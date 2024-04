Zurich (awp) - La Bourse suisse inversait la tendance, le SMI perdant des plumes à l'approche de la mi-journée jeudi. La prudence est de mise, dans l'attente de la décision de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE) cet après-midi. Les investisseurs escomptent un coup de rabot plus rapide dans la zone euro, à l'inverse des Etats-Unis, où l'inflation a rebondi.

"Même si aucune modification des taux n'est attendue lors de la réunion d'aujourd'hui, les investisseurs s'attendent déjà à ce que la présidente de la BCE, Christine Lagarde, confirme une première baisse potentielle en juin tout en fournissant plus de détails sur la force et le rythme des prochaines mesures monétaires", souligne Pierre Veyret d'ActivTrades.

Contrairement aux États-Unis, le taux d'inflation de la zone euro est beaucoup plus proche de l'objectif de 2%, et le tissu économique plus faible de la région tend à soutenir l'espoir d'un changement conciliant plus rapide de la part de la BCE que de la Fed, a ajouté l'expert.

Cet après-midi sera aussi dévoilé l'indice des prix à la production (PPI) en mars outre-Atlantique.

En Italie, la production industrielle est repartie à la hausse en février, gagnant 0,1% par rapport à janvier.

A 10h59, le SMI perdait 0,10% à 11'484,20 points, le SLI 0,23% à 1880,75 points et le SPI 0,09% à 15'145,14 points. Sur les trente principales valeurs, seules huit avançaient et 22 reculaient.

Après avoir débuté la séance en tête, le genevois Givaudan écopait de la lanterne rouge, se délestant de 2,3% après sa copie trimestrielle. Il a pourtant fait état d'une croissance à deux chiffres hors effets de change.

Julius Bär (-0,7%) organise son assemblée générale, au cours de laquelle son président Romeo Lacher a présenté ses "profondes" excuses aux actionnaires suite aux déboires de la banque zurichoise causés par la débâcle du groupe Signa.

VAT montait sur la première place du podium (+1,9%). Le groupe de la vallée du Rhin a enregistré des ventes trimestrielles en baisse, mais profité d'une demande de sa clientèle asiatique, en particulier en Chine.

Roche (action: +1,2%, bon +1,1%), avec son partenaire américain Eli Lilly, ont obtenu aux Etats-Unis un statut de "percée" (breakthrough device) pour un test sanguin de dépistage de la maladie d'Alzheimer.

Les autres poids lourds Nestlé (+0,4%) et Novartis (-0,3%) prenait des directions opposées.

Sur le marché élargi, Jungfraubahn (+4,8%) a fait état d'un bénéfice record l'an passé, mettant derrière lui la pandémie de Covid-19.

Sensirion (+0,5%) étend son site de production hongrois de Debrecen.

Helvetia égarait 0,3%. La charge des sinistres en Suisse et en Europe a pesé sur la rentabilité du groupe saint-gallois l'an dernier.

Sulzer (-0,9%) a investi 10 millions de francs suisses dans une nouvelle ligne de production en Caroline du Sud.

Le labo en difficulté Idorsia s'enfonçait de 19,1%, après avoir annoncé le report de la publication de ses résultats et vouloir rembourser un emprunt convertible complètement ou en partie en actions.

ck/jh/ol/ib