'année dernière. Mais il veut néanmoins proposer un dividende relevé de 10 centimes à 12,60 francs suisses.

Givaudan (-2,9%) complétait le trio des pires performances, alors que l'entreprise, ainsi que plusieurs de ses concurrents, fait l'objet d'une enquête de la Commission de la concurrence (Comco). Plusieurs producteurs de parfums sont en effet soupçonnés d'entente sur les prix. Firmenich, tout comme l'américain International Flavors and Fragrances (IFF) et l'allemand Symrise sont également dans le collimateur.

Parmi les poids lourds, Nestlé (+0,2%) se hissait dans le vert tandis que Novartis (-0,1%) et surtout Roche 0,8% pesaient sur les indices.

Parmi les rares gagnants, on retrouvait Swiss Life (+0,8%) et Zurich Insurance (+0,2%).

ol/rq