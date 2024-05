Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note positive vendredi, au lendemain de la journée fériée de l'Ascension. Après une ouverture nettement positive déjà, le SMI a accentué ses gains jusqu'en fin de matinée, repassant la barre symbolique des 11'700 points. Il a ensuite évolué latéralement proche de son plus haut du jour pour à nouveau accentuer ses gains et finir proche du plus haut du jour.

A New York, Wall Street évoluait en ordre dispersé en matinée. Les technos étaient à la traîne alors que le Dow Jones visait une huitième séance de hausse d'affilée. L'indice historique de la place new-yorkaise est à moins de 1% de son record absolu en clôture, enregistré fin mars.

Sur le front macroéconomique, le Royaume-Uni est sorti au premier trimestre de la récession dans laquelle il était tombé fin 2023, son produit intérieur brut (PIB) ayant progressé de 0,6% sur les trois premiers mois de l'année.

Lors de sa réunion de politique monétaire d'avril dernier, la Banque centrale européenne (BCE) a jugé "plausible" de commencer à baisser ses taux directeurs en juin si les données confirment le retour anticipé de l'inflation à la cible de 2%, selon le compte rendu publié ce vendredi.

Le SMI a terminé en hausse de 1,31% à 11'753,70 points, avec un plus haut à 11'761,78 et un plus bas à 11'660,90 à l'ouverture. Le SLI a gagné 1,24% à 1918,50 points et le SPI 1,29% à 15'677,05 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 23 ont progressé et 7 reculé.

Givaudan (-0,7%) a fini lanterne rouge derrière Kühne+Nagel (-0,6% ou 1,60 franc, hors dividende de 10 francs suisses) et Straumann (-0,3%).

Sandoz (+3,3%) précède Julius Bär (+3,0%) et Swiss Re (+2,5%) sur le podium du jour.

Les poids lourds Novartis (+2,0%) et Roche (bon +1,3%, porteur +1,7%) ont surperformé et Nestlé (+1,0%) sous-performé.

Novartis a décroché outre-Atlantique un statut de percée thérapeutique pour son Scemblix (asciminib) en première ligne de traitement contre la leucémie myéloïde chronique positive au chromosome de Philadelphie. Il s'agit déjà de la troisième reconnaissance du genre pour ce médicament.

Roche a conclu un contrat avec le laboratoire biotech américain Phanes Therapeutics - spécialisé dans l'oncologie - portant sur la livraison de l'immunothérapie Tecentriq. Celle-ci sera utilisée en combinaison dans le cadre d'une étude clinique de phase I sur des personnes atteintes de cancer du poumon.

Nestlé prévoit d'investir un milliard de réais (195 millions de francs suisses) au Brésil d'ici 2026, pour étoffer notamment ses capacités de production de café soluble Nescafé. L'enveloppe comprend aussi un volet promotionnel, visant les jeunes consommateurs.

Alcon (+0,9%) dévoilera ses résultats trimestriels lundi. Les analystes prévoient des recettes de 2,48 milliards de dollars et un bénéfice par action de base de 0,73 dollar.

Pour les chiffres annuels de Sonova (+1,3%), il faudra attendre mardi. Les analystes du consensus AWP tablent sur un chiffre d'affaires de 3,64 milliards de francs suisses et un bénéfice net de 546,9 millions de francs suisses.

Sur le marché élargi, la société d'investissements HBM Healthcare Investments (inchangé) a annoncé mercredi avoir fortement réduit ses pertes l'année dernière, malgré une performance mitigée de son portefeuille d'investissements. L'entreprise zougoise propose un remboursement de valeur nominale de 7,50 francs suisses par action.

L'un des gros actionnaires du transformateur de lait Hochdorf (-3,5%), la Fédération des producteurs de lait de Suisse centrale (ZMP), refusera, lors de la prochaine assemblée générale, les propositions du nouvel actionnaire de référence, l'italien Newlat, qui souhaite notamment un renouvellement complet du conseil d'administration.

Temenos (+0,8% ou 0,45 franc) était traité hors-dividende de 1,20 franc. Mercredi, les actionnaires de l'éditeur de logiciels bancaires ont rejeté le rapport de rémunération 2023 de la direction lors d'un vote consultatif. Plus de 66% des propriétaires de parts s'y sont opposés, alors que quelque 33% l'ont approuvé.

Le directeur général (CEO) de VP Bank (+1,4%), Paul Arni, a décidé de quitter la banque liechtensteinoise avec effet immédiat, après l'avoir dirigée durant environ cinq ans. Pour le remplacer, le directeur opérationnel (COO) Urs Monstein exercera la fonction de CEO a titre intérimaire, a indiqué la banque mercredi soir.

