Bourse Zurich: les indices terminent dans le rouge, le SMI sous 10'800 points

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note légèrement négative mercredi. Après un sommet atteint en début de séance, le SMI a vu son élan se tarir, jusqu'à plonger dans le rouge à partir du milieu d'après-midi et terminer sous le niveau symbolique des 10'800 points. L'indice vedette n'a plus bénéficié du soutien de ses poids lourds, alors que cela avait été le cas en matinée.

A New York, Wall Street évoluait en ordre dispersé, près de l'équilibre, en matinée au lendemain d'une nette hausse.

"La volatilité qui s'était intensifiée la semaine dernière à cause de l'activisme d'investisseurs particuliers semble continuer à s'estomper", ont commenté les analystes de Charles Schwab.

La fièvre spéculative emmenée par une rébellion de petits porteurs contre les grands fonds d'investissement avait poussé l'action de la chaîne de magasins de jeux vidéo Gamestop à d'improbables sommets la semaine dernière et perturbé le reste du marché. Après s'être effondré de 72% en deux séances, l'action Gamestop reprenait toutefois un peu de vigueur mercredi après l'annonce de la nomination d'un ancien responsable d'Amazon au poste de responsable des technologies.

Le SMI a fini en recul de 0,26% à 10'775,68 points, avec un plus bas à 10'762,83 points et un plus haut à 10'887,51 points. Le SLI a cédé 0,22% à 1714,95 points et le SPI 0,18% à 13'452,09 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 19 ont reculé, dix avancé et Credit Suisse a terminé stable.

Temenos (-2,9%) a fini lanterne rouge, derrière Julius Bär (-2,0%) et Clariant (-1,5%).

Le président du chimiste bâlois Clariant Hariolf Kottmann, qui renoncera à solliciter un nouveau mandat lors de la prochaine assemblée générale suite à la pression de l'actionnaire principal Sabic, a confirmé dans une interview avoir "des différends avec Sabic en ce qui concerne les objectifs et la stratégie mais également la manière de diriger le groupe".

La troisième bancaire UBS (+0,5%) a gagné du terrain. La banque aux trois clés a bouclé son programme de rachat d'actions entre 2018-2021, période pendant laquelle le groupe a racheté quelque 156,6 millions d'actions pour un montant de près de 2 milliards de francs suisses. Lors de l'assemblée générale du 8 avril, les actionnaires devront se prononcer sur la destruction de ces titres.

Sika (-1,3%) a étendu ses capacités de production d'additifs pour béton armé sur son site suédois de Spanga, à proximité de la capitale Stockholm. La multinationale zougoise en a profité pour étoffer sa palette d'offres avec un nouveau produit destiné en priorité à l'industrie minière, indique un communiqué.

Le podium du jour se compose de Zurich Insurance (+1,6%), Alcon (+0,8%) et ABB (+0,7%).

Vontobel a relevé l'objectif de cours de Zurich Insurance et confirmé "hold". L'analyste juge que l'environnement est constructif pour les actions d'assurances. Au 1er semestre cependant, les assureurs suisses devraient avoir été affectés par les retombées des sinistres liés au Covid-19 et d'autres facteurs de risque.

Pour les mêmes raisons, l'analyste zurichois a aussi augmenté l'objectif de cours de Swiss Life (-0,1%) et confirmé "buy", ainsi que celui de Swiss Re (+0,1%), avec confirmation de recommandation "hold". Il a fait de même pour Bâloise (+0,6%), Helvetia (+1,0%) et Vaudoise (+0,7%) sur le marché élargi, avec à chaque fois recommandation "hold".

A la veille de leurs résultats annuels, Swisscom (+0,3%) et ABB ont grignoté du terrain. Les analystes s'attendent à un bénéfice net de 1,44 milliard de francs suisses pour le géant bleu. Ceux qui suivent ABB prévoient un profit net de 108 millions de dollars.

Dans le camp des poids lourds, Nestlé (-0,3%), Novartis (-0,5%) et Roche (-0,7%) ont perdu du terrain. Ce dernier publie ses résultats jeudi. Les analystes tablent sur un chiffre d'affaires total de 59,78 milliards de francs suisses et sur un EBIT de base de 21,79 milliards.

Sur le marché élargi, le groupe industriel Conzzeta (+1,5%) a enregistré en 2020 un net repli de son chiffre d'affaires, affecté par la pandémie de coronavirus. Mais l'entreprise zurichoise a relevé quelque peu ses attentes par rapport au bénéfice opérationnel attendu pour l'exercice.

Stifel a relevé la recommandation de Rieter (+10,0% à 109,80 francs suisses) à "buy" de "hold" et fortement augmenté l'objectif de cours à 145 francs suisses de 80 francs suisses. L'analyste a estimé que les chiffres 2020 avaient réservé plutôt de mauvaises surprises. Malgré une baisse des coûts, le niveau des recettes ne devrait pas avoir permis d'atteindre le seuil de rentabilité.

