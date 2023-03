Bourse Zurich: les indices toujours dans le vert à l'approche de la mi-journée

Zurich (awp) - La Bourse suisse restait ancrée dans le vert mercredi à l'approche de la mi-journée. La publication dans la nuit de données conjoncturelles solides en Chine a donné du baume au coeur des investisseurs en Asie, et l'optimisme se disséminait, quoique prudemment sur les marchés européens. Sous nos cieux, une série d'entreprises dont Swiss Life et Kühne+Nagel ont publié leurs résultats annuels.

"L'inflation plus forte qu'attendu n'est pas une bonne chose pour les actions européennes, dans la mesure où cela signifie des relèvements de taux plus importants par la Banque centrale européenne (BCE), qui se transcriront par des rendements obligataires plus importants, ce qui signifie un financement plus coûteux pour les entreprises, menant à moins de projets, de production, de services et au final à une baisse de revenus pour les sociétés", indique Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote. "Une forte inflation combinée à une faible croissance est le pire scénario possible pour les actions", conclut-elle.

Au niveau macroéconomique, l'activité manufacturière en Chine a connu en février sa plus belle embellie mensuelle depuis une décennie, les usines reprenant progressivement leur cadence habituelle avec la fin des restrictions anti-Covid, selon des chiffres officiels. L'indice des directeurs d'achat (PMI) s'est établi en janvier à 52,6 points contre 50,1 un mois plus tôt, a annoncé le Bureau national des statistiques (BNS).

Dans l'après-midi suivront notamment l'indice d'activités manufacturière ISM en février aux Etats-Unis ainsi que l'inflation en Allemagne pour le même mois.

A 11h11, le SMI prenait 0,07% à 11'106,3 points, le SLI 0,40% à 1772,65 points et le SPI 0,19% à 14'330,55 points. Sur les trente valeurs vedettes, 18 étaient dans le vert, dix dans le rouge et deux (Partners Group et UBS) étaient stables.

Swiss Life (+3,4%) décollait après la publication de son rapport annuel 2022, qui a dépassé les attentes. L'assureur-vie a vu une grande partie de ses résultats s'améliorer l'an dernier, à l'image de son bénéfice gonflé de 16%. En revanche, les recettes de primes ont décru. Les actionnaires seront gâtés par un dividende amélioré à 30 francs suisses par action, après 25 francs suisses en 2021.

En tête du classement provisoire, Kühne+Nagel (+8,0%) se voyait récompensé pour sa vive croissance l'an dernier, en dépit d'un conséquent ralentissement en fin d'année. Etoffant ses revenus d'un cinquième, le géant schwytzois des transports et de la logistique a engrangé un bénéfice net de 2,81 milliards de franc, 30% de plus qu'un an auparavant. Un dividende relevé de 10 à 14 francs suisses par action est proposé aux actionnaires.

Côté perdants, Credit Suisse (-1,2%), Novartis (-0,8%) et Givaudan (-0,5%) reculaient le plus fortement. Comme Sika (-0,1%), le spécialiste des arômes et parfums faisait les frais d'un abaissement de recommandation, cette fois par Morgan Stanley, qui inscrit equal weight, après overweight.

Un autre poids lourd, Nestlé (-0,2%), pesait sur l'indice, tandis que Roche (+0,1%) avançait légèrement.

Sur le marché élargi, une pléthore de sociétés ont dévoilé leurs résultats annuels, avec des fortunes diverses. Georg Fischer (+7,0%), et dans une moindre mesure Implenia (+1,1%) et la Banque cantonale de Genève (+1,3%) progressaient dans la foulée de leur publication.

Par contre, Emmi (-2,3%), Autoneum (-6,2%) et Allreal (-4,7%) subissaient les foudres des investisseurs. Également après leur chiffres annuels, Zehnder (+0,8%) et Bossard (+0,4%) ne faisaient pas d'émules.

