Bourse Zurich: les indices terminent la semaine sur une note peu changée

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note peu changée vendredi. Le SMI a évolué près de l'équilibre durant la majeure partie de la séance. Attendus par les marchés, les chiffres de l'inflation PCE en décembre aux Etats-Unis n'ont pas suscité de grande réaction. L'indice a en revanche accentué ses gains dans le sillage de Wall Street, en hausse en début de journée, pour retomber par la suite.

A New York, Wall Street évoluait en ordre dispersé en matinée après avoir gagné un peu de terrain en début de séance, encouragée par la confirmation du ralentissement de l'inflation en décembre et par des signaux positifs d'émetteurs de cartes, done American Express, sur la consommation.

Sur le front de l'inflation, l'indice des prix PCE n'a progressé que de 0,1% en décembre sur un mois, même si les économistes le voyaient ressortir stable. Il a ralenti à 5,0% sur un an.

Les opérateurs ont également focalisé leur attention sur un autre chiffre du rapport du département du Commerce, qui concernait la consommation, en contraction de 0,2% sur un mois, soit plus que les 0,1% anticipés.

"Ce n'est pas une bonne nouvelle pour l'économie, mais c'est une bonne nouvelle pour la Fed (Réserve fédérale américaine)", dont l'objectif à court terme est de provoquer un ralentissement de l'économie pour calmer l'inflation, a réagi Peter Cardillo, de Spartan Capital.

Le SMI a terminé en hausse de 0,13% à 13'332,30 points, avec un plus haut à 11'359,46 et un plus bas à 11'296,15. Le SLI a gagné 0,17% à 1778,03 points et le SPI 0,13% à 14'552,26 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 18 ont progressé et 12 reculé.

Temenos (+3,1%) précède Geberit (+2,6%) et Holcim (+2,1%) sur le podium du jour.

Les valeurs du luxe Swatch (+1,7%) et Richemont (+1,1%) ont eu le vent en poupe, profitant des bons résultats publiés la veille par LVMH. Deutsche Bank a relevé l'objectif de cours de l'action du genevois et confirmé "buy". Après la déception du 3ème trimestre en Chine, l'analyste anticipe un rebond marqué dans l'Empire du Milieu, à la faveur d'un rétablissement de la consommation dans son ensemble.

SGS (-2,9%) a fini lanterne rouge, derrière Swiss Re et Straumann (chacun -1,0%).

Au lendemain de résultats mitigés, Kepler Cheuvreux a rétrogradé l'action du spécialiste de l'inspection et de la certification à "reduce" de "hold" et abaissé l'objectif de cours. Stifel a réduit l'objectif de cours et confirmé "hold".

Le réassureur va devoir se trouver un nouveau directeur de la souscription (CUO) après le départ avec effet immédiat du titulaire Thierry Léger, qui quitte dans la foulée la direction générale du zurichois pour prendre la tête de son concurrent français Scor.

Alcon (-0,2%) fait l'objet d'une enquête de SIX Exchange Regulation (SER) pour violation présumée du devoir d'annonce. Le SER pense avoir glané suffisamment d'indices sur des entorses à l'obligation d'annonce sur des faits susceptibles d'influer sur le cours de l'action pour lancer une procédure.

Aux bancaires, UBS (-0,2%) a reculé. Julius Bär (+0,5%) et Credit Suisse (+1,2%) ont gagné du terrain.

Du côté des poids lourds, Nestlé (-0,2%) et Novartis (-0,1%) ont reculé et Roche (+0,1%) progressé.

Sur le marché élargi, Starrag (+10,6%) a vu ses ventes et ses nouvelles commandes fortement progresser en 2022, tandis que la rentabilité s'annonce en hausse. L'entreprise a également annoncé l'arrivée de Martin Buyle au poste de directeur général, qui succédera à Christian Walti au 1er avril prochain.

Komax (+3,1%) a annoncé la cession d'un bâtiment à Rotkreuz, dans le canton de Zoug. Cette vente aura un effet positif d'environ 11 millions de francs suisses sur le résultat d'exploitation (Ebit) de cette année.

Flughafen Zürich (+0,1%) a trouvé un nouveau directeur général pour remplacer le sortant Stefan Widrig. Lukas Brosi, actuellement directeur des finances, reprendra les rênes de l'entreprise à partir de fin avril.

Gurit (-3,9%) dévoilera son chiffre d'affaires 2022, lundi après la clôture. Les analystes tablent sur des recettes de 501 millions de francs suisses.

Interroll (+1,0%) publiera ses entrées de commandes et son chiffre d'affaires lundi avant l'ouverture. Les analystes attendent un chiffre d'affaires de 691 millions et des entrées de commandes de 623 millions de francs suisses.

rp/vj