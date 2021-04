Bourse Zurich: les indices terminent dans le rouge

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note négative mercredi, ne parvenant pas à confirmer sa progression de la veille qui avait vu le SMI repasser en séance au-dessus de la barre des 11'200 points. Novartis et Richemont ont pesé sur l'indice et la hausse de Nestlé n'a pas été suffisante pour compenser.

A New York, les indices hésitaient en matinée, au lendemain d'un léger repli.

"Les échanges ont ralenti ces jours-ci alors que les investisseurs opèrent des rotations avant le lancement de la saison des résultats d'entreprises", qui commence la semaine prochaine, a souligné Art Hogan de National Securities.

"Peut-être que les minutes de la Fed" (attendues en soirée), qui vont rendre compte des discussions du Comité monétaire de la Banque centrale américaine lors de sa dernière réunion du 17 mars, "vont apporter un peu d'excitation au marché", suggérait Patrick O'Hare de Briefing.com.

Sur le front macro-économique, le déficit commercial américain a atteint un plus haut historique à 71,1 milliards de dollars en février sur l'effet d'un recul des exportations supérieur à celui des importations.

Le SMI a terminé en recul de 0,49% à 11'128,18 points, avec un plus bas à 11'108,33 points et un plus haut à 11'163,34 points. Le SLI a cédé 0,48% à 1809,84 points et le SPI 0,41% à 14'152,57 points. sur les 30 valeurs vedettes, 20 ont reculé et dix avancé.

Logitech (-2,5%) a fini lanterne rouge, derrière le logisticien Kühne+Nagel (-1,7%) et Richemont (-1,5%).

Le concurrent biennois de Richemont, Swatch (-0,9%), a aussi perdu du terrain, tout comme les bancaires UBS (-0,9%), Credit Suisse (-0,4%) et Julius Bär (-0,3%).

Dans le camp des poids lourds, Novartis (-1,3%) et Roche (-1,0%) ont pesé sur l'indice, alors que Nestlé (+0,7%, troisième place du podium avec Lafargeholcim) l'a soutenu.

Novartis prévoit un versement initial de 20 millions de dollars à Artio Pharma, afin de s'assurer pendant trois ans l'accès à la plateforme exploratoire du laboratoire britannique. La multinationale rhénane compte exploiter cette plateforme pour identifier de nouvelles cibles de réponse consécutive au dommage de l'ADN (DDR), dans le cadre du développement de son portefeuille de thérapies par radioligand.

Roche a annoncé le lancement sur les marchés reconnaissant le marquage CE de conformité européenne d'un nouveau test immunologique de la gamme Elecsys baptisé Anti-p53, destiné à assister au dépistage de cancers de la gorge, de l'intestin et du sein, parallèlement à d'autres moyens de diagnostic.

Le géant veveysan a inauguré une nouvelle usine de substituts carnés en Malaisie, capable de produire 8000 tonnes de burgers, schnitzels et autres hachis à base de plantes. Les 150 millions de ringgits (près de 34 millions de francs suisses) injectés dans les infrastructures constituent le gros des 280 millions dépensés par la multinationale veveysane dans le pays l'an dernier.

Morgan Stanley a relevé l'objectif de cours de LafargeHolcim et confirmé "overweight". Au 1er trimestre, la tendance devrait avoir été la plus solide dans les régions Asie-Pacifique et Amérique latine selon l'analyste. Les marges devraient en outre profiter des mesures d'économies et on peut s'attendre à d'autres acquisitions porteuses de bénéfices.

Dans le camp des gagnants, à part Nestlé et Lafargeholcim déjà mentionnés, le reste du podium se compose de Temenos (+1,2%) et AMS (+0,8%).

Sur le marché élargi, Private Equity Holding (+6,0%) a lancé la veille un avertissement sur bénéfice positif.

Huber+Suhner (+3,8%) a profité d'une recommandation d'achat émise la veille par Baader Helvea qui a aussi relevé l'objectif de cours.

Galenica (+1,4%) a pour sa part bénéficié d'un relèvement d'objectif de cours par UBS qui a confirmé "neutral". Le déploiement des tests de dépistage du coronavirus à réaliser soi-même est à même d'accélérer l'essor tant des recettes que de la rentabilité opérationnelle de l'exploitant de pharmacies et grossiste en médicaments, a notamment estimé l'analyste.

Jungfraubahn (-0,6%) publie ses résultats annuels jeudi et les deux analystes qui se sont penchés sur la question prévoient une perte de respectivement 6 et 23 millions de francs suisses.

