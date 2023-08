Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note négative vendredi. Après avoir longtemps hésité sur la direction à prendre et inscrit un plus haut du jour au-dessus des 11'000 points peu avant 15 heures, le SMI a rechuté sous cette barre et dans le rouge dans le sillage des déclarations du président de la Réserve fédérale américaine (Fed) Jerome Powell, dans le cadre de la réunion des banquiers centraux à Jackson Hole. L'indice vedette a fini un peu au-dessus du plus bas du jour.

A New York, Wall Street avait débuté en hausse, mais s'était mis à évoluer en ordre dispersé après que Jerome Powell a indiqué que la Fed est prête à "relever encore ses taux d'intérêt si nécessaire" et "maintiendra une politique monétaire restrictive" jusqu'à ce que l'inflation s'oriente durablement vers la cible de 2%.

M. Powell a également souligné que "pour ramener l'inflation durablement à 2%, il faudra une période de croissance économique inférieure à la tendance, ainsi qu'un ralentissement des conditions du marché du travail", toujours très tendu avec un taux de chômage qui reste bas autour des 3,6%.

En Suisse, l'emploi a continué de croître au deuxième trimestre à l'aune du nombre total d'actifs occupés, alors que le nombre de postes à pourvoir a connu une inversion de tendance.

Le SMI a terminé en baisse de 0,18% à 10'956,90 points, avec un plus bas à 10'928,00 points et un plus haut à 11'008,85 points. Le SLI a cédé 0,22% à 1717,93 points et le SPI 0,13% à 14'443,65 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 20 ont reculé et dix avancé.

Le podium du jour se compose de Kühne+Nagel (+0,7%), SGS et Nestlé (chacun +0,5%), ainsi qu'ABB et Schindler (chacun +0,3%).

Les deux poids lourds pharmaceutiques Novartis (-0,2%) et Roche (-0,4%) ont pesé sur l'indice. Sandoz, filiale génériques et biosimilaires en voie d'autonomisation du géant pharmaceutique Novartis, a obtenu de l'Agence américaine du médicament (FDA) une homologation pour le Tyruko, un biosimilaire du Tysabri (natalizumab) du laboratoire américain Biogen destiné au traitement de la sclérose en plaques.

La volatile AMS Osram (-2,3%) a fini lanterne rouge, derrière UBS (-1,5%) et Swiss Life (-1,0%). L'établissement aux trois clés figure parmi quatre banques ayant conclu un accord à près de 500 millions de dollars pour mettre fin à une action en justice aux Etats-Unis, pour de supposées violation des lois de la concurrence. La banque dévoilera ses résultats trimestriels jeudi prochain, une première depuis la reprise forcée de Credit Suisse.

Les valeurs du luxe Richemont (-0,8%) et Swatch (-0,6%) ont sous-performé l'indice. La veille en soirée, l'horloger genevois Rolex a annoncé le rachat du distributeur lucernois Bucherer, donnant naissance à un nouveau géant de la branche. Cette transaction, dont les détails financiers n'ont pas été divulgués, constitue un changement de stratégie important de la part de la plus grande marque horlogère de luxe mondiale et pourrait avoir un impact important à moyen et long terme sur l'industrie horlogère suisse dans son ensemble.

Sur le marché élargi, Vetropack (+6,5%) a retrouvé le chemin de la profitabilité au premier semestre, après avoir été affecté l'an dernier par la destruction de l'un de ses sites de production en Ukraine. L'exercice en cours devrait se clôturer sur une nette progression du bénéfice net.

La veille au soir, Molecular Partners (+3,0%) a confirmé disposer de suffisamment de liquidités pour assurer son financement jusque "loin en 2026".

Docmorris (+1,5%) a profité d'un commentaire favorable de Jefferies, qui a relevé son objectif de cours de moitié à 90 francs suisses, confirmant dans la foulée sa recommandation d'achat. Selon l'analyste, la pharmacie en ligne de Suisse orientale devrait voir sa valorisation s'envoler en cas d'adoption de l'ordonnance électronique en Allemagne.

Zug Estates (+1,3%) a vu sa rentabilité écornée par les revalorisations de son portefeuille au premier semestre, mais le groupe zougois a tout de même réussi à dépasser en partie les attentes du marché.

Adval Tech (stable) a fait état d'une perte nette de 1,9 million de francs suisses sur les six premiers mois de 2023, malgré une progression marginale de son volume d'affaires.

