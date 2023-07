Zurich (awp) - La Bourse suisse a fini sur une note négative mercredi. Après avoir nettement faibli en phase d'ouverture, le SMI a un peu redressé la barre avec le soutien des poids lourds pharmaceutiques, mais n'est pas parvenu à maintenir le rythme et a reperdu de l'altitude après l'ouverture à New York. Il a fini sous la barre symbolique des 11'200 points. Les investisseurs étaient dans l'attente de la publication, en soirée, des minutes de la séance de juin de la Réserve fédérale américaine (Fed).

A New York, Wall Street reculait en matinée, déçue par les données chinoises et dans l'attente des minutes de la dernière réunion de la Réserve fédérale américaine.

"La tendance négative a une composante macroéconomique et une composante géopolitique", a estimé Patrick O'Hare de Briefing.com.

L'analyste désignait ainsi l'indice des directeurs d'achat (PMI) rendu public par le groupe de médias Caixin et S&P Global qui a montré que l'activité dans les services en Chine a ralenti sa croissance en juin pour connaître l'un des rythmes les plus faibles de l'année, dernier signe d'essoufflement de la reprise post-Covid dans le pays.

"Les PMI chinois de juin confirment le ralentissement marqué de la reprise au cours du deuxième trimestre, ce qui nécessite de nouvelles mesures concrètes de soutien des autorités qui se font encore attendre", a commenté Xavier Chapard, membre de l'équipe recherche et stratégie de la Banque Postale AM.

Les investisseurs attendaient les minutes de la réunion monétaire de mi-juin de Fed, où elle avait marqué une pause dans ses hausses de taux après dix relèvements consécutifs afin de juguler l'inflation. Il s'agira de déceler ses intentions pour la suite, sachant que Jerome Powell, le président de la Fed, a plusieurs fois indiqué depuis que deux autres hausses des taux étaient très possibles cette année.

Le SMI a terminé en recul de 0,21% à 11'193,92 points, avec un plus bas à 11'159,50 points et un plus haut à 11'214,91 points. Le SLI a cédé 0,54% à 1750,12 points et le SPI 0,35% à 14'741,07 points.

Sur les 30 valeurs vedettes, Roche (+0,8%), le bon Schindler et Swisscom (chacun +0,3%), Novartis (+0,2%) et Lonza (+0,04%) sont les seuls gagnants.

Le troisième poids lourd Nestlé (-0,1%) a fini en léger recul.

JPMorgan a relevé l'objectif de cours de Schindler et confirmé "neutral". L'analyste estime que les projections de commandes et de bénéfices formulées par ses confrères sont trop timides. Il souligne notamment la nouvelle progression des marges, preuve que la stratégie d'optimisation déployée par la direction porte ses fruits.

Citigroup a abaissé l'objectif de cours de Lonza et confirmé "buy". A court terme, l'analyste voit différents facteurs négatifs comme les restrictions en matière de financement des produits biotechnologiques, la demande plus faible pour les produits de santé grand public et les effets de change.

La toujours volatile AMS Osram (-13,3%) a terminé lanterne rouge, derrière Temenos (-2,1%) et VAT (-1,9%).

Le géant austro-allemand des semi-conducteurs pourrait faire les frais du différend croissant entre la Chine et l'Occident autour des puces, selon des observateurs. Des courtiers rapportent en outre qu'Apple reporterait l'équipement de ses montres connectées avec des micro-LEDs. Le cas échéant, cela pourrait même remettre en question les objectifs à moyen terme de l'entreprise cotée sur SIX.

ABB (-0,4%) n'a pas profité d'un relèvement d'objectif de cours par Barclays qui a confirmé "equal weight". Les récents avertissements sur résultats dans l'industrie trahissent un tassement de l'activité dans le secteur sur le Vieux continent, selon les analystes britanniques. Le rétablissement du marché chinois montre aussi depuis peu des signes d'essoufflement.

Le front des nouvelles en provenance d'entreprises du marché élargi est resté inerte. Evolva (+9,2%) et Oneswissbank (+4,0%) se sont illustrés du côté des gagnants et Wisekey (-14,6%) et Highlight (-11,5%) du côté des perdants.

rp/al