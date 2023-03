Bourse Zurich: les indices terminent sur une note légèrement positive

Zurich (awp) - La Bourse suisse a connu un parcours en dents de scie et a terminé sur une note légèrement positive vendredi. Après avoir ouvert quelques encablures sous la barre des 11'200 point, le SMI a rapidement chuté et s'est mis à évoluer plus ou moins nettement autour de l'équilibre. Après quelques séances bien remplies, la saison des résultats a marqué une pause.

A New York, Wall Street gagnait du terrain en matinée, se montrant optimiste après des déclarations au ton accommodant d'un responsable de la banque centrale américaine et une légère détente des taux obligataires.

Les spéculations sur l'évolution des politiques monétaires et des taux d'intérêt vont bon train depuis la publication de chiffres d'inflation plus élevés que prévu aux Etats-Unis et en zone euro.

Le président de la Réserve fédérale d'Atlanta Raphael Bostic, qui s'est dit jeudi favorable à une hausse de 25 points de base, évoquant une éventuelle pause des relèvements de taux à l'été, a apporté un peu d'optimisme aux marchés. Les taux obligataires se détendaient légèrement vendredi. En revanche, un autre responsable soutient des hausses de taux supplémentaires si l'inflation reste tenace.

Le SMI a terminé en hausse de 0,22% à 11'190,09 points, avec un plus haut à 11'194,41 points en ouverture et un plus bas à 11'134,81 points. Le SLI a gagné 0,46% à 1783,30 points et le SPI 0,29% à 14'436,45 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 20 ont progressé, neuf reculé et Swiss Re a fini stable.

Lanterne rouge la veille avec de nouveaux plus bas historiques en séance et en clôture, Credit Suisse (+8,3% à 2,784 francs suisses) s'est redressé et a fini en tête du peloton des gagnants, suivi par Sonova (+4,0%) et Straumann (+3,5%).

UBS (+2,4%) a également fini dans le haut du tableau, alors que Julius Bär (+0,6%) est resté un peu en retrait.

Zurich Insurance (-1,7%), Kühne+Nagel (-0,7%) et Novartis (-0,6%) constituent le trio des plus gros perdants du jour.

L'assureur zurichois a fait les frais d'un abaissement de recommandation par JPMorgan à "underweight", contre "overweight", en plus d'un objectif de cours raboté de 70 francs suisses à 430 francs suisses. Zurich est assurément une compagnie menée d'une main de maître, car l'an dernier tous les objectifs du cycle 2020 à 2022 ont été dépassés. Les marges ont cependant atteint leur plus haut cyclique, selon l'analyste qui s'attend à ce que la hausse des coûts des dommages pénalise l'activité de détail, tandis que le veut de poupe faiblira du côté de la clientèle entreprises, qui avait bénéficié ces dernières années de l'évolution positive des prix.

Le logisticien de Schindellegi renforce sa présence en Afrique avec l'ouverture d'un nouveau centre qui couvre une dizaine de pays situés dans l'ouest de ce continent.

L'association de conseil aux actionnaires Actares a fait à nouveau part de ses doutes quant à l'autonomisation de Sandoz, filiale générique de Novartis, jugée "risquée" pour le bâlois, "mais aussi pour l'accès aux médicaments essentiels, actuellement menacé par des problèmes d'approvisionnement".

Nestlé (-0,1%) a également pesé sur l'indice. Nestlé France a annoncé aux salariés la suspension de l'activité de l'usine de pizzas Buitoni de Caudry (Nord), au coeur d'un grave scandale sanitaire, en raison d'une chute des ventes.

Le troisième poids lourd Roche (-0,02%) a fini quasi à l'équilibre.

Sur le marché élargi, Bachem (+7,5%) a remporté un nouveau contrat pour des peptides d'une durée de cinq ans et d'un montant de plus de 500 millions de francs suisses.

SFS (+3,7%) a vu son bénéfice net s'enrober de 9,1% à 270,6 millions en 2022, ce qui permettra aux actionnaires de profiter d'un dividende amélioré à 2,50 francs suisses après 2,20 francs suisses par action au titre de 2021.

Calida (+3,1%) a enregistré des résultats 2022 en hausse, lui permettant de proposer un dividende de 1,15 franc par action pour 2022, contre 1,00 franc un an plus tôt. La direction du groupe s'estime "bien armée pour poursuivre sa stratégie de croissance avec succès", malgré les incertitudes économiques et géopolitiques, qui se traduisent notamment par la perte de pouvoir d'achat et l'érosion du moral de consommation.

Les actionnaires de Coltene (+0,6%) auront droit à un dividende stable de 3,30 francs suisses par action au titre de 2022, même après un bénéfice annuel en baisse de 18%.

Le chimiste Clariant (stable) fait l'objet d'une demande de sanction par SIX Exchange Regulation (SER) pour de supposées violations dans la présentation des comptes annuels 2020 et 2021 selon la norme internationale IFRS.

rp/al