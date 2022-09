Bourse Zurich: les indices terminent la semaine nettement dans le vert

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note nettement positive vendredi, au lendemain des décisions de la Banque centrale européenne (BCE). Après avoir encore hésité dans la première heure de transactions, le SMI a résolument pris le chemin du nord, repassant la barre symbolique des 10'900 points pour fléchir un peu sur la fin et terminer sur ce niveau.

A New York, Wall Street gagnait du terrain en matinée, poursuivant sur la lancée positive des deux séances précédentes.

"Le prolongement de la dynamique" qui a fait grimper les indices mercredi et jeudi "constitue une force importante ce matin", a observé Patrick O'Hare, de Briefing.com, dans une note.

Pour l'analyste, la capacité du marché à résister au courant vendeur des dernières semaines alimente le sentiment que Wall Street a désormais intégré la poursuite d'une politique monétaire volontariste durant les prochains mois.

"Après un tel recul (le S&P 500 avait perdu près de 10% depuis mi-août), il est parfaitement normal et sain de voir le marché rebondir", a fait valoir Adam Sarhan, de 50 Park Investments, pour qui le mouvement est essentiellement technique.

Le gérant relève néanmoins que les volumes ont été limités depuis le début de l'inflexion, mercredi, et que les investisseurs institutionnels tardent à se réengager.

Le SMI a fini en hausse de 1,02% à 10'900,24 points, avec un plus haut à 10'940,52 et un plus bas à 10'793,24. Le SLI a gagné 1,16% à 1668,03 points et le SPI 1,05% à 13'995,11 points. Sur les 30 valeurs vedettes, Alcon (-0,2%) est le seul perdant du jour.

Roche (+0,1%), Swiss Re et Sonova (chacun +0,4%) ont fini dans le bas du tableau des gagnants.

Barclays a abaissé l'objectif de cours de Swiss Re et confirmé "equal weight". L'analyste estime que la branche de l'assurance est elle aussi touchée par une récession, même si elle reste relativement stable et solide, y compris au sein du secteur financier au sens large.

Novartis (+0,7%) a fait un peu moins bien que l'indice et Nestlé (+1,4%) un peu mieux.

Le podium du jour se compose de la volatile AMS Osram (+7,0%), suivie par Logitech (+4,2%) et VAT (+3,1%).

Les bancaires Credit Suisse (+2,8%), UBS (1,8+%) et Julius Bär (+1,4%) ont terminé dans la première moitié du classement.

Boudé la veille, Richemont (+3,0% à 107,05 francs suisses) a profité d'un relèvement d'objectif de cours à 152 de 142 francs suisses par Barclays, qui a confirmé "overweight". L'analyste de la banque britannique a en revanche abaissé la recommandation pour Swatch (+0,8% à 225,90 francs suisses) à "equal weight" de "overweight" et fortement raboté l'objectif de cours, à 295 de 360 francs suisses.

Un des principaux enseignements des résultats semestriels est que les segments de prix inférieurs ont connu un ralentissement, tandis que le haut de gamme est resté robuste. Dans ce contexte, des groupes comme LVMH, Hermes et Richemont ont un avantage sur d'autres acteurs de la branche, notamment Swatch. L'experte salue en outre la vente par le groupe genevois de sa participation dans YNAP.

HSBC a relevé l'objectif de cours de Holcim (+1,0%) et confirmé "buy". Le géant zougois du ciment et des matériaux de construction jouit d'une relativement bonne position, estime l'analyste. Il poursuit des stratégies qui combinent la décarbonisation des installations existantes et le réinvestissement dans des installations de matériaux légers et à faible teneur en carbone.

Sur le marché élargi, Medacta (+2,3%) a vu sa rentabilité s'éroder au cours des six premiers mois de 2022, malgré des recettes et une performance opérationnelle en hausse. A la lumière de ses résultats, la direction de l'entreprise a ajusté ses ambitions annuelles. La part du ciment dans le chiffre d'affaires total du groupe est en baisse en raison d'un désinvestissement agressif dans les pays émergents et cela devrait se poursuivre à moyen terme, poursuit l'expert.

Le distributeur d'abonnements et d'accessoires de téléphonie mobile Mobilezone (+1,4%) a prolongé de deux ans au 31 décembre 2027 une ligne de crédit de 140 millions de francs suisses. Il a parallèlement abaissé de jusqu'à 0,25% les coûts de l'emprunt.

Barry Callebaut (+1,1%) a vu sa note de crédit relevée par Standard & Poor's à "BBB", contre "BBB-".

rp/ck