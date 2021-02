Bourse Zurich: les indices terminent la semaine dans le vert

Zurich (awp) - La Bourse de Zurich a terminé sur une note positive vendredi. Le SMI aura ainsi aligné cinq séance de hausse d'affilée cette semaine. Ce vendredi, après avoir oscillé autour de l'équilibre jusque dans l'après-midi, l'indice vedette de SIX a gagné en élan après l'ouverture de Wall Street, s'approchant à moins de 10 points des 10'900 et terminant tout près de son plus haut du jour.

A New York, Wall Street hésitait en matinée, à la veille d'un week-end prolongé (Presidents Day lundi).

"Les marchés se sont remis de la fièvre spéculative initiée par de petits investisseurs il y a deux semaines et sont soutenus par des signes de progrès dans la campagne de vaccination contre le Covid-19 (aux Etats-Unis, ndlr), le recul du nombre de nouveaux cas dans le pays et des attentes élevées pour de nouvelles mesures de soutien économique", ont relevé les analystes de Charles Schwab.

Le SMI a fini en hausse de 0,25% à 10'880,37 points, avec un plus haut à 10'890,82 et un plus bas à 10'816,71. Le SLI a gagné 0,28% à 1738,06 points et le SPI 0,24% à 13'575,82 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 18 ont progressé, 11 reculé et Swiss Re a fini stable.

Sonova (+2,8%) a terminé sur la plus haute marche du podium devant Kühne+Nagel (+2,6%) et le bon Schindler (+1,5%), le tout sans information spécifique, si ce n'est que Schindler publiera ses résultats annuels mercredi prochain.

Les poids lourds Novartis (+0,3%), Roche (+0,2%) et Nestlé (+0,02%) ont gagné plus ou moins nettement du terrain.

Novartis prévoit de transformer son site argovien de production de Stein en un parc ouvert à d'autres acteurs des biosciences. Le "Life Science Park Rheintal" fournira à ses résidents un écosystème intégré, de la gestion des bâtiments à l'approvisionnement énergétique en passant par la logistique ou encore le traitement des eaux usées.

Roche poursuit ses propres recherches autour de son Actemra (tocilizumab) contre la pneumonie associée à la Covid-19, assure le géant rhénan dans la foulée de la publication la veille des résultats encourageants de l'étude "Recovery" menée outre-Manche. le groupe est aussi revenu sur les quatre volets d'études cliniques avancées autour de son faricimab, destiné à traiter l'oedème maculaire diabétique (OMD) et la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) néovasculaire.

Les bancaires Credit Suisse (+0,2%) et UBS (+0,6%) ont gagné du terrain, Julius Bär (-0,7%) en a perdu.

La banque aux deux voiles a réglé l'un de ses plus importants litiges en cours, une affaire de titres adossés à des créances hypothécaires américaines (RMBS) en versant 600 millions de dollars (534 millions de francs suisses) à MBIA, un rehausseur de crédits avec qui il était en désaccord.

Goldman Sachs a relevé l'objectif de cours de SGS (+0,8%) et confirmé "sell. Le bénéfice s'est révélé un peu meilleur que prévu grâce à une solide amélioration des marges au 2e semestre. En raison des mesures persistantes de lutte contre la pandémie du coronavirus, l'analyste ne se risque pas à tabler sur une poursuite de la reprise le prochain trimestre.

Côté perdants, Temenos (-3,5%) n'a laissé à personne le soin de tenir la lanterne rouge, derrière AMS (-1,6%) et Adecco (-1,3%).

Credit Suisse et Kepler Cheuvreux ont relevé l'objectif de cours de Zurich Insurance (-0,7%) et confirmé respectivement "outperform" et "buy". DZ Bank en revanche est plus prudent, qui a relevé l'objectif de cours, mais confirmé "conserver".

Au niveau du marché élargi, EMS-Chemie (+0,3%) a généré l'an dernier un chiffre d'affaires de 1,80 milliard de francs suisses, en recul de 16% sur un an. Son excédent d'exploitation (Ebit) s'est affaissé de 17% à 515 millions et son bénéfice net dans des proportions comparables à 440 millions. Les résultats sont cependant supérieurs au consensus AWP.

Le boucher-charcutier industriel Bell (+6,4%), contrôlé par Coop, a réussi à engranger des recettes quasi-stables en 2020 nonobstant l'impact négatif de la pandémie sur la marche de ses affaires. Sans s'aventurer sur le terrain des prévisions chiffrées, le groupe bâlois espère croître à l'avenir grâce notamment aux produits prêts à être consommés et aux aliments végétariens.

rp/ck