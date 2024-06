Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note légèrement négative vendredi. Après une première alerte en début de séance, le SMI a évolué dans le vert jusqu'en début d'après-midi inscrivant son plus haut du jour au-dessus des 12'050 points. Il est repassé et a fini dans le rouge et sous la barre des 12'000 points dans le sillage des données sur l'inflation PCE aux Etats-Unis, malgré un sursaut à l'ouverture positive de Wall Street.

A New York, Wall Street gagnait du terrain en matinée s'apprêtant à battre de nouveaux records après l'annonce du ralentissement, comme prévu, de l'inflation américaine.

L'inflation a marqué le pas comme prévu en mai à 2,6% sur un an, après 2,7% en avril, selon l'indice PCE, privilégié par la Réserve fédérale américaine (Fed). Sur un mois, les prix sont restés identiques, le taux d'inflation étant de zéro, contre +0,3% le mois précédent.

La variation annuelle du PCE "a décéléré jusqu'à atteindre son rythme le plus lent depuis 2021 et est à la portée de l'objectif de 2% de la Fed", a commenté Rubeela Farooqi, cheffe économiste pour High Frequency Economics.

Le SMI a terminé en recul de 0,09% à 11'993,83 points, avec un plus bas à 11'980,20 points et un plus haut à 12'058,05 points. Le SLI a cédé 0,20% à 1943,73 points et le SPI 0,14% à 15'919,28 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 16 ont reculé et 14 avancé.

Givaudan et Straumann (chacun -2,1%) se partagent la lanterne rouge, derrière Swatch (-1,9%) et Richemont et Geberit (chacun -1,1%).

Givaudan n'a pas profité d'un relèvement d'objectif de cours à 4400 de 4000 francs suisses par Bank of America qui a confirmé sa recommandation "neutral". Les fabricants d'arômes et de parfums comme Givaudan deviennent de plus en plus importants pour leurs clients, selon l'analyste et cela se traduit par une part toujours croissante des fournisseurs dans le produit final. Au sein de la branche, BofA voit actuellement un potentiel de hausse plus important pour les actions Symrise ("Buy").

HSBC a abaissé l'objectif de cours de la porteur de l'horloger biennois à 210 de 250 francs suisses, tout en confirmant "hold".

UBS a abaissé l'objectif de cours de Straumann à 120 de 148 francs suisses et confirmé "neutral". La Chine devrait à nouveau être un moteur de la performance selon l'analyste qui table sur une croissance organique du chiffre d'affaires de 8,7% au deuxième trimestre, ainsi qu'une marge EBIT de 24,55% pour le premier semestre.

Les poids lourds Roche (porteur -0,6%, bon -0,4%) et Nestlé (-0,5%) ont pesé sur l'indice, alors que Novartis (+0,8%, médaille de bronze du jour) l'a bien soutenu.

Roche a enregistré deux succès vendredi: le Piasky, destiné aux personnes atteintes d'hémoglobinurie paroxystique nocturne (HPN), a reçu une recommandation favorable du Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments (EMA). Le géant pharmaceutique bâlois a par ailleurs obtenu du principal comité consultatif du gendarme européen des médicaments une nouvelle recommandation d'indication pour son nouveau traitement ophtalmique Vabysmo, contre l'occlusion veineuse rétinienne (OVR).

Le Belge Thierry Vanlancker, président du conseil d'administration de Sika (-1,1%) depuis trois mois, compte procéder à un changement de génération au sein du cénacle dans les trois à quatre prochaines années.

Devant Novartis, le podium du jour se compose de Partners Group (+1,5%), Swisscom (+1,1%).

Sur le marché élargi, le groupe de construction Implenia (-0,6%) a décroché l'appel d'offres pour la réalisation du tunnel routier de Sisikon en Suisse centrale. Le volume de commande dépasse les 250 millions de francs suisses.

La Banque cantonale de Lucerne (+1,7%) a relevé son ambition de rentabilité pour l'exercice 2024. L'établissement de Suisse centrale prévoit désormais de dégager un bénéfice net entre 270 et 285 millions de francs suisses.

Le chauffagiste et installateur de climatisation Meier Tobler (-1,3%) vend sa société Meier Tobler Hygiène de l'air à Hälg Group. Le montant de la transaction n'a pas été dévoilé.

Le constructeur de machines Starragtornos (-4,7%), fusionné en fin d'année dernière, a prévenu que son premier semestre en 2024 n'aura pas été à la hauteur de la même période un an plus tôt, sur une base pro forma. La décroissance du chiffre d'affaires doit perdurer sur l'ensemble de l'exercice et l'excédent d'exploitation (Ebit) annuel risque d'accuser un "net repli".

La société de remontées mécaniques Bergbahnen Engelberg-Titlis (-0,7%) a profité de conditions idéales et d'un bon enneigement en début d'année pour réussir sa saison d'hiver, malgré les intempéries de février et mars. La fréquentation a augmenté et les résultats se sont envolés au premier semestre de l'exercice décalé 2023/24.

rp/jh