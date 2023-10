Zurich (awp) - La Bourse suisse a encore perdu du terrain mardi, poursuivant sur la lancée négative de la veille. La remontée des taux obligataires rend les actions moins attrayantes. En proie à des inquiétudes sur l'inflation et de futurs relèvements de taux de la part de la Réserve fédérale (Fed) américaine, les investisseurs se sont tournés vers des actifs moins risqués. Le SMI a fini sous les 10'800 points, près de son plus bas du jour.

A New York, Wall Street reculait en matinée, affectée elle aussi par la remontée des taux obligataires, en particulier le taux d'emprunt d'Etat américain à dix ans qui a atteint un plus haut en seize ans.

"Il n'y a pas eu d'actualité en particulier pour expliquer ce bond des rendements, et c'est pour cette raison même que ce bond des rendements a ajouté à l'angoisse des investisseurs", a relevé Patrick O'Hare, de Briefing.com, dans une note.

"L'une des théories les plus inquiétantes" évoque des craintes concernant le déficit et les conséquences d'un affaiblissement de la demande chez les consommateurs. En Suisse, l'inflation a légèrement augmenté en septembre sur un an à 1,7%, après 1,6% en août, portée par une nette progression des tarifs des produits locaux. Alors que les prix des carburants ont marqué une baisse pendant le mois sous revue, ceux des voyages et notamment du transport aérien ont accéléré.

Le SMI a terminé en repli de 0,92% à 10'763,37 points, avec un plus bas à 10'743,60 et un plus haut à 10'883,80. Le SLI a abandonné 0,95% à 1682,71 points et le SPI 0,92% à 14'108,92 points. Sur les 30 valeurs vedettes, Geberit (+1,5%) et Adecco (+0,6%) sont les seuls gagnants du jour.

Le poids lourd Nestlé (-0,12%) a bien limité la casse. Roche (bon -0,7%) et Novartis (-1,5%) ont fléchi plus nettement.

Sandoz sera coté dès mercredi sur SIX et fera son entrée au SLI en lieu et place d'Adecco. L'autonomisation de l'actuelle filiale génériques et biosimilaires de Novartis doit constituer l'ultime étape d'un recentrage initié par le mastodonte pharmaceutique sous l'ère Joseph Jimenez en 2016 et conduite essentiellement depuis sous la houlette de son successeur Vasant Narasimhan.

Partners Group (-3,3%) a fini lanterne rouge, derrière Holcim (-2,6%) et Julius Bär (-2,3%).

Selon le portail Inside Paradeplatz, le gestionnaire d'actifs zougois Partners Group compte supprimer dans l'immédiat 105 postes. D'ici la fin de l'année prochaine, d'autres départs devraient suivre. Contacté par AWP, un porte-parole n'a pas voulu commenter ces chiffres. Il a cependant indiqué que l'entreprise "vérifie régulièrement sa structure organisationnelle", sans pour autant se fixer d'objectif chiffré.

A Paris, la Cour de cassation a ordonné mardi la réouverture des débats dans le dossier du cimentier Lafarge en Syrie, aux mains de Holcim depuis 2015. La société française avait formé un pourvoi contre un arrêt de la Cour d'appel de Paris en mai 2022, concernant les chefs de complicité de crimes contre l'humanité et de mise en danger de la vie d'autrui, qu'elle conteste.

Sika (-0,5%) a présenté son plan stratégique pour 2028 lors de sa journée des investisseurs, avec de nouveaux objectifs à moyen terme. Le chimiste zougois du bâtiment ambitionne de générer une marge pour le bénéfice opérationnel brut (Ebitda) de 20 à 23% contre 19% en 2022. Sika vise aussi une croissance annuelle des ventes de 6 à 9% en monnaies locales, après 6 à 8% jusqu'à 2023.

UBS (-2,0%) a démenti des échos de presse relayés la semaine dernière par de nombreux médias, faisant état d'une enquête approfondie du Département de la Justice (DoJ) américain sur des manquements à l'application de sanctions adoptées par Washington à l'encontre de clients russes.

Sur le marché élargi, Vontobel (-2,0%) a annoncé que la direction générale, bientôt vacante suite au départ de Zeno Staub, serait confiée à deux personnes, Christel Rendu de Lint, qui dirige l'investissement à l'heure actuelle, et Georg Schubiger, qui est responsable de la gestion de fortune. Les nouveaux co-CEO conserveront leurs attributions actuelles.

La société immobilière Swiss Finance & Property (-0,6%) a nommé Sascha Küng au poste de directeur financier, succédant en début d'année prochaine à Reto Schnabel. Ce dernier se concentrera désormais sur la gestion financière de la filiale dédiée aux fonds Swiss Finance & Property Funds.

La société immobilière Züblin (+3,1%) a annoncé la prolongation anticipée d'un contrat de longue date avec l'un des cinq plus grands locataires de son portefeuille. Les détails chiffrés n'ont pas été dévoilés.

