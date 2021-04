Bourse Zurich: les indices terminent sur une note peu changée

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sans direction claire mercredi. Le SMI a effectué un parcours en dents de scie autour de l'équilibre. Il a fini un peu au-dessus de la barre des 11'100 points. La saison des résultats marquait une pause, avant un feu d'artifice jeudi avec, pour les blue chips, des résultats de Swisscom, Clariant, Logitech et Straumann.

A New York, Wall Street évoluait sans direction claire en matinée. Les investisseurs étaient dans l'attente des décisions de la Réserve fédérale (Fed) et des partiels d'Apple et Facebook.

"Personne ne s'attend à un changement du taux directeur de la Fed ou à une modification de son programme de rachat d'actifs", a affirmé Patrick O'Hare de Briefing.

Pour soutenir l'économie américaine face à l'impact de la pandémie, la Fed a abaissé ses taux directeurs, qui évoluent dans une fourchette comprise entre 0% et 0,25% depuis plus d'un an, et mène une politique d'assouplissement quantitatif en rachetant de la dette publique et de la dette d'entreprises.

"Le point d'interrogation, ou plutôt l'hésitation, réside dans la teneur du discours de M. Powell et s'il va ou non faire la moindre référence à la possibilité pour la Fed de songer à une date pour réduire progressivement ses achats d'actifs", a ajouté l'expert.

Le SMI a terminé en hausse de 0,10% à 11'1103,46 points, avec un plus haut à 11'126,69 et un plus bas à 11'070,72. Le SLI a gagné 0,11% à 1802,64 points et le SPI a reculé marginalement de 0,05% à 14'287,66 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 15 ont avancé, 14 reculé et Novartis a fini stable.

Swatch (+2,3%) a fini en tête du classement, suivie par UBS (11,9%) et Credit Suisse (+1,6%).

Le concurrent genevois de Swatch, Richemont (+0,5%) a aussi gagné du terrain. Il en est allé de même pour la troisième bancaire Julius Bär (+0,6%).

La Commission européenne a infligé un total de 28 millions d'euros (31 millions de francs suisses) d'amende à Credit Suisse, au Crédit Agricole et à Bank of America Merrill Lynch pour s'être entendues pendant plusieurs années afin de fausser la concurrence sur le marché obligataire.

La banque aux deux voiles risque en outre de replonger dans un pénible et douloureux chapitre de son histoire. Le Financial Times rapporte que des membres de la commissions des finances du Sénat des Etats-Unis reprochent à l'établissement d'avoir continué à accompagner des résidents du pays de l'oncle Sam dans leurs démarches de soustraction fiscale, y compris après l'amende de 2,6 milliards de dollars dont elle avait écopé en 2014.

Côté perdants, le bon Schindler (-3,4%) a fini lanterne rouge, derrière Logitech (-1,3%, résultats trimestriels jeudi) et Roche (-1,0%).

Le troisième poids lourd, Nestlé (+0,2%) s soutenu l'indice.

Roche a élargi les applications possibles pour deux biomarqueurs cardiaques utilisant la technologie Elecsys. Le bâlois a en outre obtenu du comité consultatif des médicaments oncologiques des autorités sanitaires américaines (FDA) le maintien de la procédure d'homologation accélérée pour le Tecentriq (atezolizumab) en association avec une chimiothérapie pour le traitement du cancer du sein triple négatif localement avancé ou métastatique non résécable.

Sika (-0,2%) a annoncé le rachat pour un montant non dévoilé de Hamatite, les activités de colle du japonais Yokohama Rubber.

A la veille de leurs résultats, Clariant (-0,5%), Swisscom et Straumann (chacun -0,3%) ont perdu du terrain.

Sur le marché élargi, Barry Callebaut (-5,9%) a fortement reculé suite à la vente par la société d'investissement Jacobs Holding de 550'000 titres, ce qui correspond à 10,0% du capital de groupe zurichois.

La société de technologie financière Achiko (-3,9%) a bouclé 2020 une nouvelle fois dans les chiffres rouges.

A la veille de ses chiffres trimestriels, Sulzer (-0,1%) a légèrement reculé.

Santhera Pharmaceuticals (+9,2%) et son partenaire ReveraGen Biopharma ont fait part de nouvelles données cliniques sur les résultats d'une étude de phase IIa sur 2,5 ans de traitement par vamorolone chez des patients atteints de dystrophie musculaire de Duchenne (DMD). Santhera publie ses résultats annuels jeudi.

Swiss Steel (+3,7%) a réussi à enregistrer un bénéfice net au 1er trimestre 2021 et renforcer son carnet de commandes.

rp/jh