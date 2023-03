Bourse Zurich: les indices toujours hésitants dans l'attente de la Fed

Zurich (awp) - La Bourse suisse évoluait toujours légèrement en dessous de l'équilibre mercredi en fin de matinée, après une ouverture en léger repli, suite aux turbulences provoquées par les banques et l'annonce dimanche soir du rachat précipité de Credit Suisse par UBS. Mardi, les principaux indices américains ont terminé en hausse, les investisseurs se montrant confiants avant la réunion du comité de politique monétaire (FOMC) de la Banque centrale américaine (Fed) plus tard dans la soirée.

"Pour les actions, une Fed plus souple et des liquidités inattendues sont un soutien à court terme", relève chez Swissquote Ipek Ozkardeskaya. Elle s'attend donc à une poursuite du rallye pour le S&P500. "Mais les craintes de récession et la récession elle-même pourrait rattraper les investisseurs, peser sur les recettes et les attentes de gains et limiter le potentiel à la hausse", estime-t-elle.

Au Royaume-Uni, l'inflation est repartie à la hausse à 10,4% sur un an en février contre 10,1% en janvier, tirée notamment par les prix de l'alimentation et des vêtements.

A 10h51, le Swiss Market Index (SMI) se repliait de 0,11% à 10'780,18 points, le Swiss Leader Index (SLI) lâchait 0,04% à 1709,46% et le Swiss Performance Index (SPI) 0,02% à 14'114,01 points. Sur les 30 valeurs du SMI, 15 prenaient de l'altitude et 14 en perdaient, alors que Partners Group était à l'équilibre.

Ams-Osram, titre très volatil, prenait 2,9%, devant Sonova (+1,0%) et Straumann (+1,0%). Pour ce dernier, les analystes de Stifel ont revu à la hausse l'objectif de cours, désormais fixé à 160 francs suisses.

Credit Suisse (-3,1%) fermait la marche derrière Sika (-1,3%) et son futur nouveau propriétaire UBS (-0,9%). Troisième larron bancaire, Julius Bär avançait de 0,1%.

Parmi les poids lourds, seul Nestlé (+0,8%) était dans le vert.

Roche (-0,4%) a noué un partenariat avec son homologue indianien Eli Lilly pour le développement d'un outil de diagnostic destinée à améliorer la détection de la maladie d'Alzheimer à un stade précoce. Novartis (-0,8%) pesait aussi sur les indices.

Sur le marché élargi, Talenthouse (-6,8%) veut encore se donner une nouvelle chance. La société de participations zougoise active dans les plateformes de commercialisation de contenus numériques va mettre en oeuvre une restructuration.

rq/lk