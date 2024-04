Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note négative mardi. Le SMI a évolué en dents de scie autour de l'équilibre durant toute la séance, se fixant dans le rouge en seconde partie d'après-midi et franchissant à la baisse la barre des 11'500 points, pour finir un peu au-dessus de ce niveau. Les investisseurs étaient dans l'attente des données sur l'inflation américaine mercredi et des décisions de la Banque centrale européenne jeudi. En Suisse, Novartis a retenu l'attention avec l'annonce de suppressions d'emplois.

A New York, Wall Street évoluait en ordre dispersé en matinée après une ouverture positive.

"Les traders restent prêts à reprendre leur élan", et au début de chaque séance, ces derniers jours, "leur premier réflexe est d'acheter", a observé Steve Sosnick, analyste d'Interactive Brokers, qui prévient, néanmoins, que Wall Street s'essouffle souvent par la suite.

Les investisseurs étaient aussi inspirés par "le sentiment que le CPI va être conforme aux attentes", a expliqué Quincy Krosby, analyste de LPL Financial. Cet indice des prix américain sera publié mercredi. Les économistes tablent sur un ralentissement de l'inflation en mars par rapport à février, à 0,3% sur un mois contre 0,4% précédemment.

"Le rapport de demain sur l'IPC américain fournira probablement aux traders et aux analystes davantage d'indices sur le moment où la Réserve fédérale pourrait commencer à baisser les taux d'emprunt. Cela devrait façonner le sentiment du marché à court et moyen terme sur un large éventail d'actifs, notamment les bons du Trésor, les devises et les actions", a commenté Pierre Veyret d'ActivTrades.

Sur le volet des nouvelles macroéconomiques, l'Italie a abaissé ses prévisions de croissance et table désormais sur une hausse du produit intérieur brut (PIB) de 1% en 2024 et de 1,2% en 2025.

Le SMI a terminé en repli de 0,36% à 11'506,04 points, avec un plus bas à 11'486,67 et un plus haut à 11'577,76. Le SLI a cédé 0,48% à 1888,45 points et le SPI 0,33% à 15'174,13 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 18 ont reculé, 11 avancé et Swatch a fini à l'équilibre.

La porteur (+2,1%) et le bon (+0,9%) Roche encadrent Straumann (11,1%) sur le podium du jour.

Kepler Cheuvreux a relevé la recommandation du bon de jouissance Roche à "buy" de "hold", tout en diminuant l'objectif de cours.

Nestlé (+0,3%) a aussi soutenu l'indice, alors que Novartis (+0,02%) a fini quasi à l'équilibre.

Novartis a annoncé une vaste restructuration dans ses activités de développement. Entre 400 et 440 postes sont amenés à disparaître en Suisse au cours des deux ou trois prochaines années sur les 10'400 que compte le groupe, dont 3000 dévolus au développement. Jusqu'à 240 postes supplémentaires sont menacés aux USA. Le laboratoire insiste sur le fait que ses activités de recherche ne sont pas concernées par ces mesures.

Swiss Re (-2,4%) a terminé lanterne rouge, derrière Lonza (-2,3%) et Holcim (-1,6%).

Le sous-traitant de l'industrie pharmaceutique bâlois n'a pas profité d'un relèvement d'objectif de cours par HSBC, qui a confirmé sa recommandation "buy".

Sur le marché élargi, le laboratoire bâlois Basilea (-0,5%) a décroché un financement initial de 0,9 million de dollars de la part du consortium international à but non lucratif Carb-X (Combating Antibiotic-Resistant Bacteria Biopharmaceutical Accelerator) pour le programme préclinique de développement d'antibiotiques racheté à son voisin en difficulté Spexis (-8,0%).

Le producteur de capteurs environnementaux et de flux Sensirion (inchangé) abandonne les activités de supervision d'équipements industriels, démarrées à l'automne 2021 avec l'acquisition de la jeune pousse berlinoise Aisight. L'opération se traduira dans les comptes 2024 par un amortissement de 25 millions de francs suisses, en plus de coûts de restructuration et de provisions pour le démantèlement du site de 3 à 4 millions.

Les actions de la société immobilière Plazza (-1,3% ou -4,0 francs suisses) étaient traitées hors dividende de 8,0 francs suisses.

rp/ck