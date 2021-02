Bourse Zurich: les indices terminent sur une note nettement positive

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé dans le vert jeudi. Le SMI, qui avait encore ouvert dans le rouge a par la suite nettement progressé jusqu'à un plus haut du jour en début d'après-midi. Il a ensuite perdu un peu de son élan pour se reprendre et finir près du plus haut du jour. Roche, Swisscom et ABB notamment ont retenu l'attention des investisseurs après leurs résultats.

A New York, Wall Street gagnait du terrain en matinée. La chaotique semaine provoquée par une bataille boursière entre petits investisseurs en ligne et fonds spéculatifs a suffisamment inquiété pour que la nouvelle secrétaire au Trésor Janet Yellen convoque jeudi les régulateurs des marchés.

"Nous devons vraiment nous assurer que nos marchés financiers fonctionnent correctement et que les investisseurs sont protégés", a annoncé Mme Yellen avant cette rencontre. En attendant, le marché semblait "être redevenu lui-même", a résumé Patrick O'Hare de Briefing.

"Il se concentre à nouveau sur le potentiel d'une reprise économique. Il achète de nouveau les titres en faiblesse et il voit de nouveau des signes optimistes à ce qui pourrait être négatif", a-t-il ajouté.

En Suisse, les économistes du KOF s'attendent à ce que le produit intérieur brut (PIB) progresse seulement de 2,1% cette année, contre +3,2% dans leurs précédentes estimations. Le niveau d'avant-crise ne devrait être atteint qu'en fin d'année.

Le SMI a fini en hausse de 0,79% à 10'860,95 points, avec un plus haut à 10'866,63 et un plus bas à 10'7321,68. Le SLI a gagné 0,70% à 1727,02 points et le SPI 0,70% à 13'546,92 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 23 ont progressé et 7 reculé.

ABB (-5,0%) a terminé lanterne rouge, derrière Kühne+Nagel (-1,9%) et Clariant (-1,0%).

Le géant zurichois a bouclé le quatrième trimestre de 2020 sur une perte nette de 79 millions de dollars, contre un bénéfice de 325 millions un an plus tôt. Le bénéfice annuel s'est lui inscrit à 5,15 (1,44) milliards de dollars, grâce à la vente de l'unité Réseaux électriques. Si à court terme la marche des affaires risque de rester tendue, la direction de l'entreprise se veut optimiste pour l'ensemble de l'exercice en cours et elle proposera un dividende de 80 centimes par action.

Clariant a conclu un accord de coopération sur dix ans avec l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich pour soutenir la recherche dans les catalyseurs et la chimie durable.

Du côté des gagnants, le podium est occupé par Straumann (+3,2%), et les financières Partners Group (+3,0%) et Julius Bär (+2,6%)

Credit Suisse (+2,0%) a fini près du podium et UBS (+0,6%) un peu plus loin.

Dans le camp des poids lourds, Roche (+2,2%) a connu un exercice difficile en 2020. Les effets de la pandémie de coronavirus sur l'administration de médicaments, la concurrence exacerbée des biosimilaires et des vents monétaires contraires, ont percé des voies d'eau dans les revenus du paquebot pharmaceutique rhénan. L'explosion de la demande et de l'offre maison en matière de tests sur la franchise Covid-19 n'a pas suffi à compenser.

Novartis (+1,6%) et Nestlé (-0,2%) ont évolué diversement. Le second a souffert des chiffres décevants de son concurrent Unilever.

Swisscom (+0,02%) est restée plutôt discrète. Le géant bleu a été relativement épargné par les effets de la pandémie de Covid-19 et a présenté une performance certes en repli en 2020, mais toujours solide. Les données sont légèrement meilleures que prévu, en particulier en matière de rentabilité avec un bénéfice net en baisse de 8,4% à 1,53 milliard de francs suisses.

Sur le marché élargi, Idorsia (-1,1%) a réduit ses charges et sa perte nette en 2020. L'entreprise s'est assuré 865 millions de francs suisses de financements pour préparer le lancement de son premier médicament et diversifier son portefeuille de traitements.

Lem (+3,2%) a enregistré des ventes et un bénéfice en baisse sur les neufs premiers mois de son exercice décalé 2020/21. Si la prudence reste de mise sur la suite de ses affaires, l'accélération des règlementations en faveur du développement durable est de bonne augure pour le groupe.

La Banque cantonale des Grisons (+0,7%) a enregistré un recul de son bénéfice net au terme de l'exercice 2020 mais maintient son dividende ordinaire au niveau de celui de 2019. Les résultats de l'établissement dépassent globalement les objectifs de la direction générale, qui se déclare optimiste pour l'exercice en cours.

