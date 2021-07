Bourse Zurich: les indices terminent de peu dans le vert

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note légèrement positive jeudi. Après un début encore nettement dans le rouge, le SMI s'est rapidement repris et il a ensuite passé la plus grande partie de la séance dans le vert, repassant même un moment au-dessus de la barre symbolique des 12'100 points. Il a toutefois perdu son élan sur la fin, pour terminer de peu dans le vert. En Suisse (et ailleurs), la saison des résultats a connu un nouveau pic avec les chiffres de trois blue chips et ceux d'une dizaine d'entreprises du marché élargi.

A New York, Wall Street gagnait du terrain en matinée, dans le sillage d'une nouvelle salve de résultats d'entreprises de bonne facture et au lendemain des messages de la Réserve fédérale américaine (Fed).

Très attendus depuis plusieurs jours, le communiqué de la Fed et les déclarations de son président Jerome Powell mercredi n'ont pas apporté d'éléments vraiment nouveaux, faisant ainsi peu réagir le marché. L'institution garde sa ligne très accommodante, sans s'engager sur un calendrier de retrait des mesures de soutien.

La publication, avant Bourse, d'un chiffre de croissance de l'économie américaine pour le deuxième trimestre nettement inférieur aux attentes, à 6,5% en rythme annualisé contre 8,5% anticipés, ne semble pas avoir davantage ému les opérateurs.

Le SMI a terminé en hausse de 0,11% à 12'086,74 points, avec un plus haut à 12'115,56 et un plus bas à 12'024,37 en tout début de séance. Le SLI a gagné 0,25% à 1961,24 points et le SPI 0,13% à 15'534,09 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 17 ont progressé, 11 reculé et Roche et Zurich ont fini stables.

Les régulateurs sanitaires étasunien et européen ont accepté d'évaluer les demandes d'homologation déposées par Roche pour son traitement ophtalmique expérimental faricimab, dans les indications contre la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) néovasculaire et l'oedème maculaire diabétique (OMD).

Les deux autres poids lourds Nestlé (-0,4%) et Novartis (-0,6%) ont pesé sur l'indice.

Le géant de Vevey a bouclé le premier semestre sur une croissance organique de 8,1% de ses ventes, qui se sont établies à 41,76 milliards de francs suisses. Dans la foulée, la multinationale veveysane a relevé ses ambitions pour l'ensemble de l'exercice.

Credit Suisse (-2,0%) a fini lanterne rouge derrière Clariant (-1,6%) et Kühne+Nagel (-1,5%).

Le numéro deux bancaire helvétique a poursuivi son chemin de croix au deuxième trimestre. Plombé par les affaires, la banque aux deux voiles a dû principalement composer avec les conséquences de la débâcle du fonds spéculatif américain Archegos, dont l'impact sur les résultats s'est révélé - comme lors du premier partiel - très important. Le bénéfice net s'est établi à 253 millions de francs suisses, amputé de 78% par rapport au résultat de 1,16 milliard dégagé entre avril et juin 2020.

Le chimiste de spécialités Clariant a affiché au deuxième trimestre une nouvelle poussée de croissance de 11% à 1,03 milliard de francs suisses. La rentabilité opérationnelle aussi a connu une poursuite de l'embellie et la direction précise ses ambitions pour l'ensemble de l'exercice.

Dans le sillage des récents chiffres semestriels du logisticien de Schindeleggi, l'analyste du Credit Suisse a relevé l'objectif de cours et confirmé "underperform". La performance objectivement robuste n'élimine pas le risque d'un sérieuse dégringolade de la rentabilité une fois levées les mesures de confinement, a notamment relevé l'expert.

Les deux autres bancaires Julius Bär (+2,5%) et UBS (+1,7%) ont fini sur le podium, derrière la volatile AMS (+3,2%).

AMS dévoile ses résultats trimestriels vendredi et les analystes tablent sur des recettes de 1,49 milliards de dollars.

Holcim (+0,7%) dévoile ses chiffres semestriels vendredi et les analystes s'attendent à un chiffre d'affaires de 12,2 milliards de francs suisses.

Pour Swiss Re (+0,9%) qui publie également des données semestrielles vendredi, le résultat net devrait se situer à 761 millions de dollars, selon l'estimation de consensus AWP des analystes.

Sur le marché élargi, APG SGA (-0,5%), Autoneum (-3,7%), Bellevue (-0,7%), Bucher (+2,0%), Calida (+4,9%), Cassiopea (+0,5%), Inficon (-1,8%), Kardex (+0,8%), la Banque cantonale des Grisons (+0,3%) et Starrag (+7,1%).

Addex Therapeutics (-0,7%) a étendu sa collaboration avec Indivior sur les modulateurs allostériques dans les domaines des abus de substances.

rp/ol