Bourse Zurich: les indices terminent en rouge dans le sillage de Wall Street

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note négative jeudi, proche des plus bas du jour. Après avoir évolué dans le vert la plus grande partie de la séance, les indices ont fléchi et sont repassés au rouge en fin d'après-midi, dans le sillage de Wall Street.

A New York, les principaux indices reculaient nettement en matinée, l'euphorie de la veille qui avait suivi les décisions de la Réserve fédérale américaine (Fed) et les déclarations de son patron Jerome Powell était retombée.

En l'espace de quelques heures, les opérateurs ont complètement revu leurs anticipations, et estiment désormais nulle la probabilité d'une hausse d'au moins 0,75 point lors de la prochaine réunion, en juin, alors qu'ils l'évaluaient à 99% la veille avant la communication de la Fed.

"Ça a été un catalyseur d'entendre qu'un relèvement de 'seulement' un demi-point était probable", a commenté, dans une note, Patrick O'Hare, de Briefing.com. Selon l'analyste, une partie des opérateurs semble aussi considérer que la Fed "peut mettre l'inflation sous contrôle sans entraîner l'économie dans une récession".

Pour autant, après ce soulagement collectif, "le marché se réveille et réalise qu'aucun des problèmes structurels qui l'ont fait baisser n'a été résolu", a souligné Adam Sarhan, de 50 Park Investments.

En Suisse, les prix à la consommation ont poursuivi leur hausse, l'inflation atteignant 2,5% sur un an en avril. L'envolée des tarifs des hydrocarbures a encore une fois largement contribué au renchérissement pendant le mois sous revue.

La situation économique actuelle est jugée porteuse par les entreprises, qui se montrent néanmoins plus réservées sur l'avenir qu'au cours des mois précédents, selon le sondage mené par KOF. La reprise après la pandémie est contrebalancée par la guerre en Ukraine.

Le SMI a fini juste en dessous de l'équilibre (-0,02%) à 11'877,27 points avec un plus bas à 11'857,63 et un plus haut à 12'048,14 points. Le SLI a cédé 0,22% à 1836,30 points et le SPI 0,06% à 15'265,84 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 17 ont reculé et 13 avancé.

Adecco (-5,8%), Kühne+Nagel (-3,7%) et Swiss Re (-3,2%) ont reculé le plus fortement.

Le géant zurichois du placement temporaire a affiché un bénéfice en baisse au premier trimestre, mais la croissance a accéléré, et le groupe se dit optimiste pour le deuxième trimestre. Il a par ailleurs annoncé la nomination de Denis Machuel au poste de directeur général (CEO) avec effet au 1er juillet, en remplacement d'Alain Dehaze.

Le numéro deux mondial de la réassurance a inscrit une perte sur les trois premiers mois de l'année, entraîné vers le fond par des prestations à hauteur d'un bon demi-milliard de dollars consenties dans la réassurance vie et santé (L&H Re). Coûts des catastrophes naturelles et constitution de réserves pour d'éventuels remboursements liés à la guerre en Ukraine ont encore alourdi la facture.

Credit Suisse (-2,8%) fait aussi partie des perdants du jour, tout comme, moins nettement, UBS (-0,6%) et Julius Bär (-0,2%).

Dans son rapport trimestriel, la banque aux deux voiles a estimé que l'affaire aux Bermudes devrait générer un coût de "quelque 600 millions de dollars". La grande banque a perdu en mars devant la justice de cet archipel dans un litige l'opposant au milliardaire et ancien Premier ministre géorgien Bidzina Ivanichvili.

Le podium du jour se compose de Partners Group (+1,6%), Sonova (+1,5%) et Geberit (+1,2%).

Dans le camp des poids lourds, Nestlé (+0,7%) a fini en vert et Roche et Novartis (chacun -0,1%) en rouge.

Une nouvelle plainte a été déposée à Perpignan contre Buitoni, propriété de Nestlé, par une femme ayant été malade après avoir consommé une pizza d'une gamme différente de celle déjà visée par une enquête, a appris l'AFP auprès de l'avocat de la plaignante.

Du côté du marché élargi, Montana Aerospace (+6,2%) a vu ses ventes décoller au premier trimestre, tout en restant dans les chiffres rouges. Le groupe argovien a confirmé ses objectifs annuels.

Les liquidités du laboratoire plan-les-ouatien Addex Therapeutics (+0,7%) ont fondu au premier trimestre. L'argent a été utilisé pour les activités opérationnelles de la société en phase clinique.

Le fabricant de composants électroniques Schaffner (+0,7%) est parvenu à améliorer sa profitabilité au premier semestre de son exercice décalé, malgré une activité en recul.

Landis+Gyr (-0,5%) a renoué avec les chiffres noirs, dégageant un bénéfice net de 79 millions.

