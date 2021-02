Bourse Zurich: les indices terminent sur une note positive

Zurich (awp) - La Bourse suisse a poursuivi sur la lancée des séances précédentes et terminé dans le vert jeudi. Après avoir hésité en début de journée, le SMI a résolument opté pour le nord. Il a toutefois fini assez nettement sous son plus haut du jour de l'après-midi. Les blue chips Zurich Insurance et Clariant ont retenu l'attention des investisseurs après leurs résultats annuels.

A New York, Wall Street hésitait en matinée, tentant de poursuivre l'élan du début du mois. A l'approche du long week-end de Presidents Day, il y a un léger changement de ton à Wall Street", a relevé JJ Kinahan de TD AMeritrade. "Le marché reste proche de ses records, mais il y a le sentiment que les choses ralentissent un peu après le rythme effréné des dernières semaines", ajoute l'expert.

Sur le front macroéconomique, les inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis ont été plus fortes que prévu avec 793.000 nouveaux inscrits contre 750.000 attendus par les analystes. Si elles diminuent par rapport aux derniers chiffres, ce n'est que parce que le nombre de la semaine précédente a été révisé en forte hausse, selon les données du département du Travail.

Le SMI a fini en hausse de 0,25% à 10'852,91 points, avec un plus haut à 10'881,17 et un plus bas à 10'813,00. Le SLI a gagné 0,18% à 1733,28 points et le SPI 0,31% à 13'543,47 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 20 ont progressé et 10 reculé.

Les deux "vedettes" du jour, Clariant (-2,6%) et Zurich Insurance (-1,1%) ont fini au fond du classement avec Sonova (-1,9%).

Le chimiste bâlois a pourtant dépassé les attentes avec sa performance 2020, malgré un repli des recettes de 12% causé principalement par la force du franc. La vente de l'activité Masterbatches (mélanges-maîtres) lui a permis de gonfler son bénéfice net. Le groupe va se recentrer sur son coeur de métier et l'Asie en 2021.

L'assureur zurichois a vu sa rentabilité s'effriter l'année dernière en raison de la crise. Les primes brutes ont stagné. Ces résultats, plutôt supérieurs aux prévisions du consensus, ont poussé le groupe à proposer un dividende inchangé. Pour l'exercice en cours, Zurich se montre optimiste et il a en outre confirmé ses objectifs à l'horizon 2022.

Sonova a désigné Birgit Conix pour prendre la succession dès le mois de juin du directeur financier (CFO) Hartwig Grevener qui quittera l'entreprise. Celle-ci a aussi annoncé un double changement au sein de son conseil d'administration. Atteint par la limite d'âge, le vice-président Beat Hess se représentera pas, tout comme Michael Jacobi. Pour les remplacer, le fabricant d'aides auditives proposera les candidatures du patron de Nestlé Health Science Greg Behar et de l'ancien directeur de Roche Diagnostics Roland Diggelman.

Les bancaires UBS (-0,9%) et Credit Suisse (-0,4%) ont perdu du terrain, Julius Bär (+1,0%) en a nettement gagné.

Côté gagnants, la volatile AMS (+3,1%) précède Adecco et Logitech (chacun +1,1%) ainsi que Lonza, Sika et Julius Bär (tous +1,0%) au sommet du classement.

La filiale génériques et biosimilaires de Novartis (+0,1%), Sandoz, a conclu avec le laboratoire britannique GlaxoSmithKline (GSK) un accord d'achat pour les antibiotiques céphalosporines de ce dernier, commercialisés sous trois marques.

Roche (+0,6%) et Nestlé (+0,5%) ont soutenu l'indice. Roche a obtenu de la part de l'autorité américaine des médicaments (FDA) une homologation pour son test d'urine détectant le virus BK. Auparavant, ce test avait obtenu de la FDA le statut de percée thérapeutique et il était autorisé lors du traitement du virus BK chez des personnes ayant subi une transplantation.

Sur le marché élargi, Leonteq (+10,8%) a vu ses recettes se contracter, privé du versement de dividendes prévus et plombé par la chute du prix du pétrole. Le dividende sera malgré tout relevé.

Basilea (+5,9%) a obtenu un succès précoce avec un produit expérimental au stade préclinique en oncologie, un inhibiteur de kinase de petite taille, déclenchant un paiement d'étape d'un montant non divulgué à un partenaire externe.

Le groupe bancaire Valiant (+2,3%) a également dépassé les prévisions des analystes avec ses chiffres 2020.

Vontobel (-8,5%) a dû composer l'année dernière avec un tassement de son bénéfice net, mais a dépassé ses objectifs internes au niveau des entrées nettes d'argent.

rp/lk