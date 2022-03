Bourse Zurich: les indices terminent la semaine légèrement dans le rouge

Zurich (awp) - La Bourse suisse a fini sur une note légèrement négative vendredi. Après une ouverture positive, le SMI a passé une bonne partie de la matinée dans le rouge, avant de remonter et de repasser au vert et au-dessus de la barre symbolique en début d'après-midi. Le sursaut n'a toutefois été que de courte durée et l'indice vedette a nettement fléchi sur la fin, repassant un moment sous la barre des 12'100 points pour finir au-dessus.

A New York, Wall Street, qui avait viré au rouge après une ouverture en ordre dispersé évoluait à nouveau sans direction claire en matinée.

Après une nouvelle vague de sanctions contre des personnalités et entreprises russes jeudi, le chef de l'Etat américain Joe Biden et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen ont annoncé la création d'un groupe de travail pour réduire la dépendance de l'Europe aux exportations d'énergie russe.

Sur le front macro-économique, la confiance des consommateurs américains, inquiets de voir l'inflation continuer à éroder leur pouvoir d'achat dans les mois à venir, est tombée en mars à son plus bas niveau depuis plus de dix ans, la guerre en Ukraine assombrissant encore les perspectives.

Le SMI a terminé en baisse de 0,08% à 12'121,67 points, avec un plus bas à 12'072,06 et un plus haut à 12'169,14. Le SLI a cédé 0,23% à 1909,85 points et le SPI 0,15% à 15'448,08 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 17 ont reculé et 13 avancé.

Le podium du jour se compose de la volatile AMS Osram (+2,2%), UBS (+0,8%) et Swiss Re (+0,7%).

Le groupe autrichien coté sur SIX a vendu pour 65 millions d'euros sa filiale AMLS au français Plastic Omnium. Cette transaction permet à l'entreprise d'avancer au niveau de sa stratégie de désinvestissement afin de se concentrer sur ses activités clés.

Credit Suisse (+0,1%) a aussi grignoté un peu de terrain, alors que Julius Bär (-0,8%) en a perdu.

La marque horlogère Greubel Forsey a racheté ses propres parts détenues par le groupe de luxe Richemont (+0,3%). Les contours de la transaction n'ont pas été divulgués. Richemont, propriétaire notamment de Cartier et Piaget, détenait 20% de la marque.

Swatch (-0,1%) n'a pas profité de la hausse de son concurrent genevois.

Dans le sillage des bons chiffres du début de semaine, Julius Bär a abaissé l'objectif de cours de Partners Group (-0,2%) et confirmé "buy". La performance 2021 s'est avérée meilleure qu'escompté, a relevé l'analyste qui note que les perspectives brossées par la direction s'alignent sur celles des analystes. L'accès de faiblesse du cours offre dans ce contexte une opportunité d'exposition à bon compte.

Temenos (-3,3%) a terminé lanterne rouge, derrière Givaudan et Kühne+Nagel (chacun -2,3%) et Geberit (-2,1%).

L'équipementier de salles de bains a annoncé la suspension de son activité en Russie, s'abstenant toutefois de mentionner dans sa brève prise de position les motivations derrière cette décision. Par ailleurs, Goldman Sachs a réduit l'objectif de cours et confirmé "sell" notamment en raison du ralentissement macro-économique attendu et du vent contraire au niveau des prix des matières premières.

Les poids lourds Nestlé (-0,6%), Novartis (+0,3%) et Roche (+0,6%) ont évolué diversement.

Le CHMP européen recommande l'homologation d'une combinaison de Polivy/Mabthera de Roche, qui a aussi annoncé une collaboration avec Bristol Myers Squibb pour soutenir l'avancement de deux tests destinés à être utilisés dans des essais cliniques.

Novartis a obtenu coup sur coup une recommandation d'homologation et une recommandation d'extension d'homologation de la part de l'organe consultatif de l'Agence européenne des médicaments (EMA). Ces avis portent sur respectivement le Jakavi (ruxolinitib) dans le cadre de transplantations de cellules souches et la thérapie cellulaire Kymriah (tisagenlecleucel) en oncologie.

ABB (-1,0%) a annoncé jeudi soir le lancement d'un nouveau programme de rachat d'actions d'un volume plafonné à 3 milliards de dollars. Dans la foulée, Goldman Sachs a réduit l'objectif de cours et confirmé "buy".

Sur le marché élargi, le transformateur bâlois de produits carnés et filiale de Coop Bell Food Group (+1,3%) a annoncé la restructuration de sa division Convenience qui comprend les marques Hilcona, Eisberg et Hügli. Volker Baltes, l'ancien responsable de cette activité quitte l'entreprise à sa demande.

Autoneum (-3,8% ou 4,90 francs suisses) était traité hors dividende de 1,50 franc.

Blackstone Resources (-1,8%) a annoncé jeudi soir la nomination d'un nouveau directeur financier en la personne de Lorenz Bertschmann. L'actuel organe de révision a par ailleurs décidé de résilier son mandat.

