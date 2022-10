Bourse Zurich: les indices virent au rouge peu après l'ouverture

Zurich (awp) - La Bourse suisse avait viré au rouge peu après l'ouverture mercredi, perdant de son élan du début de semaine. Alors que les indices ont terminé en forte progression lundi et mardi, le SMI défendait la barre des 10'500 points, dans un contexte positif sur le volet des données internationales. La Bourse de New York a clôturé sur un vif rebond mardi, les investisseurs se montrant plutôt optimistes par une première série de résultats d'entreprises.

"Les efforts britanniques pour inverser le désastre provoqué par Liz Truss et les bénéfices plus importants qu'escompté aux Etats-Unis ont redonné de l'élan aux marchés financiers. Mais la peur de la récession, les attentes de resserrement de la politique monétaire de la Fed et les inquiétudes sur un dollar américain trop fort sont des risques latents, menaçant l'optimisme actuel des investisseurs", souligne Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote.

A 09h08, le Swiss Market Index (SMI) lâchait 0,09% à 10'570,74 points, quand l'indice du marché élargi Swiss Performance Index (SPI) reculait 0,19% à 13'500,12 points et que le Swiss Leader Index (SLI) perdait 0,11%% à 1592,19 points. Sur les 30 principales cotations de la place zurichoise, douze étaient dans le vert et dix-huit dans le rouge.

Nestlé (-0,3%) a vu ses recettes progresser sur les neuf premiers mois de 2022, notamment grâce aux augmentations de prix. Les ventes se sont établies à 69,1 milliards de francs suisses, ce qui correspond à une croissance organique de 8,5% en rythme annuel. En termes de volumes (RIG), elle est ressortie à 1,0%.

Le groupe veveysan a également annoncé son intention d'acquérir la marque Seattle's Best Coffee de l'américain Starbucks, avec qui une alliance avait été conclue en 2018. L'opération, dont les contours financiers n'ont pas été dévoilés, devrait être conclue d'ici la fin de l'année.

Les deux autres poids lourds Novartis (+0,2%) et Roche (-0,2%) prenaient des directions opposés. Au lendemain de la publication de ses résultats trimestriels, qui ont déçu, le deuxième a annoncé des données positives pour son traitement Ocrevus (ocrelizumab) contre la sclérose en plaques récurrente-rémittente (SEP-RR), qui seront présentées la semaine prochaine à l'occasion du congrès européen Ectrims.

De nouvelles rumeurs donnait de l'élan au titre Credit Suisse (+0,7%). La banque pourrait dans le cadre de son recentrage stratégique vendre plusieurs portefeuilles de crédits au groupe japonais Mitsubishi Financial. Des discussions dans ce sens sont encore à un stade précoce, selon Bloomberg.

En tête du classement provisoire, on retrouvait les titres UBS (+1,3%), ABB (+1,2%) et AMS (+1,0%) tandis que la lanterne rouge était pour l'instant tenue par Sika (-1,5%).

ol/rq