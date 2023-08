Zurich (awp) - La Bourse suisse a poursuivi mardi sur sa lancée positive de la veille et terminé dans le vert. L'optimisme, prudent, a prévalu parmi les investisseurs, avant la réunion annuelle des banquiers centraux à Jackson Hole à partir de jeudi et malgré les signes de faiblesse de l'économie chinoise. Après son plus haut du jour dans l'après-midi, le SMI a calé un peu et s'est stabilisé sous la barre des 10'900 points.

A New York, Wall Street évoluait en ordre dispersé en matinée mais l'élan de la veille porté par les méga capitalisations de la tech se poursuivait, à la veille des résultats de Nvidia, la coqueluche du secteur, propulsée par l'intelligence artificielle.

Sur le front des indicateurs, les ventes de logements anciens, qui représentent en volume l'essentiel du marché immobilier aux Etats-Unis, ont à nouveau baissé en juillet, plus qu'attendu par les marchés. Elles ont reculé de 2,2% en rythme annualisé. Le prix médian d'un logement en revanche reste en hausse (+1,9% sur un an) alors que le manque de stock de maisons à vendre continue de mettre la pression sur les prix.

"Deux facteurs sont prépondérants pour le volume des ventes actuellement: l'inventaire disponible et les taux immobiliers", a rappelé Lawrence Yun, le chef économiste de la NAR, "malheureusement tous deux sont défavorables aux acheteurs".

En Suisse, les exportations helvétiques ont freiné davantage la cadence en juillet, après avoir déjà ralenti le mois précédent, tirées vers le bas par l'industrie chimique et pharmaceutique, ainsi que les machines et l'électronique. Le repli a été particulièrement important vers la Chine et les Etats-Unis. Les exportations horlogères ont reculé de 1%.

Le SMI a fini en hausse de 0,25% à 10'875,68 points, avec un plus haut à 10'942,69 et un plus bas à 10'872,98 inscrit durant la première heure de transactions. Le SLI a gagné 0,26% à 1711,16 points et le SPI 0,26% à 14'345,71 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 16 ont progressé, 12 reculé et Nestlé et Richemont ont fini stables.

Swatch (-1,9%) a terminé lanterne rouge, derrière le bon Lindt (-1,1%) et SGS (-1,0%).

L'horloger biennois a souffert du ralentissement économique de la Chine, un marché clé, et du léger repli des exportations horlogères qui ont marqué le pas en juillet, à l'issue d'un premier semestre de croissance ininterrompue. Le phénomène est attribué aux montres en acier, en retrait de 11,7% à 759'700 pièces ou de 6,1% à 793,5 millions de francs suisses, ainsi qu'à un net repli des ventes vers la Chine. Les exportations horlogères dans leur ensemble se sont érodées de 0,9% à 2,20 milliards.

Dans le camp des gagnants, Adecco (+3,6%) précède AMS Osram (+2,4%) et VAT (+2,2%) sur le podium.

Adecco aurait été porté par des rumeurs de la hausse de la recommandation de l'action par une banque. Selon des courtiers, l'accélération du jour proviendrait d'un relèvement de la note d'Exane BNP Paribas à "surperformance" contre "sous-performance" et d'une nette augmentation de l'objectif de cours à 43,00 francs suisses contre 30,00 francs suisses auparavant.

Aux bancaires, UBS (+2,1%) a fini médaille en chocolat. Julius Bär (-0,3%) a elle fini en rouge.

Les deux poids lourds pharma ont connu des sorts divers: Novartis (+0,7%) a gagné du terrain, Roche (-0,%) en a perdu.

Sur le marché élargi, la société immobilière Intershop (+1,0%) a vu ses revenus locatifs et son bénéfice net progresser au cours des six premiers mois de l'année. L'entreprise zurichoise se dit confiante pour la suite de l'exercice.

L'équipementier de la construction Arbonia (+3,5%) a souffert au 1er semestre du recul d'activité dans la construction provoqué par l'inflation et la hausse des taux. Face à ce ralentissement, la direction a renoncé à formuler des prévisions détaillées pour l'année en cours, mais s'attend tout de même à boucler 2023 sur un bénéfice.

L'équipementier d'espaces aseptisés Skan (+4,6%) a soigné recettes et rentabilité sur les six premiers mois de l'année. Les entrées de commandes ont marqué le pas, sans pour autant entamer les réserves de travail. La direction laisse entrevoir une seconde moitié d'année encore plus fructueuse.

rp/rq