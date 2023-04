Bourse Zurich: les indices terminent en vert dans le sillage de Wall Street

Zurich (awp) - La Bourse suisse a fini en vert jeudi. Le SMI, qui avait grimpé à un peu plus d'une dizaine de points des 11'300 points en début de séance, a par la suite petit à petit perdu son élan, effectuant même quelques passages dans le rouge pour remonter et terminer au-dessus de l'équilibre dans le sillage de Wall Street.

A New York, Wall Street gagnait du terrain en matinée, encouragée par un nouveau signe de ralentissement de l'inflation aux Etats-Unis, avec la baisse des prix de gros en mars.

Le département américain du Travail a publié l'indice PPI des prix à la production pour mars qui montre que les prix de gros ont reculé de 0,5% sur le mois. C'est leur baisse la plus importante depuis trois ans, essentiellement à cause d'un recul des prix de l'énergie. Les analystes tablaient sur des prix stables.

Sur douze mois, les prix de gros n'avancent plus que de 2,7% contre 4,9% en février. "Les prix à la production sont clairement sur la pente descendante (...), cela rend optimiste", a commenté Chris Low économiste en chef pour FHN Financial.

"Pour la Réserve fédérale (Fed) qui est déjà encline à faire bientôt une pause dans ses hausses de taux, ce rapport va encore peser davantage dans la balance, surtout après l'indice des prix à la consommation CPI" publié mercredi et qui avait ralenti à 5% en mars après 6% en février, son plus bas niveau depuis près de deux ans.

En Suisse, BAK Economics a légèrement revu à la baisse ses prévisions pour le produit intérieur brut (PIB). Pour 2023, les économistes bâlois tablent encore sur une croissance du PIB de 0,6% contre +0,7% en mars. La phase de faiblesse conjoncturelle se fera encore sentir en 2024 avec une faible croissance du PIB de 1,4% (+1,6%).

Le SMI a fini en hausse de 0,24% à 11'258,95 points, avec un plus haut à 11'288,29 et un plus bas à 11'224,49. Le SLI a également gagné 0,24% à 1762,39 points et le SPI 0,12% à 14'733,36 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 19 ont progressé et 11 reculé.

Le podium du jour se compose de Richemont (+4,4%), Sonova (+1,7%) et Julius Bär (+1,5%).

Sous pression la veille, les valeurs du luxe ont profité des bons chiffres publiés mercredi soir par LVMH. Swatch (+1,1%) a également terminé dans le haut du tableau.

Les deux autres bancaires Credit Suisse (+0,7%) et UBS (+0,3%) ont également gagné du terrain.

Dans le camp des poids lourds, Roche et Novartis (chacun +0,4%) ont soutenu l'indice, alors que Nestlé fait partie du trio des plus gros perdants avec Zurich et AMS Osram (tous -1,2%).

Le numéro un mondial des arômes et parfums Givaudan (-0,8%) a vu son chiffre d'affaires reculer très légèrement au premier trimestre de l'exercice 2023. Si les chiffres sont peu ou prou conformes aux prévisions, les ventes de la division arômes ont déçu, mais les analystes restent optimistes.

Reflet du ralentissement en cours dans l'industrie de semi-conducteurs, VAT Group (-0,5%) a affiché une performance en net repli après trois mois en 2023. Ses commandes ont chuté de plus de moitié en l'espace d'un an, alors que ses revenus se sont eux contractés de 11,5% à 232,7 millions de francs suisses. Face au ralentissement de l'industrie des semi-conducteurs dans son ensemble, le groupe entend ajuster ses coûts d'exploitation au volume d'activité actuel

Sur le marché élargi, LM Group (anciennement Lastminute.com) a gagné 4,4%, quand bien même l'agrégateur d'offres de voyages est resté dans les chiffres rouges l'année dernière, plombé par l'affaire des subventions Covid indûment perçues. Du côté des activités opérationnelles, le mouvement de reprise constaté en 2022 s'est cependant poursuivi au premier trimestre de l'exercice en cours.

Le producteur de solutions de stockage et de gestion énergétiques Leclanché (+0,3%) a été retenu par le constructeur d'infrastructures électriques et de matériel roulant croate Koncar pour fournir des batteries et dispositifs de gestion thermique pour deux trains électriques, dont un hybride.

Mobimo (-6,6% ou -17 francs suisses) était traité hors dividende de 10 francs suisses.

Bystronic (+0,6%) publie des données trimestriels vendredi. Les analystes tablent sur un chiffre d'affaires de 218,2 millions de francs suisses et des entrées de commandes de 224,2 millions.

Pour Comet (-1,1%), les experts attendent un chiffre d'affaires trimestriel de 108 millions.

Sulzer (+1,9%) dévoile lui ses entrées de commandes au 1er partiel et les analystes parient sur un montant de 904 millions de francs suisses.

rp/ib