Bourse Zurich: les indices terminent nettement dans le vert

Zurich (awp) - La Bourse suisse a bien progressé mardi. Le SMI s'est maintenu durant toute la séance dans une fourchette d'une cinquantaine de points, au-dessus de la barre des 10'900 points. Les investisseurs ont eu à digérer les résultats de nombreuses entreprises du marché élargi. Credit Suisse a aussi retenu l'attention avec des informations sur la marche des affaires en début d'année.

A New York, Wall Street hésitait en matinée, le marché digérant des indicateurs décevants et attendant la Réserve fédérale américaine (Fed), dont le FOMC entamait sa traditionnelle séance de deux jours pour statuer sur la politique monétaire et sur les prévisions économiques US.

Les observateurs guetteront le moindre signe qui pourrait émerger quant aux intentions de la Fed: les membres seront-ils tous d'accord sur le moment auquel les taux pourront commencer à augmenter? Des indices seront-ils distillés dans le communiqué via les mots choisis?

Cette réunion se déroule en pleines spéculations sur l'inflation, certains craignant que les prix n'augmentent trop, quand d'autres, à l'instar de Jerome Powell, anticipent une hausse qui ne sera que temporaire.

Le SMI a terminé en hausse de 0,71% à 10'944,48 points, avec un plus haut à 10'968,54 et un plus bas à 10'916,00. Le SLI a gagné 0,68% à 1769,21 points et le SPI 0,73% à 13'772,86 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 20 ont progressé, 9 reculé et Swatch a fini stable.

Les plus gros perdants du jour sont le bon Schindler (-0,7%), Adecco et Swiss Life (chacun -0,6%), Clariant, SGS et Lafargeholcim (tous -0,5%).

Richemont (-0,1%) a aussi perdu un peu de terrain.

A l'autre bout du classement, Partners Group (+2,8%) a terminé sur la plus haute marche du podium, suivi par Logitech (+2,2%) et Kühne+Nagel (+2,1%).

Le gestionnaire d'actifs zougois a dévoilé des résultats annuels supérieurs aux prévisions du consensus AWP. Les actionnaires pourront également compter sur un dividende agrémenté de deux francs suisses à 27,50 francs suisses. La direction anticipe pour l'exercice en cours un volume de demande de la part de ses clients compris entre 16 et 20 milliards de dollars.

Les bancaires Julius Bär (+2,0%) et UBS (+0,9%) ont fini nettement en vert, Credit Suisse (-0,3%) en rouge.

La banque aux deux voiles a fait part d'un début d'année faste, marqué par les meilleurs mois de janvier et février depuis une décennie. Les recettes de la banque d'affaires ont bondi de plus de 50% en rythme annuel depuis le bouclement de l'exercice précédent. A l'occasion d'une conférence d'investisseurs organisée par Morgan Stanley, le patron de la banque, Thomas Gottstein, a réaffirmé ses objectifs financiers.

Dans le camp des poids lourds, Novartis (+1,4%) a fait mieux Nestlé (+0,8%) et Roche (+0,5%). Ce dernier a lancé un test destiné à détecter les principales mutations du coronavirus. Il a par ailleurs indiqué observer en étude de suivi sur deux ans une amélioration persistante des fonctions moteurs de patients de 2 à 25 ans atteints d'amyotrophie musculaire spinale de type 2 ou 3 et traités avec l'Evrysdi (risdiplam).

Sur le marché élargi, Tecan (+4,0%) a largement comblé les attentes l'an dernier, générant une croissance de près de 15% et faisant bondir son excédent brut d'exploitation de près d'un tiers. Le dividende sera relevé, mais pas autant qu'espéré par les analystes du consensus AWP.

Sensirion (+5,2%) a enregistré une forte progression de ses résultats annuels grâce à une vive demande pour ses produits intervenant notamment dans la fabrication de respirateurs artificiels, dans un contexte marqué par la pandémie de coronavirus. Le groupe de Stäfa se dit confiant à moyen et long terme pour la marche de ses affaires.

Evoluant dans un contexte difficile, BKW (+2,3%) a vu son bénéfice net se contracter l'an dernier. Malgré des revenus et une performance opérationnelle "record", le résultat net du fournisseur bernois d'électricité, qui a poursuivi sa vive expansion dans les services, a fléchi de 5% en un an à 382 millions de francs suisses.

Le fabricant d'emballage en verre Vetropack (stable) a été touché par la crise pandémique, mais a réussi à réaliser une hausse de son bénéfice net et globalement à livrer des chiffes meilleurs que ceux du consensus des analystes interrogés par AWP, grâce à une bonne maîtrise des coûts.

Conzzeta (-1,4%) , actuellement en pleine transformation, a vu ses bénéfices fondre de plus de moitié l'année dernière. Les actionnaires se verront néanmoins proposer un dividende fortement relevé dans le cadre de la mutation complète de l'entreprise autour de l'ancienne division de tôlerie Bystronic, qui deviendra désormais également la nouvelle raison sociale du groupe.

Newron (+2,9%), Crealogix (-2,0%) et Komax (-4,2%) ont également dévoilé leur performance annuelle.

rp/nj