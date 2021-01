Bourse Zurich: les indices terminent de justesse dans le vert

Zurich (awp) - La Bourse suisse a fini sur une note légèrement positive jeudi. Les investisseurs ont notamment placé leurs espoirs dans un plan de relance massif promis par le président élu Joe Biden.

Le SMI, qui avait évolué dans le rouge en matinée, a gagné en élan après l'ouverture positive à Wall Street avant de fléchir sur la fin. Par ailleurs, la saison des résultats se met en route, avec notamment Geberit et quelques entreprises du marché élargi.

A New York, Wall Street gagnait du terrain en matinée, les investisseurs étant dans l'expectative de l'annonce du plan de relance. "Le marché est à la hausse en début de séance dans un contexte agité alors que les investisseurs digèrent les données économiques et une foule d'événements à venir", ont indiqué les analystes de Schwab.

Les inscriptions hebdomadaires au chômage sont reparties en forte hausse aux Etats-Unis, après la trêve des fêtes de fin d'année. Ce sont les plus fortes demandes depuis août, lorsque des mesures de confinement avaient de nouveau été appliquées dans plusieurs Etats à cause d'une résurgence du coronavirus.

Le SMI a terminé sur un gain de 0,04% à 10'850,81 points, avec un plus haut à 10'891,87 et un plus bas à 10'809,08 points. Le SLI a pris marginalement 0,01% à 1722,39 points et l'indice du marché élargi SPI 0,16% à 13'486,84 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 22 ont progressé et 8 reculé.

Swatch (+2,9%) a fait la course en tête, devant Straumann (+2,1%) et la volatile AMS (+1,5%). Concurrent genevois de l'horloger biennois, Richemont (+0,6%) a aussi eu le vent en poupe, probablement en raison de la progression des importations chinoises en décembre.

Barclays et Bryan Garnier ont relevé l'objectif de cours d'AMS et confirmé respectivement "underweight" et "neutral". Les deux analystes considèrent que le secteur des semi-conducteurs devrait avoir tiré son épingle du jeu en 2020, mais la pression autour de l'intégration d'Osram reste élevée, selon l'établissement britannique.

Les bancaires Julius Bär (+1,4%), UBS (+1,1%) et Credit Suisse (0,3%) ont également progressé.

Dans le camp des poids lourds, Novartis (+0,5%) a soutenu l'indice, alors que Roche (+0,02%) et Nestlé (+0,1%) sont restés plus discrets. Novartis a décroché le statut de percée thérapeutique aux Etats-Unis pour son médicament ligelizumab contre l'urticaire spontané chronique chez les patients ne réagissant pas de manière satisfaisante aux antihistaminiques H1.

A l'autre bout du tableau, Geberit (-5,6%) a terminé à la dernière place, derrière Sika (-2,3%) et Givaudan (-1,4%).

Le spécialiste des installations sanitaires a enregistré des recettes de 2,99 milliards de francs suisses l'an dernier, en recul de 3,1%. Ajustées des effets de change, les ventes ont toutefois augmenté de 1,3%. La performance est meilleure que les attentes du consensus AWP.

Dans le sillage des chiffres dévoilés mardi par Sika, Vontobel et Morgan Stanley ont relevé l'objectif de cours et confirmé leurs recommandations d'achat. La demande a dépassé le niveau d'avant-crise au quatrième trimestre, a relevé l'expert de la banque de gestion zurichoise. L'amélioration des marges montre la solidité du chimiste de la construction.

Temenos (-0,5%) compte désormais l'établissement pakistanais Bank of Khyber parmi ses clients.

Sur le marché élargi, Stadler Rail (+3,4%) va vendre jusqu'à 20 rames de sauvetage et lutte contre l'incendie aux Chemins de fer autrichiens, pour quelque 240 millions d'euros.

Bossard (+3,0%) a vu son chiffre d'affaires faiblir en 2020, sous l'effet de la pandémie de coronavirus. L'activité s'est néanmoins redressée au quatrième trimestre, laissant augurer une reprise pour le nouvel exercice.

Swissquote (+2,1%) a profité de la volatilité sur les marchés financiers provoquée par le coronavirus et table sur une performance historiquement élevée, supérieure aux attentes.

VAT Group (+1,2%) a dévoilé une croissance solide l'année dernière.

Flughafen Zürich (+0,5%) a vu sa fréquentation s'effondrer en 2020. Le nombre de passagers a chuté de 73,5% à 8,3 millions et celui des mouvements d'avions de 59,6%.

rp/buc