Bourse Zurich: les indices terminent sur de légers gains

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note légèrement positive lundi. Le marché a oscillé entre rouge et vert durant toute la séance. Freiné par ses poids lourds pharma Novartis et Roche, le SMI est resté coincé dans une fourchette étroite d'une cinquantaine de points.

A New York, Wall Street était fermée ce lundi, jour de commémoration de la naissance de Martin Luther King.

Sur le front macroéconomique, la Chine s'est maintenue l'an dernier sur la voie de la croissance, contrairement à la plupart des autres grandes économies de la planète.

"La confirmation par Pékin que la Chine a dopé ses achats de produits agricoles étasuniens est de nature à atténuer les inquiétudes autour des relations commerciales entre les deux puissances, laissant augurer une embellie pour les marchés à court et moyen terme", a commenté Pierre Veyret, d'Activrades.

Le SMI a fini en hausse de 0,11% à 10'888,54 points, avec un plus bas à 10'850,57 et un plus haut à 10'900,94. Le SLI a gagné 0,36% à 1721,00 points et le SPI 0,32% à 13'531,83 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 19 ont progressé, 9 reculé et Credit Suisse et Swiss Re ont fini à l'équilibre.

Richemont (+4,1%) a monopolisé la plus haute marche du podium, suivi par son concurrent biennois Swatch (+2,8%) et Logitech (+2,6%).

Richemont dévoilera ses ventes au 3e trimestre mercredi. Avant cela, UBS a relevé sa recommandation à "buy" de "neutral" et augmenté l'objectif de cours. Deutsche Bank a aussi porté sa recommandation à "buy" de "hold" et augmenté l'objectif de cours et Bernstein a relevé l'objectif de cours et confirmé "market perform".

La porteur Swatch a été soutenue par un relèvement de l'objectif de cours par Bernstein qui a confirmé "market perform" et par une augmentation d'objectif de cours par Deutsche Bank, qui a confirmé "hold". qui a notamment salué la résistance des articles de luxe en pleine tempête du coronavirus l'an dernier.

Logitech dévoile ses résultats au 3e trimestre mardi. Le groupe valdo-californien aura profité de la crise de coronavirus avec l'essor mondial du télétravail (home office) et de l'enseignement à domicile (home schooling). Les ventes d'équipements de vidéo-conférences, tels que webcams, systèmes vidéo ou appareils audio ont bondi. Celles de claviers et de souris ont également progressé, alors que le segment des jeux vidéo (gaming) devrait avoir connu un trimestre florissant, prévoient les analystes.

Partners Group (+0,5%) a aussi profité de relèvements d'objectifs par Citigroup et Goldman Sachs tous deux avec recommandation à "buy" et Morgan Stanley, avec recommandations à "overweight".

Dans le camp des poids lourds, Nestlé (+0,4%) a soutenu l'indice, alors que Roche (-0,5%) et Novartis (-0,3%) ont perdu du terrain.

Lonza (-0,8%) a terminé en lanterne rouge, derrière Swiss Life (-0,7%) et Roche.

Aux bancaires, UBS (-0,4%) a cédé du terrain, Julius Bär (+0,5%) en a gagné.

La presse dominicale alémanique s'est fait l'écho des rebonds juridiques qui risquent d'éclabousser le nouveau patron de la banque aux trois clés Ralph Hamers. Ce dernier pourrait être rattrapé par une affaire de blanchiment d'argent concernant ING et réglée en 2018 lorsque M. Hamers dirigeait la banque néerlandaise.

Sur le marché élargi, le spécialiste des revêtements de surfaces, des colles et des bandes de transport Forbo (+6,8%) a comblé sur la fin de l'an dernier une bonne partie du retard accumulé sur les six premiers mois, en termes de recettes comme de revenus.

Les résultats annuels du gestionnaire d'actifs GAM (+0,7%) seront plombés par le correctif de valeur annoncé au premier semestre, suite aux conséquences du coronavirus sur l'évolution des affaires. Le groupe zurichois prévoit une perte nette de 380 millions de francs suisses en 2020, contre une perte de 3,5 millions l'année précédente.

La meilleure performance absolue du jour revient au laboratoire genevois Obseva (+34,0%), qui s'était déjà envolé de plus de 80% vendredi dans la foulée de sa contribution à une conférence abritée par JPMorgan.

