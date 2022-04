Bourse Zurich: les indices terminent en net repli, le SMI sous les 12'000 points

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note négative mardi. Après avoir évolué dans le vert et au-dessus de la barre des 12'100 points jusque dans l'après-midi, le SMI est repassé sous ce niveau et a même plongé sous les 12'000 points dans le sillage de Wall Street. La saison des résultats trimestriels a connu un premier pic avec, notamment, les données d'UBS, Novartis et Kühne+Nagel.

A New York, Wall Street reculait en matinée, les investisseurs étant contrariés par des prévisions décevantes d'entreprises.

"Il semble que le rebond (de la veille, ndlr) n'aura pas de suite", a commenté, dans une note, Patrick O'Hare, de Briefing.com, en référence à l'inflexion de lundi, qui avait vu les indices se relever en fin de séance, après avoir atteint, à la baisse, des seuils techniques.

Sur le front macroéconomique, en Suisse, le commerce extérieur a poursuivi sa croissance au 1er trimestre. A la faveur de la bonne tenue de livraisons en Asie et en Amérique du Nord notamment, les exportations ont crû de 1,2% à 65,42 milliards de francs suisses, malgré le net repli subi en mars. Les importations ont bondi de 6,7% à 56,7 milliards.

Les exportations horlogères en mars se sont inscrites dans la lignée croissante des mois précédents avec une progression annuelle de 11,8% à 2,1 milliards. Les Etats-Unis en particulier ont soutenu cette performance tandis que la Chine a nettement ralenti. "La barre des 2 milliards de francs suisses a été dépassée pour la première fois aussi tôt dans l'année", a relevé la Fédération de l'industrie horlogère (FH).

Le SMI a terminé en baisse de 1,26% à 11'933,28 points, plus bas du jour et avec un plus haut à 12'173,90. Le SLI a cédé 1,46% à 1841,02 points et le SPI 1,38% à 15'327,46 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 24 ont reculé et 6 avancé.

Le podium du jour se compose de Swiss Re (+1,3%), Novartis (+0,4%), Swisscom et Holcim (chacun +0,3%).

Novartis a enregistré des ventes en hausse de 1% à taux de change constant sur les trois premiers mois de l'année, à 12,53 milliards de dollars. La direction temporise toujours sur l'avenir de Sandoz au sein du groupe et reconduit sa feuille de route pour l'ensemble de l'exercice. La restructuration lancée en début de mois risque de coûter leur poste à des milliers d'employés.

Selon l'agence Bloomberg, Holcim serait sur le point de ventre sa filiale indienne Ambuja Cements au milliardaire indien Gautam Adani. D'autres parties intéressées seraient toujours dans la course, notamment JSW Group.

Nestlé (-1,7%) et Roche (-2,1%) ont nettement reculé.

UBS (+0,1%) a signé un bon premier trimestre et a vu son bénéfice net croître de 17% à 2,14 milliards de dollars (2,05 milliard de francs suisses), largement supérieur aux attentes. Le géant zurichois revendique son meilleur résultat trimestriel depuis 2007, soit avant la crise financière qui avait failli emporter cet établissement d'importance systémique.

A la veille de ses résultats trimestriels, qui se solderont par une perte attendue à 265 millions de francs suisses par les analystes du consensus AWP, Credit Suisse (-1,9%) n'a pas échappé à la tendance.

VAT (-5,1%) a terminé lanterne rouge derrière AMS Osram (-4,8%) et Swiss Life (-4,1%).

Kühne+Nagel (-3,2%) a connu un début d'année faste, dopé par une demande toujours soutenue. Malgré un recul des volumes dans le transport maritime, les recettes nettes du groupe ont décollé de plus de deux tiers en rythme annuel et dépassent d'ores et déjà les 10 milliards de francs suisses. Les tensions dans les chaînes d'approvisionnement devraient encore s'intensifier en raison de la guerre en Ukraine a prévenu le logisticien.

Swatch et Richemont (chacun -1,1%) ont relativement bien résisté après les exportations horlogères.

Sur le marché élargi, SIG Combibloc (-4,6%) a dégagé un chiffre d'affaires de 496,7 millions d'euros, en hausse de 10,1% sur un an au 1er trimestre.

Idorsia (-4,2%) a pour sa part vu sa perte et ses charges s'aggraver sur les trois premiers mois de l'année.

Wisekey (-1,4%) a annoncé lundi soir céder sa participation de 51% dans l'allemand Arago avec qui il va continuer à travailler. Cette cession a porté sur 25,5 millions d'euros, plus de cinq fois l'investissement initial, a précisé le genevois.

Bachem (+1,1%) a conclu un accord de partenariat avec l'américain Eli Lilly pour le développement et la production de substances pharmaceutiques actives à partir d'oligonucléotides, des molécules complexes de plus en plus utilisées dans l'industrie pharmaceutique.

SHL Telemedecine (+1,7%) a annoncé un accord avec l'association des cardiologues privés allemands afin de leur fournir des services de télésurveillance de patients.

rp/lk