Bourse Zurich: les indices terminent en rouge, la prudence reste de mise

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note légèrement négative mercredi. Dès l'ouverture, le SMI s'est installé dans le vert et a inscrit son plus haut du jour au-dessus de la barre des 12'100 points peu avant 11 heures. L'indice vedette s'est ensuite mis à évoluer autour de ce niveau, avant de perdre nettement de l'élan et de replonger sous la barre des 12'000 points.

A New York, Wall Street était repassé au rouge en matinée, après une tentative de rebond initial au lendemain d'un net repli sur fond d'escalade des tensions autour de l'Ukraine.

"Les marchés se négocient à la hausse ce matin (à l'ouverture) après que les Etats-Unis et d'autres pays ont annoncé des sanctions limitées sur la dette souveraine russe, des banques et certains individus", a indiqué Shaun Osborne, analyste pour Scotiabank, cité par l'AFP.

"Alors que ces sanctions jusqu'à présent ne sont pas particulièrement perturbatrices pour l'économie ou les marchés mondiaux, les dirigeants ont fait clairement savoir qu'il s'agit de mesures initiales visant à dissuader d'autres mouvements russes en Ukraine", a ajouté cet expert.

Le SMI a fini en recul de 0,15% à 11'941,89 points, son plus bas du jour, et avec un plus haut à 12'125,16 points. Le SLI a cédé 0,30% à 1894,78 points et le SPI 0,17% à 15'086,76 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 12 ont progressé et 18 reculé.

Le chimiste de la construction Sika (+1,3%), Givaudan (+1,0%) et Geberit et Sonova (chacun +0,7%) occupent le podium du jour.

Sika a profité d'un relèvement de recommandation à "buy" de "hold" par Stifel, qui a aussi augmenté l'objectif de cours. Jefferies a relevé l'objectif et confirmé "buy". Malgré une marge brute inférieure aux attentes, le zougois est parvenu en 2021 à atteindre la marge Ebit visée de 15%, a relevé l'analyste de Stifel, grâce à une forte croissance organique et une faible marge liée aux coûts opérationnels (hors coûts des matériaux). La faiblesse actuelle du cours offre une opportunité pour s'en saisir a notamment commenté l'analyste de Jefferies.

Les poids lourds Novartis (+0,4%) et Nestlé (+0,1%) ont encore soutenu l'indice, alors que Roche (-0,3%) n'a pas échappé à la tendance sur la fin.

Morgan Stanley a abaissé l'objectif de cours de Nestlé et confirmé "overweight". L'analyste a salué les perspectives du géant veveysan, dans une période de résultats ponctuée d'avertissements sur performances. La dynamique des ventes laisse augurer une progression de l'action. DZ Bank a aussi relevé l'objectif de cours et confirmé "acheter".

Adecco (-0,6%) dévoile ses résultats au 4ème trimestre jeudi. Les analystes attendent des recettes de 5,49 milliards d'euros, ainsi qu'un bénéfice brut de 1,11 milliard. Le dividende est attendu à 2,50 francs suisses.

Kühne+Nagel et Holcim (chacun -2,4%) se partagent la lanterne rouge, derrière Temenos et Straumann (chacun -2,0%). Le géant des matériaux de construction publie ses résultats annuels vendredi et les experts attendent un chiffre d'affaires de 26,52 milliards de francs suisses et un bénéfice net ajusté de 2,31 milliards.

UBS a réduit l'objectif de cours de Straumann et confirmé "neutral". L'analyste estime que le groupe reste solide, mais la concurrence devrait se durcir.

Sur le marché élargi, l'exploitant de kiosques Valora (+7,9%) a retrouvé les chiffres noirs en 2021 et proposera de distribuer de nouveau un dividende à ses actionnaires.

Kudelski (+7,9%) a lui aussi retrouvé les chiffres noirs en 2021, présentant des résultats meilleurs que prévu grâce notamment à l'essor des activités dans la cybersécurité.

Zehnder (+4,7%) a amélioré sa rentabilité s'améliorer en 2021, malgré les problèmes dans la chaîne d'approvisionnement. Les actionnaires en profiteront avec un dividende plus important.

EFG International (+3,9%) a vu son bénéfice prendre l'ascenseur l'an dernier.

Siegfried (+0,8%) a franchi le cap du milliard de francs suisses de recettes l'an dernier grâce à l'acquisition début 2021 de deux sites espagnols rachetés à Novartis. La direction est à la recherche de nouvelles opportunités d'acquisition.

Les Chemins de fer autrichiens (ÖBB) ont confirmé l'adjudication du marché de 186 rames de type Kiss à Stadler Rail (+0,7%), contestée par le concurrent français éconduit Alstom. L'accord-cadre d'une durée de dix ans représente un volume pouvant atteindre 3 milliards d'euros.

Le fabricant de dispositifs d'injection Ypsomed (-1,3%) se réorganise pour une "coopération plus étroite entre le marketing et le développement des produits" d'ici cet automne.

rp/al