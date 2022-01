Bourse Zurich: les indices terminent sur une note positive

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé dans le vert jeudi. Après avoir évolué dans le rouge durant toute la matinée et le début d'après-midi, le SMI s'est bien redressé et il est passé au-dessus de l'équilibre sur le coup de 14 heures. Il a terminé largement au-dessus de la barre des 12'500 points.

A New York, Wall Street était à nouveau en quête d'un rebond en matinée, après deux séances de baisse.

Pour Patrick O'Hare, les investisseurs ont démarré la séance avec "la foi que le marché a trop reculé et va s'offrir un rebond", a expliqué l'analyste, dans une note, "le même catalyseur que la veille". Mercredi, incapables de maintenir leur élan durant toute la séance, les trois indices avaient fini dans le rouge, le Dow Jones enchaînant son quatrième repli consécutif.

"Il y a une vague d'achats" après le franchissement de seuils techniques à la baisse, a commenté Peter Cardillo, de Spartan Capital Securities.

Le SMI a terminé sur un gain de 0,28% à 12'560,70 points, avec un plus haut à 12'575,39 et un plus bas à 12'449,19 en début de matinée. Le SLI a pris 0,36% à 20 points et le SPI 0,42% à 15'925,62 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 21 ont progressé et 9 reculé.

Les trois plus gros perdants du jour sont SGS (-2,6%), Adecco (-1,9%) et Swiss Life (-1,2%).

Credit Suisse a rétrogradé l'action du spécialiste genevois de l'inspection et de la certification à "underperform" de "neutral" et abaissé l'objectif de cours. Après une année 2020 relativement robuste et une croissance organique des recettes d'environ 8% en 2021, les analystes tablent sur une progression organique de 5% ces quatre prochaines années. Cette année, la marge opérationnelle devrait atteindre les 17% visés avant la pandémie.

Parmi les autres assureurs, Swiss Re (-0,4%) et Zurich (+0,1%) ont évolué diversement.

Les poids lourds Novartis (-0,1%) et Roche (-0,2%) ont freiné l'indice, alors que Nestlé (+0,9%) l'a soutenu après que Berenberg a relevé l'objectif de cours et confirmé "buy". L'analyste estime notamment que l'amélioration de la performance opérationnelle, couplée à la capacité d'innovation, devraient permettre à la multinationale veveysane d'atteindre une croissance organique de 5% à moyen terme. Le groupe n'est certes pas à l'abri des pressions inflationnistes, mais selon l'expert, cela se reflète déjà dans les prévisions.

Richemont (+0,1%) a modéré ses gains, après s'être envolé de 5,2% la veille dans le sillage de ses chiffres trimestriels. Swatch (+0,8%) a en revanche progressé. Plusieurs analystes ont revu leur copie après les chiffres du géant genevois du luxe. Ils ont tous relevé l'objectif de cours et confirmé des recommandations entre "hold" et "buy". L'analyste de Société Générale a qualifié le 3e trimestre de "solide" et il considère que l'action du géant du luxe est sous-valorisée et offre donc un gros potentiel de rattrapage par rapport à la concurrence.

Le podium du jour se compose de Logitech (+2,5%), Kühne+Nagel (+2,3%) et AMS Osram (+2,1%).

Les bancaires Julius Bär (+1,2%), Credit Suisse (+0,7%) et UBS (+0,1%) ont plus ou moins nettement progressé.

L'autorité américaine de surveillance des marchés financiers Finra a infligé une amende de 9 millions de dollars à la banque aux deux voiles pour ne pas avoir respecté les lois et règles sur les valeurs mobilières destinées à protéger les investisseurs.

Sur le marché élargi, Galenica (+2,1%) a publié des ventes en forte progression l'année dernière, portées par l'ensemble de ses segments d'activité. L'entreprise bernoise a du coup relevé ses projections de résultat opérationnel pour 2021.

Belimo (+2,7%) a enregistré une hausse de 15,7% à 765,3 millions de son chiffre d'affaires en 2021, dépassant les attentes des analystes.

Ascom (+2,8%) a également amélioré publié de premiers chiffres pour 2021, faisant état d'un chiffre d'affaires en hausse de 3,7% à 291,5 millions de francs suisses.

Comet (+3,5%) a vu ses ventes bondir de près de 30% à 513 millions l'an dernier. La marge Ebitda s'est élevée à près de 20% contre 14,8% un an plus tôt.

Idorsia (+4,6%) a décroché comme prévu une homologation au Japon pour le clazosentan contre le vasospasme consécutif à un anévrisme cérébral.

Zur Rose (+5,4%) a publié de solides ventes annuelles et s'attend à une arrivée prochaine de l'ordonnance électronique.

Kuros (+11,2%) a publié de premières données cliniques sur son Fibrin-PTH expérimental appliqué à des fractures ouvertes du tibia.

Medacta (-1,0%) a enregistré une nette hausse des ventes l'an dernier, malgré les limitations que la pandémie a entraîné au niveau des activités de chirurgie.

rp/rq