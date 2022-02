Bourse Zurich: les indices terminent dans le vert, le SMI à l'équilibre

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé dans le vert mercredi. Après une ouverture négative, le SMI est tout de suite repassé au vert et a inscrit son plus haut du jour en matinée, au-dessus de la barre des 12'400 points. Il a rechuté dans le rouge en milieu de séance, pour remonter sur la fin et se hisser et terminer juste dans le vert. Novartis a retenu l'attention après ses résultats au quatrième trimestre.

A New York, Wall Street hésitait sur la direction à prendre en matinée.

Alors que les résultats avaient peu orienté le marché depuis le début de la saison, les investisseurs réagissaient très favorablement ce mercredi aux chiffres impressionnants d'Alphabet (Google), mais aussi du spécialiste des semi-conducteurs AMD.

"La peur s'est de nouveau emparée du marché, mais cette fois, c'est la crainte de ne pas profiter de gains futurs, alors que l'essentiel du mois de janvier avait été régi par la peur de rester à la Bourse", a commenté Patrick O'Hare, de Briefing.com, dans une note, cité par l'AFP.

"Le marché était mûr pour un rebond, car les ventes avaient été trop loin", a ajouté Karl Haeling, de la banque LBBW, qui a aussi évoqué le rôle de certaines déclarations de membres de la banque centrale américaine (Fed), qui "ont aidé à calmer les inquiétudes" des opérateurs.

Le SMI a terminé sur un gain minuscule de 0,57 points (+0,0%) à 12'360,37 points, avec un plus haut à 12'414,42 points et un plus bas à 12'324,92 points. Le SLI a gagné 0,25% à 1978,39 points et le SPI 0,15% à 15'677,42 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 21 ont progressé et neuf reculé.

Julius Bär (-5,7%) a terminé lanterne rouge derrière Novartis (-3,1%) et Swatch (-1,6%).

La banque zurichoise a fait état d'un bénéfice annuel en progression de plus de moitié (+55%) à 1,08 milliard de francs suisses. L'assemblée générale du 12 avril devra se prononcer sur un dividende relevé de près de moitié à 2,60 francs suisses par action. La banque va lancer un nouveau programme de rachat d'actions de 400 millions de francs suisses, jusqu'en février 2023.

Novartis a dégagé au 4ème trimestre un chiffre d'affaires de 13,23 milliards de dollars, en hausse de 6%. Apuré de tout facteur jugé exceptionnel, le résultat opérationnel de base a bondi de 12% à 3,82 milliards. Les actionnaires se verront offrir un dividende 3,10 francs suisses par action au titre de 2021, en hausse de 10 centimes sur un an.

Egalement dans le rouge, Roche (-0,7%) publie ses résultats annuels jeudi. Les analystes attendent des recettes de 62,43 milliards de francs suisses et un Ebit de base de 22,84 milliards. On prêtera aussi une attention particulière à l'évolution des recettes de la modeste mais dynamique subdivision Diagnostics, dopée depuis maintenant près de deux par les produits de détection du Sras-Cov-2 à l'origine de la crise sanitaire.

Nestlé (+1,3%) a soutenu l'indice.

L'offre de rachat de Vifor (-0,5%) par l'australien CSL a débuté ce mercredi. CSL propose 179,25 dollars par action de l'entreprise saint-galloise.

Le podium du jour se compose de Partners Group (+2,5%), Straumann (+2,4%) et Givaudan (+2,3%).

Le bon de participation Schindler (+1,1%) a fini dans le gros du peloton, après l'annonce d'un contrat en Egypte portant sur 136 ascenseurs et 272 escaliers roulants, destinés à équiper un projet de monorail et dont les modalités financières n'ont pas été divulguées.

A la veille de ses résultats trimestriels, ABB (+1,4%) a gagné du terrain. Le consensus AWP fait état de recettes de 7,39 milliards de dollars et d'un bénéfice net de 2,48 milliards. Le géant zurichois devrait avoir profité d'une solide demande qui se sera reflétée dans les entrées de commandes, selon les experts.

Swisscom (+0,04%) dévoile ses résultats jeudi aussi. Les analystes prévoient des recettes de 11,22 milliards de francs suisses et un bénéfice net de 1,73 milliards. On attend notamment des nouveautés concernant le litige autour de l'expansion du réseau de fibre optique, dans laquelle Swisscom voit freinée son expansion par la Comco.

Sur le marché élargi, le groupe de construction Implenia (+8,5%) a décroché cinq contrats en Allemagne, pour un montant cumulé de 218 millions d'euros.

Le groupe immobilier Peach Property (+3,5%) a enregistré l'année dernière le bénéfice avant impôts le plus élevé de son histoire. Ce dernier s'est inscrit en hausse de 69% à 258 millions de francs suisses, sur la base de chiffres préliminaires.

Energiedienst (+2,4%) anticipe un bond de près de 20% du résultat d'exploitation avant intérêts et impôts (Ebit) au regard de 2020, à quelque 90 millions d'euros, contre 60 millions attendus jusqu'alors.

Clariant (+1,4%) a cédé à son actionnaire de référence Sabic 50% de ses parts dans Scientific Design. La finalisation de l'opération, qui valorise l'entreprise vendue à 260 millions, est attendue à mi-2022

Le spécialiste des produits structurés Leonteq (-1,6%) a prolongé de quatre ans sa collaboration avec la coopérative bancaire Raiffeisen.

