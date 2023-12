Zurich (awp) - La Bourse suisse a poursuivi sur la lancée positive des deux précédentes séances et terminé en vert mercredi. Le SMI s'est à nouveau hissé au-dessus de la barre des 11'200 points, niveau qu'il n'a toutefois pas réussi à défendre jusqu'en clôture. Les investisseurs étaient dans l'attente des décisions de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed), avant de se tourner vers la Banque nationale suisse et la Banque centrale européenne jeudi.

A New York, Wall Street évoluait en ordre dispersé en matinée en attendant la Fed.

"Le Comité monétaire de la Fed devrait maintenir les taux sur les fonds fédéraux en l'état entre 5,25% et 5,50%", ont rappelé les analystes de Wells Fargo.

Avant cela, la parution de l'indice des prix à la production avant l'ouverture du marché a encore insufflé de la bonne humeur. Les prix de gros sont restés stables en novembre aux Etats-Unis, selon l'indice PPI.

"Les données confirment la tendance à la baisse de l'inflation, même si le ralentissement des prix à la consommation est plus progressif", a commenté Rubeela Farooqi, cheffe économiste pour HFE.

Le SMI a terminé sur un gain de 0,34% à 11'188,91 points, avec un plus haut à 11'255,50 points et un plus bas à 11'153,77 points à l'ouverture. Le SLI a pris 0,56% à 1772,61 points et le SPI 0,27% à 14'586,00 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 22 ont progressé et huit reculé.

La porteur Roche (-0,6%) a fini lanterne rouge, derrière Nestlé et Swatch (chacun -0,5%) et le bon Roche et Lonza (chacun -0,4%).

JPMorgan a abaissé l'objectif de cours de Swatch et confirmé "neutral".

Société Générale a réduit l'objectif de cours de Lonza à 544 et 670 francs suisses, mais a confirmé "buy". Le sous-traitant de l'industrie pharmaceutique traverse une passe difficile avec le départ inopiné du directeur général et plusieurs avertissements sur les résultats, a commenté l'analyste, qui note toutefois que la direction a clairement démontré lors de la journée des investisseurs comment le groupe entend conserver sa position de leader sur un marché en forte croissance.

Novartis (+0,9%) a lui soutenu l'indice. Le géant pharmaceutique bâlois augmentera les salaires de ses employés en Suisse de 2,4% en moyenne à partir du 1er mars 2024, à l'issue de négociations avec des représentants du personnel.

Le podium du jour se compose de Sonova (+2,3%), Straumann (+2,2%) et Alcon (+1,9%).

Richemont (+1,4%) n'a pas souffert de réduction d'objectif de cours par JPMorgan et Julius Bär, qui ont tous deux confirmé leur recommandation d'achat ("overweight" et "buy"). L'analyste de la banque américaine anticipe une reprise de croissance à compter de la moitié de l'année prochaine notamment.

La marque de vêtements Chloé, propriété de Richemont, va être dirigée dès l'année prochaine par Laurent Malecaze, qui prend la succession Riccardo Bellini aux poste de directeur général et de président.

Logitech (+0,9%) a profité d'un relèvement d'objectif de cours par Morgan Stanley, qui a confirmé "equal weight". Après plusieurs trimestres de baisse des revenus, de compression des marges, de stocks élevés, de rabais agressifs et de révisions négatives des résultats, le spécialiste des périphériques informatiques devrait avoir atteint le creux de la vague, selon les analystes qui restent prudents pour 2024 et prévoient une reprise de la croissance en 2025.

Sur le marché élargi, AMS-Osram (-2,8%) a finalisé son augmentation de capital, laquelle se monte avec l'ensemble des autres financements à un total de 2,25 milliards d'euros.

Lalique Group (+13,3%) a nettement progressé après que l'exploitant allemand de drogueries Müller compte augmenter sa participation dans le spécialiste zurichois du luxe à 25%. Silvio Denz, le président de la firme zurichoise, continuera à détenir la majorité avec 50,1% des parts.

Le départ annoncé pour raison d'âge du président de Rieter (+0,3%), Bernhard Jucker, offrira les pleins pouvoirs au directeur général Thomas Oetterli, qui sera candidat à la double casquette à la prochaine assemblée générale ordinaire mi-avril. La mesure, annoncée comme temporaire, doit faciliter le déploiement de la nouvelle stratégie.

Effectuant ses premiers pas à la Bourse suisse, le titre R&S Group, société acquise par le Spac VT5 et le remplaçant sur le marché, a clôturé à 11,40 francs suisses, en hausse par rapport aux 10,40 francs suisses atteints à l'ouverture.

rp/al