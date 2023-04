Bourse Zurich: les indices toujours en repli à l'approche de la mi-journée

Zurich (awp) - La Bourse suisse était toujours en baisse mercredi à l'approche de la mi-journée, bien qu'un léger redressement se fasse sentir par rapport au début de matinée. Les investisseurs semblent opter pour la prudence, dans l'attente de plusieurs données macroéconomiques d'importance aux Etats-Unis.

En effet, en début d'après-midi sera publiée l'inflation américaine (CPI) pour le mois de mars et dans la soirée, le procès-verbal de la réunion de Fed doit être dévoilé.

"Pour mémoire, lors des précédentes publications du CPI, le S&P 500 a fortement évolué durant la séance (plus ou moins 2%). Attachez vos ceintures!", a lancé John Plassard de Mirabaud Banque dans son commentaire matinal.

Les données pourraient en outre offrir de bonnes nouvelles concernant "la fin prochaine du cycle de hausses des taux", croit savoir Konstantin Oldenburger, analyste chez CMC Markets. "En tout cas, les déclarations récentes de certains membres indiquent qu'en interne, la Fed ne semble plus aussi unanime sur la suite à donner. Le président de la Fed de New York, John Williams, pense que le travail de l'institution n'est pas terminé tandis que son collègue de Chicago plaide pour la patience et la prudence", a-t-il rappelé.

En Suisse, la garantie fédérale au sauvetage de Credit Suisse divise les Chambres fédérales. Alors que le Conseil des Etats a validé les crédits, le National les a rejetés mardi dans la nuit. La gauche et l'UDC ne sont pas d'accord avec la stratégie choisie par le Conseil fédéral.

Vers 11h01, l'indice SMI lâchait 0,07% à 11'257,56 points, tandis le SLI reculait de 0,37% à 1758,52 points. A contre-courant, l'indice du marché élargi, le SPI gagnait 0,17% à 14'728,85 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 16 se paraient de vert, 13 étaient dans le rouge et une, Richemont, était stable.

Lanterne rouge, Zurich Insurance (-5,3%) était traité hors dividende de 24 francs suisses.

VAT Group (-2,0%), ainsi qu'AMS Osram et Julius Bär (chacun -1,6%) complétaient le peloton des plus grands perdants.

UBS (-0,6%) reculait également, alors que le titre était traité hors dividende de 0,55 dollar.

Nestlé (-0,1%) pesait sur l'ambiance, tandis que Novartis (+0,1%) se hissait dans le vert.

A l'opposé du tableau, derrière Credit Suisse (+2,3%), Roche (+1,2%) était le deuxième grand gagnant. La médaille de bronze revenait à Swiss Life (+1,1%).

En dehors du SMI, U-blox (-4,7%) a présenté ses résultats trimestriels, les recettes s'inscrivant tout juste dans la fourchette des prévisions, et a également confirmé ses objectifs pour 2023.

ol/lk/rq